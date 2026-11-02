El PRO quiere medir fuerzas en la interna opositora y presenta nuevo espacio

En San Francisco, tal como sucede a nivel provincial, la cuestión más importante de discernir de cara a las elecciones municipales de 2027 es si la oposición logrará conformar una alianza para ser una alternativa al oficialismo que ya tiene confirmado que Damián Bernarte buscará la reelección. Y si bien en las últimas semanas se vio una foto significativa entre dirigentes de La Libertad Avanza (Gabriel Bornoroni, Guillermo Quiroga y Pablo Vega), UCR (Marco Puricelli), Frente Cívico (Cecilia Roffé) y PRO (Pablo Terraf, Luciano Stoppani y Camila Sol Pérez), ahora desde el partido amarillo buscan mostrar fuerzas y estructura para que al momento de negociar en una posible coalición, el resto tenga en cuenta que están armados, con estructura y hasta podrían tener un candidato propio.

Es por esto que el pasado viernes, los concejales del PRO San Francisco convocaron a una conferencia de prensa que encabezó Alejandro Kuznitzki, dirigente del PRO, en la presentación del denominado Instituto para la Alternativa de San Francisco, un nuevo espacio con el que pretenden generar debates sobre las problemáticas puntuales de la ciudad. Pese a ser presentado con ese rótulo, y aclarar que del mismo pueden participar dirigentes de distintos partidos políticos, entre ellos la UCR y el Peronismo, también le sirve al espacio “amarillo” para marcar la cancha y demostrar que no van a dejar servida su estructura tan fácilmente a otros candidatos.

Cabe recordar que Kuznitzki es vicepresidente del Pro a nivel provincial y si bien no estaba en la escena pública en el último tiempo, reapareció con algunas declaraciones en las últimas jornadas que hicieron ruido y hasta generación una reacción desde la vecina localidad de Frontera.

Sin dudas esta jugada de este espacio, no deja de ser una muestra más de que la alianza opositora todavía no está cerrada y que las negociaciones siguen al rojo vivo, pendientes de conocer la fecha de los comicios y recién allí definir si la oposición irá unida o habrá varios candidatos.

Polémica por la seguridad en Camino Interprovincial

Uno de las declaraciones que causó polémica por parte del abogado Kuznitzki fue referido a la inseguridad, indicando que el principal problema en la región se vinculaba mayormente con la localidad santafesina de Frontera. Por este motivo, el propio intendente de la vecina localidad, Oscar Martínez, emitió un comunicado para repudiar esas expresiones.

Ante este cuestionamiento, el propio dirigente del PRO, sostuvo: “Frontera nunca tuvo cobertura de seguridad del lado de la provincia de Santa Fe, no es un reproche a la administración política actual, es una política de Estado porque nadie ha tomado en serio la seguridad de sus vecinos”, cuestionó.

Por tal motivo, agregó que una de las principales propuestas que tienen desde el nuevo Instituto para la Alternativa de san Francisco es generar un muro o una barrera física que permita que no haya tránsito ni peatonal ni vehicular por diferentes lugares. Es decir, se cerrarían calles y solo se habilitarían al paso algunas avenidas dotadas de controles estrictos tanto tecnológicamente como en forma física.

“Creemos que el 80% del fenómeno delictual que tiene que ver con San Francisco está relacionado a la economía del delito que se produce para consumir luego droga. Entonces se delinque en San Francisco y lo que se roba es para venderse en Frontera. El dinero producido entra para la compra de estupefacientes”, indicó.

Así las cosas, por el este cordobés, a las señales de buena comunión de la alianza opositora le apareció un capítulo más donde el PRO también quiere mostrar lo suyo y empezó a mostrar sus armas.