Balotaje en Brasil: histórico triunfo de Lula da Silva y repercusiones en el arco político cordobés

En un escrutinio que mantuvo en vilo a toda la región, Luiz Inácio Lula da Silva logró una hazaña histórica al revertir el resultado de la primera vuelta y quedarse con el balotaje presidencial en Brasil. Con el 51,7% de los votos frente al 48,3% alcanzado por Flávio Bolsonaro, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) garantizó su permanencia en el Palacio del Planalto por un mandato de cuatro años.

De esta manera Lula logró dar vuelta la ventaja que el senador de derecha había obtenido el pasado 4 de octubre, cuando quedó al frente por más de dos millones de sufragios. Según explicaron analistas presentes en Brasil, la clave de la jornada estuvo en la capacidad de movilización: la mayor participación del electorado e indecisos terminó inclinando la balanza en favor de Lula.

Conocidos los datos oficiales, las repercusiones no tardaron en manifestarse en X (ex Twitter). Desde Córdoba, los principales referentes de la política provincial expresaron sus mensajes de felicitación y destacaron los lazos institucionales con el país vecino.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, hizo hincapié en el impacto productivo e institucional del resultado para la provincia y en la hermandad entre ambas naciones:

“La democracia se fortalece cuando la voluntad popular se expresa, en este caso en las urnas de un país vecino. Argentina y Brasil comparten una identidad regional y enormes oportunidades de crecimiento y cooperación. Tenemos el desafío de seguir fortaleciendo nuestros vínculos. Córdoba mantiene fuertes lazos comerciales, educativos e institucionales con esta gran nación con la finalidad de impulsar la integración, la producción y el trabajo, en beneficio de nuestros pueblos. Envío mis felicitaciones al presidente electo @LulaOficial tras esta gran reelección consagrada este domingo por el pueblo brasileño”, indicó el sanfrancisqueño.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini también se expresó: “El ejemplo de Lula es el de un amor profundo por su pueblo, sin renunciar jamás a sus convicciones ni abandonar sus ideas. Es inspirar a todo un pueblo a no rendirse, a ir siempre por más y a construir un futuro donde nadie quede afuera, donde la inclusión sea real y la vida de los más pobres sea mejor. Domingo de esperanza para toda América y el mundo entero. Democracia não tem fim. Fascismo sim”, completó en portugués.

Por su parte, el exgobernador Juan Schiaretti valoró el rasgo democrático de los comicios: “Felicitaciones a @LulaOficial por su triunfo electoral y al pueblo brasileño por una jornada democrática ejemplar”.

Más picante estuvo su esposa, la senadora nacional Alejandra Vigo celebró el triunfo del líder del PT al señalar: “Lo mejor que le pudo pasar a Brasil: @Lulaoficial Presidente. Una victoria contundente sobre la violencia y la injerencia extranjera. El pueblo brasileño eligió su propio camino con libertad, en una gran jornada democrática”.

En una línea de reconocimiento personal y emotivo, la diputada nacional Natalia de la Sota expresó: “La mayor hazaña de Lula no es ganar elecciones, sino haber conquistado, con humildad, coraje y patriotismo, el corazón de su pueblo. Que su ejemplo nos inspire. ¡Felicitaciones @LulaOficial! ¡Felicitaciones al pueblo brasileño!”.

En tanto que la Secretaria General de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, destacó el contenido histórico del desenlace electoral: “Brasil sabe que los derechos, la dignidad y la justicia social nunca son conquistas definitivas. Se defienden todos los días. Brasil definió mucho más que una elección y un Presidente! Define para América Latina qué lugar ocupan la democracia, la igualdad y la esperanza en el futuro de nuestros pueblos. ¡Gracias Lula! América Latina necesita liderazgos que entiendan que gobernar es mejorar la vida de la gente”.

Desde el interior, Raúl Cardinali, intendente de Cosquín celebró la victoria: “El triunfo de Lula en Brasil nos alegra porque renueva la esperanza y abre grandes oportunidades para Córdoba, su industria automotriz, y todo el interior productivo. Una región unida y con diálogo siempre se traduce en más desarrollo y trabajo para nuestra gente”.

Repercusiones en la escena nacional

A nivel nacional, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también coincidió en esa misma valoración histórica dirigida al pueblo brasileño y al mandatario reelecto: “FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, destacó Cristina, una voz que era esperada tras la victoria de Lula Da Silva.