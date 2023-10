J.C. Maraddón



Desde esta columna hemos venido remarcando la función que están cumpliendo los reality shows, como tabla de salvación de una televisión abierta que desde hace al menos un cuarto de siglo viene cayendo en su encendido y está apelando a ese formato de modo cada vez más reiterado. Pero también hemos advertido que, para no perder su atractivo, ese género de programas debe dar sucesivas vueltas de tuerca a su contenido para que los espectadores no disminuyan su capacidad de asombro frente a los desafíos que los participantes de estos concursos deben enfrentar para consagrarse como triunfadores de cada edición.

Tal vez la serie coreana “El juego del calamar” haya sido la que mejor parodió, hace ya un par de años, esta carrera contra el tedio, en la que los organizadores no titubean en promover las disputas menos pensadas con tal de entretener a quien está del otro lado de la pantalla. En pleno furor por aquella tira de Netflix, barruntábamos cuánto iba a demorar la realidad en desbancar a la ficción, es decir, en qué momento alguna productora de TV de algún lugar del mundo iba a proponer un reality que fuese tanto o más sanguinario que el que se nos mostraba en la ficción.

La sociedad contemporánea atraviesa cambios tan vertiginosos que en un simple bienio aquello que parecía imposible puede volverse verídico, e incluso ser superado por productos que van más allá de toda lógica y que resultan lo suficientemente bizarros como para concitar la curiosidad de millones de televidentes que se avienen a consumirlos. La desesperación de la TV por sobrevivir y la de los concursantes por codearse con la fama, aunque sea de manera efímera, lleva a que se superen todos los límites y que el sentido común sucumba en la búsqueda de un punto extra de rating.

El ejemplo que mejor ilustra esto es el de “Gran Hermano”, que en cada reposición debe presentar novedades ante quienes constituyen su público cautivo, para que lo sucedido en la casa no sea previsible y el interés de quienes fisgonean la vida allí dentro no decaiga. Las diferencias entre lo que pasaba en ese ciclo 20 años atrás y lo que acontece ahora son notorias, y están dirigidas a exacerbar el morbo de la teleplatea, que es motivada para elegir un competidor como su favorito con la finalidad de generar una audiencia fiel en la tele y online.

Pero esto no es nada comparado con aquello que aún nos falta ver dentro de este formato: en Inglaterra ya va por su sexta temporada “Naked Attraction”, un programa de citas en el que los candidatos deben exponerse a un desnudo frontal para determinar si son elegidos o no por sus pares. Luego de que la franquicia fuese vendida a otros países europeos, este reality show ha llegado a los Estados Unidos, donde ha encendido acaloradas polémicas que giran en torno a los nuevos paradigmas vigentes según los cuales no se debería estigmatizar a nadie por su cuerpo.

Sin embargo, el éxito parece estar por encima de cualquier otro derecho y la plataforma de HBO ha decidido sumar a “Naked Attraction” a su oferta on demand, lo que estaría indicando que podría no transcurrir demasiado tiempo antes de que se empiece a pensar en una edición argentina. Debido a las desnudeces que se exhiben, tal vez no haya en este caso la posibilidad de que la producción se emita por señal abierta y por lo tanto no entraría este ciclo dentro de la lista de salvavidas para ese antiguo soporte. Pero todo está por verse, tal como parece ser la consigna de este reality.