Aniversario 140 de San Francisco| En terreno propio, Llaryora adelantó la inauguración de la Autopista 19

En la previa de su cumpleaños (el martes cumple 54), el gobernador Martín Llaryora pasó un fin de semana completo en terreno propio como hacía rato no lo hacía. Si bien es asiduo visitante de su ciudad natal, en esta ocasión estuvo sábado y domingo para tener una agenda activa entre el “San Francisco Expone”, cena con empresarios e industriales y el acto por los 140 años de la fundación de la ciudad cabecera del departamento San Justo.

El mandatario provincial eligió su localidad, donde sabe que no debe perder terreno, y lleva adelante múltiples obras, para volver a mostrarse junto al intendente Damián Bernarte y su comunidad.

En este contexto, aprovechó para volver a emitir su mensaje al Gobierno Nacional y apoyar al campo con el reclamo de quita de retenciones. Y además se animó adelantar la inauguración de parte de la obra emblemática que lleva adelante su gestión: la autopista de la ruta nacional 19.

A Llaryora, que está recorriendo gran parte de la Provincia – el viernes estuvo en la Expo Rural de Adelia María- se lo vio también el sábado en la cena tradicional para los sponsors en el marco del San Francisco Expone 2026, la muestra de la Sociedad Rural de San Francisco. En su visita al predio donde se muestra el potencial productivo de la ciudad y la región, recorrió previamente los stands y tomó contacto con la gente.

Como lo viene haciendo, el sanfrancisqueño volvió a defender el modelo cordobés de trabajo conjunto entre el Estado y el sector productivo, y reclamó políticas nacionales que impulsen la industrialización del campo: “Defendamos entre todos, más allá del partido político, más allá de la religión, a este modelo para que Córdoba progrese todos los días”.

En esta línea, también apuntó al Gobierno de Javier Milei, y expresó que se necesita “sentido común” para ejecutar políticas públicas que acompañen el desarrollo de los sectores productivos, y planteó la necesidad de eliminar las retenciones: “Las malditas retenciones tienen que salir”, apuntó y añadió que la eliminación de este esquema permitiría que esos recursos permanezcan en manos de los productores para aumentar la siembra, industrializar la producción y generar nuevas oportunidades.

Habilitación de la Autopista 19

En el marco de su recorrida por el predio de la Rural, el gobernador se expresó sobre el estado de las rutas nacionales y remarcó la necesidad de infraestructura para acompañar el crecimiento productivo. Cabe recordar que una de los proyectos más significativos para el mandatario es la Autopista de la Ruta Nacional 19, esa que tanto bregó para que el Gobierno Nacional cediera la competencia y poder llevar adelante la obra vial.

En este sentido, anticipó que este mes se inaugurará uno de los tramos de la mencionada estructura vial. “Antes de fin de octubre vamos a estar inaugurando diez kilómetros de la ruta 19”, aseguró y luego fustigó a la gestión de Milei por el abandono de las rutas nacionales: “La ruta 158 se está convirtiendo en una ruta de la muerte, mientras nosotros venimos construyendo la 19 como una ruta de la vida y del progreso”, expresó.

De esta forma, el gobernador tuvo otro paso intenso por su tierra, con espaldarazos, pero también anuncio importante por el avance de obras, donde en poco tiempo se habilitará el edificio de la Universidad Provincial, el Parque de la Biodiversidad, como así también la transformación del casco de barrio Parque, y otros proyectos que están en marcha.

Con más de un 30% de avance

Según dieron a conocer desde el Gobierno de Córdoba, la megaobra que ejecutan para completar la Autopista Ruta 19, entre Córdoba y San Francisco, presenta un avance superior al 30%. Los trabajos, a cargo de Caminos de las Sierras, se desarrollan a lo largo de 62,9 kilómetros y permitirán consolidar una conexión más segura y eficiente entre ambas ciudades.

El proyecto contempla una autopista con dos carriles por sentido de circulación, control total de accesos y colectoras. La infraestructura apunta a fortalecer la conectividad provincial, favorecer el desarrollo productivo y facilitar el intercambio comercial del Mercosur.

Uno de los sectores que registra mayor nivel de avance es el tramo comprendido entre Santiago Temple y Arroyito. Allí ya finalizó la ejecución del puente de acceso a Los Chañaritos y actualmente se trabaja en la pavimentación de los 3,3 kilómetros del camino que vinculará la autopista con esa localidad.

También avanza la pavimentación de los casi 12 kilómetros comprendidos entre Los Chañaritos y el distribuidor de acceso a Tránsito. En este último, próximamente comenzará el montaje de las vigas, una tarea que también se desarrollará en el puente sobre el río Xanaes.

Además, se ejecutan trabajos de movimiento de suelo y colocación del paquete granular en las calzadas ubicadas entre el puente sobre el río Xanaes y el distribuidor de acceso a Arroyito.

En el tramo comprendido entre Cañada Jeanmaire y San Francisco, las tareas incluyen movimiento de suelo, colocación del paquete estructural y pavimentación a lo largo de ocho kilómetros, desde el inicio del tramo hasta Colonia Marina. En paralelo, se ejecutan los distribuidores de acceso a Devoto y Colonia Marina, donde se avanza con el hormigonado de las estructuras.