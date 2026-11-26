Llaryora marca perfil con Bancor

Alfil: El gobernador sigue buscando diferenciarse con movimientos en el Banco de Córdoba.

Informante: Así es. Esta vez, con el lanzamiento de una nueva línea de créditos hipotecarios para la compra o construcción de viviendas, con financiamiento de hasta 72 mil UVA y plazos de hasta 20 años.

A: Una herramienta de gestión con la que el cordobesismo puede marcar perfil propio.

I: Claro. Bancor financiará hasta el 75% del valor de la propiedad y hasta el 100% en el caso de la construcción. La tasa anual será del 7,5% para quienes cobren sus haberes en la entidad y del 12% para el resto.

A: El acceso a la vivienda también empieza a ocupar un lugar en la agenda política provincial.

I: Y el banco provincial es una de las herramientas que tiene Llaryora para imprimirle un sello propio a su gestión. El desafío estará en el alcance efectivo de la medida.

Moreno volvió a reunir a las 62 en Carlos Paz

Las 62 Organizaciones Peronistas realizaron un nuevo encuentro en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de Villa Carlos Paz, con Ricardo Moreno como figura central y dirigentes justicialistas de distintas localidades de Punilla. La convocatoria volvió a poner en escena la estructura sindical en un escenario de movimientos políticos anticipados hacia 2027.

Informante: Fue otra convocatoria multitudinaria. Las imágenes así lo muestran. Ricardo Moreno volvió a encabezar un encuentro de las 62 Organizaciones en la sede del STM, con presencia de dirigentes gremiales, referentes territoriales y militantes peronistas de distintos puntos del Valle de Punilla. La consigna volvió a girar alrededor de la recuperación de la militancia y la organización del peronismo desde el territorio.

Alfil: ¿Qué planteó Moreno esta vez?

Informante: Habló de la lealtad entre compañeros, del compromiso militante y de los desafíos que tiene por delante el peronismo de cara a 2027. Insistió en la necesidad de recuperar la participación, fortalecer los vínculos y sostener una construcción política que no dependa solamente de los tiempos electorales. La idea es mantener activo el espacio y seguir convocando a los distintos sectores.

Alfil: No es la primera vez que eligen Carlos Paz para mostrar capacidad de convocatoria.

Informante: Es cierto. En agosto ya habían realizado un encuentro de características similares, también en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales. Aquella reunión marcó la reaparición política de Moreno después de su salida del Concejo Deliberante de Córdoba y reunió a más de 150 dirigentes sindicales y territoriales. Ahora volvieron a convocar, con una concurrencia importante y la intención de sostener ese trabajo en Punilla.

Parece que Moreno parece apostar a recuperar la mística peronista, y plantea que el desafío de 2027 empieza mucho antes de las candidaturas.

Casado con 10 propuestas

El concejal oficialista Diego Casado presentó 10 propuestas legislativas: 9 proyectos de ordenanza y 1 proyecto de declaración.

Periodista: ¿Con qué objetivo?

Informante: Con el propósito de abordar distintas problemáticas, generar nuevas herramientas y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

P.: ¿Cuáles son?

I.: Entre otras hay Reforma del Código de Convivencia Ciudadana; Código de Espectáculos Públicos y Eventos: espacios de Fiestas, Recreación y Actividades para las Infancias; Cuarteto Vivo para fortalecer y poner en valor nuestra identidad cultural, acompañando al género musical que forma parte de la historia y la identidad cordobesa. Otro de los puntos es la prevención de las Violencias en el Fútbol Infantil y Juvenil, por ejemplo. La idea es que la política que no se quede solamente en el diagnóstico, sino que transforme las demandas de los vecinos en propuestas concretas.