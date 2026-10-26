Alfil blanco

El gremio emplazó al secretario general de la Gobernación, David Consalvi, para que convoque de manera urgente a la mesa salarial. El acuerdo firmado en abril incluye una instancia de revisión en octubre y tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2027. La conducción sindical advierte que los aumentos podrían no alcanzar y no descarta reabrir la negociación.