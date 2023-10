Schiaretti afinó en CABA: menos cordobesista y más presidencial

Por Bettina Marengo

A días del segundo debate electoral de candidatos que se realizará en CABA el domingo 8, el gobernador Juan Schiaretti estuvo en Buenos Aires con un perfil menos cordobesista y más enfocado en los problemas de la economía nacional. Esa fue la línea que ensayó en las dos intervenciones que tuvo ayer, una participación en un desayuno de la Fundación Mediterránea y una exposición en la CAME donde también hablaron el vice de Patricia Bullrich, Luis Petri, y el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Doble tipo de cambio temporal (y no dolarización ni economía bimonetaria) para evitar una megadevaluación y una posterior hiperinflación, ajuste en los 10 puntos de PBI que, estimó, suman los gastos del estado nacional, el déficit de empresas públicas, los subsidios energéticos y la evasión fiscal, el Banco Central con control opositor y nuevas reglas laborales fueron algunos de los puntos que deslizó el cordobés en su mensaje a las pymes, donde dijo que el valor del dólar no está en 365 del oficial ni el 830 del blue, sino al medio.

El postulante de Hacemos Unidos por el País habló de “fin de ciclo” del kirchnerismo (no dijo si del peronismo) y del macrismo, lo que puede interpretarse que da por hecho que el ultraderechista Javier Milei ganará las elecciones del 22 de octubre o la segunda vuelta electoral. El cordobés sostuvo que los candidatos del interior tienen problemas para hacerse conocer nacionalmente porque los medios del AMBA reproducen a los candidatos del AMBA, una admisión que le hizo al periodista Alejandro Fantino, quien como activador en el evento de CAME le preguntó por qué no está en 25 o 30 puntos de intención de voto con el perfil de gestión que tiene. Ligó esa problemática a la falta de federalismo en general y de los gobiernos nacionales en particular, y sostuvo que estaría de acuerdo en trasladar la capital federal al interior del país. “El país se mira desde el AMBA”, insistió, y aprovechó para contar que hoy firmará con el gobernador saliente de Santa Fe, Omar Perotti, la adjudicación del primer tramo del acueducto entre ambas provincias que es costeado con fondos gestionados por los gobernadores. El encuentro será en Coronda, Santa Fe, una provincia donde Schiaretti tiene posibilidades de captar votos por su acuerdo con el Socialismo, y fungirá también de actividad de campaña en clave federal. Viajará también el gobernador electo de Córdoba, Martin Llaryora, que va a mantener su participación al lado de mandatario en la lucha por engrosar el cuerpo parlamentario schiarettista. Hoy en el propio entorno de Llaryora hablan de números para obtener uno barra dos diputados.

Fantino, se sabe es el “padre” de la criatura Milei a fuerza de llevarlo a sus programas de canal América y es un puente entre el diputado de La Libertad Avanza y Llaryora, a quien conoce de sus tiempos de estudiantes en la ciudad de San Francisco. En cualquier caso, hace rato que el oficialismo provincial dice que Milei será el próximo presidente, en un escenario donde el peronismo de Schiaretti y de Llaryora quiere ser prescindente.

En un momento de la campaña donde Milei acusa a Bullrich de haber tirado bombas en jardines de infantes en sus tiempo de montonera, en los 70, aunque no hay registro de tal cosa en la actividad del grupo Montoneros, y ya no habla tanto de dolarización y menos de levantar el cepo al dólar, y la candidata de Juntos por el Cambio no logra desarrollar una idea económica, mientras que Sergio Massa surfea sobre la tensión en el peronismo de Buenos Aires por el escándalo Insaurralde y los números de la inflación, el mandatario provincial buscó profundizar su lugar electoral desde la propuesta más detallada e instrumental, y la opción estado-mercado sin ajuste bestial.

“No hay país del tamaño y la complejidad productiva del nuestro que no tenga Banco Central y que haya adoptado el dólar como moneda”, señaló, e interpretó que durante la Convertibilidad de los 90 hubo un sistema bimonetario que explotó “por el déficit fiscal”.

Con Massa el esfuerzo de diferenciación siempre fue más explícito. Ayer consideró que la inflación de septiembre será, como la de agosto, de dos dígitos, alertó en repetidas oportunidades sobre el riesgo de una hiperinflación y apuntó al colchón de institucionalidad que, afirmó, el gobierno del Frente de Todos no garantiza. En ese punto aprovechó la coyuntura del juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que impulsa el oficialismo nacional en la Cámara de Diputados, y la decisión del Senado de extender 5 años el mandato de la camarista Ana María Figueroa a pesar de que los supremos la jubilaron.