Arrancó la danza de pasacalles por San Justo

En San Justo el peronismo cordobés ya tiene definida su estrategia de campaña, con un claro mensaje de que el principal propósito es la reelección de Martín Llaryora en la Provincia de Córdoba. En ese contexto, empiezan a surgir varios armados y definiciones en diferentes prioridades de segundo orden. Entre ellas, como se mencionó días atrás, están la de mantener el poder en municipios donde ya gobierna el “cordobesismo” y tratar de ganar en aquellos donde todavía no lo hacen. Pero ahora también surge otra disyuntiva a resolver. Tiene que ver con quién será el candidato a legislador departamental en el próximo periodo.

Es así que ya aparecieron los primeros pasacalles en diferentes sectores de San Francisco y zona, con la insignia de “Llaryora Gobernador 2027”, acompañada del nombre del concejal Matías Beccaria.

Muchas son las especulaciones que empiezan a tejerse, por lo que en este marco preelectoral, donde todavía la fecha de las elecciones no están confirmadas, empiezan a trascender los intenciones de posicionamientos para el armado de listas.

Si bien hay varios nombres y dirigentes que empezarán a sonar, desde el “Llaryorismo” de primera hora empiezan a construir el espacio para que el edil del PJ pueda llegar a ser uno de los elegidos para ocupar ese cargo en el próximo periodo.

Cabe recordar que en el último tiempo, el cargo de legislador departamental viene siendo para exintendentes, como lo es actualmente el exmandatario de Brinkmann, Gustavo Tévez. Pero en San Francisco, un sector del PJ tendría intenciones de que el próximo que ocupe ese cargo sea un hombre del “riñón” de Llaryora y que trabaja desde la primera hora junto al gobernador. Tal como sucedió en su momento con Graciela Brarda y Alejandra Piasco.

El nombre que empieza a trascender (y se puede ver en las pancartas) es el de Matías Beccaria, actual presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en el Concejo Deliberante, pero también integra la mesa de conducción del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Córdoba y además ejerce la vicepresidencia de la Fundación Banco Provincia de Córdoba.

Otros dirigentes

Está claro que son varios los que participarían de la carrera para determinar qué dirigente será el bendecido por el gobernador de Córdoba para ocupar la representatividad de la “Unicameral” en el próximo periodo. Entre diferentes nombres también suena el actual intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, que semanas atrás se mostró dispuesto a competir por una banca en la Legislatura provincial y planteó que su ciudad debería tener representación.

“Arroyito necesita tener un legislador. Yo estoy preparado para eso”, había dicho en diálogo con Alfil en septiembre pasado. A la vez aclaró que puede haber más de un representante de la ciudad, su mirada apunta a la lista del oficialismo provincial.

Entre los interesantes también figurarían el actual secretario de Gobierno, Augusto Pastore, y el actual legislador Gustavo Tévez, aunque por el momento no lo han hecho público.

Todo está en pleno armado y mostrándose con mayores o menores intenciones. Por ahora nada está definido y el que tiene la última palabra es el gobernador.