Para evitar el arrastre Llaryora, la oposición pide modificar la boleta para votar

Presentaron un proyecto con el que solicitan un sistema de sufragio similar al de Santa Fe. El objetivo es que la elección municipal tenga “mayor legitimidad” y que “no se condicione con las demás categorías” de gobernador, vice y legisladores.
San Francisco11 de noviembre de 2026Franco CerveraFranco Cervera

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Mientras se aguarda la confirmación de la fecha de las elecciones provinciales y locales, desde la oposición en San Francisco plantean la necesidad de modificar el sistema de votación para las elecciones provinciales y locales, con el fin de poder diferenciar completamente una elección de otra, para darle “mayor legitimidad a la decisión electoral”.

Se trata del bloque de Juntos por el Cambio, integrado por Marco Puricelli, Pablo Terraf, Camila Sol Pérez y Luciano Stoppani, quienes presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante donde solicitan que se modifique la boleta única de papel y se establezca un sistema que brinde  “autonomía de la elección del intendente municipal respecto de las restantes categorías de cargos electivos municipales y provinciales, garantizando al ciudadano la libertad de expresar su voluntad electoral de manera independiente, sin que la elección de una categoría condicione o determine su decisión respecto de las demás”.

En palabras más o palabras menos, la oposición plantea que es necesario ejercer un sistema de votación similar al de la Provincia de Santa Fe, que permita no condicionar la elección local con el arrastre que pueda generar las candidaturas provinciales.

En San Francisco sabido es que la tracción de votos que tiene tradicionalmente la figura del gobernador Llaryora (va por su reelección), siempre puede ser clave para generar un efecto arrastre al candidato a intendente del mismo color político.

De hecho, según el propio planteo de dirigentes opositores, en los últimos comicios, de no fuese por el arrastre que genera el sanfrancisqueño en la boleta provincial, el oficialismo local habría tenido otro resultado. Sin embargo, estas son meras especulaciones al momento.

Los fundamentos

En el proyecto, los ediles opositores plantean la necesidad de fortalecer la autonomía institucional y electoral del Municipio de San Francisco, “promoviendo mecanismos que garanticen la libertad de elección de los ciudadanos”.

“El ejercicio del sufragio constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático y debe garantizarse en condiciones de libertad, igualdad y transparencia”, indican en el proyecto presentado en la última sesión del Concejo Deliberante, y agregan: “La voluntad popular debe expresarse de manera auténtica, permitiendo que cada elector pueda decidir libremente quiénes considera más idóneos para desempeñar cada una de las funciones de gobierno”.

En este sentido, argumentan que los sistemas electorales que presentan una única boleta partidaria para distintas categorías de cargos “pueden favorecer la asociación de candidaturas y condicionar, en determinadas circunstancias, la decisión individual del elector”.

En definitiva, apuntan que si no se modifica la boleta se puede confundir al elector, y terminar incidiendo la aspiración provincial con los comicios locales.

El ejemplo de Santa Fe

En el mismo proyecto, los ediles opositores remarcan que la provincia de Santa Fe constituye un antecedente en materia de modernización electoral, al implementar, mediante Ley Provincial N.º 13.156, una Boleta Única para cada categoría de cargo electivo.

“Dicho mecanismo permite al ciudadano seleccionar candidatos de diferentes fuerzas políticas para los distintos cargos sometidos a elección, fortaleciendo la libertad de elección y la expresión de la voluntad popular”, indican y agregan que “corresponde avanzar hacia un régimen electoral municipal que garantice la autonomía de las decisiones del electorado, la transparencia del proceso y la igualdad de oportunidades entre las distintas fuerzas políticas”.

Cabe remarcar que, en Santa Fe, el votante recibe 5 boletas identificadas por colores: la de gobernador es celeste; la de diputados provinciales, violeta; la de senadores provinciales, amarilla; la de intendente, verde; y la de concejales, roja.

En Córdoba, la boleta única muestra a las agrupaciones políticas (Hacemos por Córdoba, Juntos por el Cambio, Frente de Todos, etcétera) en vertical y a las categorías (gobernador, legislador, intendente, concejal, etcétera) en horizontal. También figura la opción de votar a la lista completa, es decir, a una misma agrupación para todos los cargos en disputa.

Así las cosas, en la previa de la campaña electoral en San Francisco, mientras se espera la definición de la fecha de las elecciones de 2027, y la oposición intenta concretar si van a ir aliados o no, ahora la discusión política que plantean es el sistema de votación. Por el momento, el proyecto pasó a comisión, donde difícilmente sea tratado. 

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