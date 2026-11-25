Pase de facturas en Salud

El anuncio del gobierno provincial sobre la unificación de los profesionales de la salud en una única ley que equipara a los equipos hospitalarios dejó en evidencia de nuevo las diferencias entre el gremio del SEP y la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), que viene bregando por la nueva ley desde hace años.

Informante: La UTS fue muy crítica de la conducción del SEP porque considera que se quiso poner la cucarda de la ley de Salud en el acto de este martes, cuando, afirman ellos, no participaron de esa lucha. Es más, afirman que el gremio de los empleados judiciales ni siquiera conoce a fondo la ley.

Alfil: Durísimo la UTS.

I: Si, siempre hubo malestar mutuo y creo que ahora se va a agudizar porque la nueva ley es un marco legal para las paritarias de salud de acá en más. Y eso va a tensionar.

La Junta Llaryora 2027 refuerza su armado territorial

La Junta Promotora Martín Llaryora 2027 continúa con su agenda de reuniones territoriales en Córdoba Capital. Este martes se realizó un nuevo encuentro en la seccional 14°, bajo la consigna “Encuentro: Ideas, Ciudad y Futuro”. La convocatoria llega una semana después de la adhesión de Mujeres Unidas por Córdoba, que reunió a más de un centenar de participantes en la Asociación Friulana.

Informante: La Junta sigue moviéndose. Esta vez la reunión fue en la noche del martes en barrio El Cerrito. La idea es sostener el trabajo territorial y abrir un espacio para intercambiar propuestas sobre la ciudad y el proyecto provincial hacia 2027. Entre los presentes se convocó a Leonardo Limia, Marcelo Rodio, Jorge Clifone, Gustavo Pedrocca, Mariano Lorenzo, Juan Rufeil, Laura Labat, Gabriel Bermúdez y Lalo Barrionuevo, además de otros referentes y militantes. Es una actividad que busca mantener activa la mesa y ampliar los vínculos en los barrios.

Alfil: Se hace una semana después de la incorporación de Mujeres Unidas por Córdoba

Informante: Así es, se sumó el espacio referenciado por Libia Smania. La adhesión se formalizó en un encuentro en la Asociación Friulana, donde participaron más de cien mujeres que expresaron su voluntad de incorporarse al trabajo político y territorial de la Junta. Fue una señal de ampliación de la convocatoria hacia otros sectores. La Junta funciona como una mesa horizontal integrada por dirigentes del PJ de Córdoba Capital. La apuesta es sumar actores, fortalecer la organización en los barrios y acompañar la propuesta de reelección de Martín Llaryora. La consigna es mantener encuentros, ampliar la participación y profundizar construcción de cara a 2027.

UCR Deloredista muestra músculo con los intendentes

Intendentes del Foro se reunirán con legisladores este miércoles, en Córdoba Capital, por el presupuesto, y van por fondos (y por la foto).

Informante: va llegando gente al baile. Hoy los intendentes de la UCR pisan la capital para juntarse con los legisladores

Alfil: ¿tema?

I: Se van a juntar a debatir el presupuesto pero hay muchos temas bajo la manga. Recuerde que ya reclamaron los fondos de la Copa, y aún no hay novedades.

A: y se acercan los aguinaldos. Me parece que el Panal va a sacar los pesos de abajo del colchón.

I: si, pero hay más. El fantasma de Rodrigo es que se le sigan yendo los intendentes. Ahí está el principal problema.

A: ¿usted dice que van por la foto?

I: y … la foto muestra músculo. En este contexto, sirve