Por Felipe Osman

Rápidos de reflejos, distintos dirigentes de La Libertad Avanza se apuraron ayer a reaccionar, en las redes sociales, a las declaraciones de Mauricio Macri en la Universidad de Harvard, en las que apuntó esperaba que Juntos por el Cambio apoyara “cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso” si resultara derrotado.

Diana Mondino posteó que en LLA estaban “orgullosos de contar con el apoyo de Macri” y Ramiro Marra se apresuró a darle la bienvenida al espacio, diferenciándose de los que “lo quieren echar”, en clara alusión a José Luis Espert, que había invitando al ex presidente a abandonar las filas de JpC para unirse a las de LLA.

Es difícil saber, sin embargo, si las reacciones a uno y otro lado fueron bien calibradas, porque aunque Macri efectivamente afirmó que esperaba que su fuerza diera apoyo parlamentario al economista si era éste quien terminaba alzándose con una victoria, también repitió que, a su entender, sería Bullrich la que se impondría en el test electoral, y Milei quien debería apoyar las iniciativas de la ex ministra de Seguridad.

En cualquier caso, los libertarios eligieron hacer foco en lo que interpretaron como un nuevo giño del ex presidente hacia LLA, y en rigor tampoco puede decirse que se trate de una interpretación forzada, porque si bien Macri ha demostrado algún nivel de compromiso con la campaña de Bullrich, también hay señales de, cuanto menos, una buena sintonía con Milei. Macri no sólo evita criticarlo, sino que tampoco recibe críticas de su parte. Y es recurrente escuchar que recaudadores de las campañas previas del ex presidente trabajan hoy para solventar la campaña del economista, o que asesores políticos de su círculo revistan ahora en las filas de LLA.

Esto eriza a los jugadores de JpC que siguen comprometidos con la campaña de Bullrich, principalmente porque la estrategia discursiva de la coalición es poner de resalto que Milei está “solo”, que no cuenta con una estructura que le permita tomar el control del Estado, que carece de apoyo político cimentado en gobiernos de provincia o municipios del Conurbano, y que, por sobre todas las cosas, no tiene ni conseguirá en octubre la representación parlamentaria necesaria para llevar adelante las reformas que propone.

Es más, muchos de esos señalamientos fueron hechos por el propio Macri en la exposición en cuestión, apegándose al guión de la campaña de Bullrich, pero la sensibilidad de JpC es tal que los bullrichistas ni siquiera parecen haber reparado en ello.

Mientras tanto, en las filas de La Libertad Avanza, están muy entusiasmados. Recuerdan, para empezar, los 62 puntos que Macri alcanzó en Córdoba en las Generales de 2019 y lo importante que sería contar con la tracción electoral que el ex presidente pudiera acercar ante un eventual balotaje.

Entre los libertarios, vale aclarar, hay diferentes visiones respecto de lo que puede o no traccionar, desde afuera de la boleta, un dirigente. Y la experiencia es cercana para ellos: en las distintas elecciones provinciales que precedieron a las PASO, Milei no empujó a sus candidatos.

Sin embargo, el capital electoral que pudiera o no aportar Macri es secundario. Lo que más interesa a los libertarios es, justamente, aquello de lo que carecen: la estructura.

Como fundador del PRO y de Juntos por el Cambio, el ex presidente podría acercar millares de dirigentes a las huestes de La Libertad Avanza. Los gobernadores, intendentes, legisladores, diputados y senadores que Milei necesitará, de llegar a la Casa Rosada, y más aún los cuadros técnicos vitales para tomar control del vastísimo universo que representa el Estado Nacional.

En suma, las declaraciones de Macri parecen mucho menos asertivas que la interpretación que de ellas hicieron tanto en Juntos por el Cambio como en La Libertad Avanza, pero tocan una fibra sumamente sensible para los primeros y “ofrecen” a los segundos blindaje para su mayor debilidad.