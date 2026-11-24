Passerini descabezó a COyS

El intendente Daniel Passerini dispuso el cese de funciones del directorio del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), presidido hasta la fecha por Santiago Pinsiroli. La nueva conducción del organismo estará encabezada por el licenciado Maximiliano Valle, quien hasta ahora se desempeñaba como integrante del directorio de TAMSAU (ex Tamse).

Informante: El intendente cortó por lo sano. Con el decreto 316, firmado por Passerini y el secretario de Ambiente, Gabriel Martín, decidió descabezar al CoyS en medio del escándalo por las horas extras millonarias, los servicios que no se cumplen y varias irregularidades. "La decisión se tomó ante las irregularidades detectadas en el funcionamiento del organismo, que desde hace aproximadamente 20 días presenta dificultades para cumplir con sus tareas habituales", explica la gacetilla de la Municipalidad. Y aclara que "frente a esta situación, el Municipio viene interviniendo para garantizar la prestación de los servicios y asegurar el normal desarrollo de las tareas operativas".

Alfil: Lejos de cerrarse el tema, ¿verdad? Hubo denuncias de horas extras muy abultadas, acusaciones del ex directivo contra Passerini, servicios que no se cumplieron..

Informante: Así es. Durante este fin de semana, las órdenes de servicio solicitadas por la Secretaría de Ambiente no fueron receptadas por el COyS. Por ese motivo, el Municipio dispuso que cooperativas de servicios realizaran las tareas de limpieza posteriores a los distintos eventos desarrollados en la ciudad, garantizando así la higiene urbana. Además, Passerini también dispuso una auditoría externa del organismo, que analizará los procedimientos administrativos, el funcionamiento institucional, el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y la situación vinculada a las horas extras en discusión con los trabajadores, que aún no fueron abonadas.

Alfil: La oposición ya pidió la disolución del Coys y habló de "caja negra".

Informante: Ahora todo está en la Justicia. Qué quiere que haga la oposición.

Encuentro de formación política del PJ Capital

La jornada reunió a militantes y referentes mujeres de las seccionales 5, 6 y 12 de la ciudad de Córdoba. Estuvo el intendente.

Informante: más de 400 mujeres participaron del primer encuentro de formación política organizado por el PJ Capital, una iniciativa que propone generar espacios de intercambio, reflexión y construcción colectiva entre mujeres militantes y activistas de distintos sectores de la ciudad de Córdoba.

Periodista: ¿A dónde fue?

I.: En el Club Unión San Vicente, fue el primero de una serie de encuentros previstos para los sábados 21 y 28 de noviembre y 5 de diciembre, en diferentes zonas de la ciudad. Esta vez contamos con un análisis a cargo de Nayet Kademian, analista política de la consultora Zuban, quien abordó las experiencias electorales de Brasil y Estados Unidos, el rol de las mujeres en esos procesos y las características del electorado argentino.

P.: ¿Estuvo el intendente?

I.: Sí, en su rol de presidente del partido en la ciudad, paso a saludar.

Capitani presenta la temporada teatral

El próximo 30 de noviembre se realizará en Buenos Aires el lanzamiento oficial de la temporada teatral 2026/2027 de Villa Carlos Paz. La presentación será encabezada por Darío Capitani, titular de la Agencia Córdoba Turismo, a partir de un pedido de la Asociación de Productores Teatrales de la ciudad turística.

Informante: Una vez más, Darío Capitani va a encabezar la presentación de la temporada teatral de Villa Carlos Paz en Buenos Aires. Será el lunes 30 de noviembre, a las 13, con la participación de los elencos vigentes y unos 40 espectáculos que ya están confirmados, en el Mercado de Carruajes. Tal cual se comprometió el titular de la Agencia Córdoba Turismo a la Asociación de Productores Teatrales, Carlos Paz tendrá su presentación formal en Capital Federal antes del comienzo del verano.

Alfil: ¿La presentación no se hizo en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en el stand de la municipalidad?

Informante: En realidad hubo algunos artistas, pero la grilla teatral no estaba del todo cerrada. Desde que la FIT se realiza a fines de septiembre, en el marco del Día Internacional del Turismo, la fecha queda muy lejos del inicio de la temporada. Los productores todavía no tienen cerrados los elencos y las propuestas de la temporada. Por eso, necesitaban una fecha más cercana al inicio del verano para mostrar la cartelera completa y darle visibilidad nacional. El año pasado se planteó esta misma situación y fue la Agencia Córdoba Turismo la que asumió el compromiso de organizar y financiar el lanzamiento. Este año se repetirá el esquema.

Alfil: ¿Y la Municipalidad de Carlos Paz?

Informante: La invitación incluye a Turismo, a la Municipalidad de Villa Carlos Paz y a las autoridades provinciales, pero quien encabeza es la Agencia Córdoba Turismo y Capitani vuelve a ponerse al frente de una vidriera importante para la ciudad bajo el concepto “Córdoba teatral”.