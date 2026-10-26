Alfil Negro

Juan Manuel Aráoz
Enroque Corto26 de octubre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

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El Secretario de Seguridad de la Provincia le puso el cuerpo a una elección difícil, representando al oficialismo en la carrera por el claustro profesional en el Consejo de la Magistratura, por no pudo con la lista de 3 de Eduardo Bittar.

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La UEPC presiona a Llaryora y pide revisar la paritaria docente antes de fin de año

Carolina Biedermann
Actualidad16 de octubre de 2026
El gremio emplazó al secretario general de la Gobernación, David Consalvi, para que convoque de manera urgente a la mesa salarial. El acuerdo firmado en abril incluye una instancia de revisión en octubre y tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2027. La conducción sindical advierte que los aumentos podrían no alcanzar y no descarta reabrir la negociación.
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UEPC va por las paritarias y le recuerda a Llaryora el acuerdo de 2023

Carolina Biedermann
Provincial23 de octubre de 2026
El gremio docente activó asambleas para definir si va por la reapertura de paritarias. La Provincia sostiene que lo firmado debe cumplirse hasta enero y advierte que cualquier reclamo deberá canalizarse en la Secretaría de Trabajo. En la antesala electoral de 2027, UEPC recupera el antecedente de diciembre de 2023, cuando Llaryora cambió un acuerdo salarial, argumentando que habían cambiado las condiciones económicas.
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El PJ activa la carrera entre los que buscan su lugar en la lista

Gabriel Marclé
Provincial23 de octubre de 2026
La agrupación de Jóvenes Concejales y Tribunos de Cuenta de Hacemos Unidos por Córdoba reunirá a dirigentes de distintas corrientes del oficialismo el próximo sábado. Con la reelección de Llaryora como objetivo común, cada espacio se abre lugar en la discusión por la futura lista legislativa.