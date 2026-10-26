Enroque corto | Comenzando la semana

Alejandra Vigo en el aniversario santo

La senadora nacional participó el sábado en Villa Cura Brochero de las celebraciones por el aniversario número diez de la santificación de José Gabriel Brochero, el curita gaucho.

Informante: Una semana después, por las lluvias, se realizaron en Brochero los actos y festividades por el décimo aniversario del San Cura Brochero. Allí estuvo Alejandra Vigo, que mucho tuvo que ver con el proceso de santificación en el Vaticano y con levantar todo lo relativo al Cura Gaucho. El anfitrión fue el intendente local, Carlos Oviedo, que termina su segundo mandato y busca un lugar en la lista de legisladores del PJ.

Alfil ¿Candidato departamental?

I: No se sabe, el actual departamental, Mariano Ceballos Recalde puede repetir. Pero no me saque de tema. Vigo hizo un posteo en X donde contó que entregó a Oviedo una copia simbólica de la ley que declara al Camino de Brochero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y lo hermana con el Camino de Santiago de Compostela, en España. También entregó el Diploma de Honor del Senado de la Nación, en reconocimiento a la labor del municipio en la custodia de esta senda cultural y de fe, una de las más trascendentes de Latinoamérica.

A: El tema cobra más importancia por la venida del Papa, ¿no?

I: Sí, claro. Le cuento que estuvo Ricardo Araya, obispo de Cruz del Eje, y Carlos Ñáñez, ex arzobispo de Córdoba, antes de Angel Rossi, y emérito de Córdoba, y varios intendentes de la zona.

De Loredo sacó el mantel

El precandidato a gobernador radical recibió a Mauricio Jaimes en su casa, para la charla bautismo en la mesa de consagración.

Infórmate:Y finalmente, hubo foto con Mauricio Jaimes en la casa de De Loredo. El mismo lugar, la misma foto y la misma mesa.

Alfil: Pero sin mantel a cuadros.

I: jaja. Si, mire que atento a los detalles que está. No se decirle que pasó con el mantel. Si le puedo decir que la legislatura terminó siendo el semillero de la nueva generación de dirigentes.

A: Tiene razón. Este mes, se sentaron en la mesa de la foto Gvozdenovich, Ferrero y ahora Jaimes.

I: Si. Como habrá visto, De Loredo intenta construir "su batalla cultural"; plagando de significados y significantes cada movimiento.

A Agost no le gustó

El periodista aprovechó que tenía a mano a su informante del PRO y le preguntó por qué Oscar Agost Carreño había salido a cruzar el fallo por la causa “Libra”.

Periodista: Vi en ‘X’ que a Agost no lo convenció ni medio el fallo en la causa ‘Libra’, pero no soy muy ducho en cuestiones legales. ¿No me explica usted cuáles fueron sus objeciones?

Informante PRO: Muchas. Entiende que cerraron la causa sin despejar las preguntas centrales. Cuestiona una secuencia: primero apartaron a los querellantes y después invocaron que no había una acusación autónoma para continuar.

P.: Pero el juez concluyó que los hechos no constituyen delito.

I.P.: Y Oscar discute cómo llegó a esa conclusión. Dice que el fallo reconoce pruebas que no pudieron completarse y limitaciones en la investigación. Para él, pasar de esas limitaciones al sobreseimiento exige fundamentos más sólidos.

P.: Los que compraron también sabían que podían perder…

I.P.: Él distingue dos cosas: asumir que una inversión puede caer y haber sido engañado sobre para qué servía. Lo que reclama esclarecer es si el proyecto realmente buscaba financiar empresas argentinas y cómo encajan en esa promesa las ganancias y los retiros de quienes lo lanzaron.

P.: ¿Entonces no acepta el resultado?

I.P.: Reclama rigor para cerrar la causa, igual que para atribuir responsabilidades. Y sostiene que el sobreseimiento no cancela una deuda política: Milei todavía tiene que explicar qué promocionó.

Metrebian movió el tablero en la Villa

El peronismo provincial siguió de cerca la decisión del empresario Christian Metrebian de renunciar a la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz para asumir la vicepresidencia de CACPY.

Informante: Anote esta info. En Carlos Paz, tierra de Esteban Avilés, Metrebian anunció que renuncia a la Cámara de Turismo de la Villa para asumir un cargo muy importante, la vicepresidencia de la Cámara Argentina de Cableoperadores PyMEs, donde además estará a cargo de las relaciones internacionales de la entidad.

Alfil: ¿Se lanza definitivamente a la politica? Primera lectura posible, no quiere estar en la Cámara de Turismo local para poder salir a disputarle la intendencia a Avilés.

I: Es posible, es posible.

A: ¿Se acerca al PJ? Le digo porque fue un peronista el primero que me trajo esta info.

I: No lo creo, la verdad. El peronista amigo suyo seguramente ve que con esta decisión, el presidente de Carlos Paz Televisión S.A mueve el tablero en la ciudad más importante de Punilla, y una de las mas grandes del Gran Córdoba. Eso, seguro.