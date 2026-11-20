Las 62 con Pauny

En el marco del Día del Militante peronista, la departamental San Justo de las 62 Organizaciones se reunió con los trabajadores de Pauny, que hace tres meses no perciben sus haberes. Allí estuvo el referente local y secretario general de la Departamental, Lucas Cravero.

Informante: Le cuento que las 62 en San Justo organizó una colecta solidaria que reunió la colaboración de compañeros de Brinkmann, Arroyito, San Francisco, Las Varillas, Villa María y distintas localidades de la región. Logramos acercar alimentos no perecederos, demostrando que la militancia también se expresa con hechos concretos.

Alfil: ¿A quien le manda a decir eso?

I: Deje de politizar. Nosotros sabemos que nuestra principal responsabilidad es estar. Estar presentes, acompañar, escuchar y tender una mano cuando un trabajador o una familia lo necesitan. No podemos mirar hacia otro lado frente al abandono y a problemas sociales y laborales de semejante gravedad. Mucho menos cuando desde el gobierno Nacional se insiste en un rumbo que golpea de lleno al trabajo y a la producción.

A: Justo en el departamento del Gobernador Llaryora.

I: Si, es que no estamos construyendo solamente un espacio gremial, sino una referencia del movimiento obrero y social en San Justo, con vocación de participación, diálogo y protagonismo en los grandes temas que atraviesan a nuestro departamento.

Córdoba Abierta mete mano en la Carta Orgánica radical

El espacio que conduce Fernando Montoya tendrá representación en la comisión redactora de la UCR. Llevará una propuesta propia y buscará poner límites a los cambios pensados en función de las elecciones de 2027.

Informante: ¿Vio que Córdoba Abierta también se metió en la discusión por la Carta Orgánica radical?

Alfil: ¿El espacio de Fernando Montoya?

I: Exactamente. Montoya se incorporará a la comisión redactora del Congreso Provincial y no irá solamente a escuchar. Llevará un proyecto propio.

A: ¿Y qué quieren cambiar?

I: Hablan de fortalecer la democracia interna, garantizar la representación territorial y establecer reglas claras para todos los sectores del partido.

Gispert con trabajadores exIOSFA

Más de 90 trabajadores de las residencias de alojamiento de la ex IOSFA en La Falda y Cosquín podrían quedarse sin empleo a partir del 30 de noviembre. El legislador departamental Walter Gispert se reunió este jueves con un grupo de manifestantes para interiorizarse de la situación de aquellos cuyos contratos finalizarán el 30 de noviembre.

Alfil: ¿Qué respuesta se llevaron los trabajadores de ese encuentro?

Informante: El legislador Gispert se comprometió a trasladar la inquietud a través de Luis Juez para hacerla llegar al Ministerio de Defensa. También pidió información y los datos de los trabajadores para acompañar las gestiones. La intención es encontrar alguna alternativa antes de que venza el plazo.

A: ¿Los empleados tienen alguna propuesta?

I: Sí. Los trabajadores agrupados en ATE van a acercar alternativas para sostener la continuidad laboral después del 30 de noviembre. La idea es que esas propuestas puedan ser consideradas en las gestiones ante Nación. Por ahora no hay una solución concreta. Además, el planteo no apunta necesariamente al cierre de los hoteles, que seguirán funcionando, sino a quiénes prestarán los servicios. La preocupación es que los trabajadores actuales sean reemplazados por personal militar voluntario y se pierdan esas fuentes laborales. El tiempo corre y las definiciones dependen del ámbito nacional. El senador Juez ya está en conocimiento. Pero no hay garantías de que sus gestiones puedan llegar a una solución en apenas 10 días.