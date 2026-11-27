Frente multisectorial anti Milei con un regreso

Con la participación de referentes sindicales, empresariales, académicos, sociales y religiosos, se realizó ayer en la Casa Histórica de la CGT el "Encuentro por la Soberanía", donde los organizadores plantearon fuertes cuestionamientos al gobierno de Javier Milei y convocaron a reorganizar el campo nacional y popular desde las provincias.

Informante: Le cuento de un encuentro muy interesante y multisectorial que se realizó el 25 de noviembre, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día de la Soberanía, en la sede de la Casa Histórica de la CGT en Córdoba.

Alfil: Cuente.Todo crítico a Milei, ¿verdad?

Informante: Así es. Hubo un panel de disertantes que reflejó la amplitud de los sectores convocados. Entre los oradores estuvieron el Padre Mariano Oberlin; el secretario general de la CGT Regional Córdoba, Federico Corteletti; la presidenta de la Cooperativa Felipe Varela, Agustina Murcia; el referente de la Corriente Clasista y Combativa, Agustín Arzamendia; el presidente del Partido Solidario Córdoba, Pablo Tisera; el titular de Apyme Córdoba, Humberto Spacessi; y la empresaria pyme Florencia Margaría. También expusieron sus perspectivas el científico y exrector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Francisco Tamarit; el exministro de Educación provincial, Walter Grahovac; la referente juvenil y becaria de la FURP, Nayet Kademián; el médico sanitarista Leandro Gamba; el gestor cultural Franco Morán; y el secretario de Participación Ciudadana y Juventud de la Municipalidad de Córdoba, Juan Viola y la secretaria de Divulgación, Maria José Viola.

Alfil: Todos nombres conocidos pero le pregunto sobre dos en particular: Viola y Grahovac. ¿El ex ministro vuelve a la actividad politica?

Informante: Nunca se fue, pero si, estuvo ahí. Y sobre Viola, usted sabe que quiere ser candidato a intendente. La cosa fue de críticas al modelo nacional y llamado a internas en el PJ nacional. Y luego, lectura de un documento consensuado que estableció un contraste explícito con las políticas de la actual administración nacional.

Intendentes radicales: la presión por las obras

Los jefes municipales de la UCR buscan condicionar la negociación del Presupuesto Provincial 2027 al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Panal.

Alfil: ¿Cómo quedaron las cosas después de la reunión entre intendentes y legisladores radicales?

Informante: Hay intendentes que quieren aprovechar la discusión presupuestaria para negociar con la Provincia.

A: ¿En qué términos?

I: Fundamentalmente, aquellos que tienen obras provinciales inconclusas o compromisos financieros pendientes. Quieren que el Panal cumpla con lo acordado antes de discutir un eventual acompañamiento al presupuesto.

A: ¿Y los legisladores?

I: Por ahora, el escenario es de rechazo. Al menos en primera lectura, el radicalismo no acompañaría. La discusión entre ambas instancias legislativas será clave para las negociaciones de los intendentes con el Ejecutivo provincial.

Idas y venidas por un amparo juecista

La Provincia presentó su contestación judicial al amparo impulsado por el legislador juecista Walter Gispert contra la Defensoría del Pueblo por la respuesta a un pedido de acceso a la información pública. El Gobierno sostiene que cumplió con su obligación de informar y reclama que se rechace la demanda.

Informante: La Provincia ya contestó el amparo y pidió que sea rechazado. Su argumento es que la Defensoría respondió el pedido de Gispert. La contestación a la Cámara Contencioso Administrativa N° 3 es que ya fue enviada una nómina detallada del personal, incluidos contratados, asesores y monotributistas, con funciones, remuneraciones y modalidades de vinculación.

Alfil: Pero si la información fue enviada ¿por qué este pedido terminó en la Justicia?

Informante: Porque Gispert consideró insuficiente la respuesta. La Provincia, en cambio, sostiene que no hubo silencio administrativo y que el reclamante está cuestionando el contenido de lo informado. Asegura que la Ley 8803 obliga a entregar documentación existente, pero no a elaborar informes especiales ni procesar datos según las exigencias particulares de quien los solicita.

Alfil: ¿Qué falta resolver?

Informante: La Cámara Contencioso Administrativa deberá analizar el planteo. Por ahora, la Provincia pidió el rechazo de la demanda y que las costas queden a cargo del demandante. Habrá que ver qué resuelve la justicia.