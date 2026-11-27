Es un poco difícil enseñar a pensar en números. No hablamos necesariamente de sacar cuentas o hacer cálculos, sino de su interpretación a secas.

Cada vez que tengo que explicar la distinción entre valor absoluto y valor relativo recurro al ejemplo de la altura. El hermano de mi abuela media 1,80m y para ella (que hoy no debe llegar a 1,50m) era altísimo. Mi abuelo del otro lado de la familia también medía 1,80m, pero lo trataban de petiso porque era el más bajo de todos los hermanos. El valor absoluto era el mismo, pero su significado en términos relativos cambiaba según el grupo de referencia que se tomara.

Tengo otro ejemplo que uso siempre para explicar la diferencia entre el valor nominal y el valor real, también sacado de una experiencia personal. En 2014 saqué un crédito de $350.000 para hacerme una casa de 90 m². En 2021 vendí mi auto por esa misma cifra. En 2023 esa plata alcanzaba para comprarse una moto 0 km y hoy apenas alcanza para una bicicleta de gama baja. El valor nominal de esos $350.000 sigue siendo el mismo, pero su valor real (de una casa a una bici en poco más de una década) se ha reducido enormemente.

Tristemente he notado que hay algunas personas que tienen grandes dificultades para entender esto. Lo más grave, por lejos, es que además son comunicadores. Tal vez es por eso que después apoyan modelos económicos delirantes, que solamente pueden funcionar en una ficción construida dejando los números fuera de la escena. No soy economista ni me gusta la economía, pero eso no me hace inmune a su funcionamiento (como a nadie de todos los que conformamos el mercado).

En estos últimos días hubo algunos episodios que tuvieron algún tipo de exposición viral en donde esa negación a los números se puede ver claramente.

El primero es el de Luis Caputo hablando en Neura sobre el abaratamiento de algunos bienes en términos reales, lo que posteriormente fue respaldado por Federico Sturzenegger en un tuit. Los comentarios debajo del mismo son destiladores.

El posteo habla de precios actuales y precios de la era Massa en términos reales. Lógicamente, los valores son exorbitantes. El problema es la gente que comentaba debajo “yo compré [el bien X] en esa época y no pagué eso”, sin entender la lógica de la conversión. Así queda en evidencia lo fácil que es engañar a la gente que no puede medir cuánto representan las cosas de acuerdo a su nivel de ingresos.

El otro ejemplo fue en un programa de streaming de los más consumidos, cuando un economista de los que apoya al gobierno hizo un comentario similar, pero referido al precio del arroz, que hoy cuesta “80 centavos de dólar”, según sus datos. Una de las personas de la mesa le devuelve un “pero nosotros cobramos en pesos”, sin entender lo que pretendía representar. Tal vez pasar todo a dólar no es el mejor mecanismo para comparar, porque en dólares también hay inflación, pero lo malo de la respuesta está un par de escalones antes de llegar a ese razonamiento.

Por último, muchos critican que en el cambio de los consumos hay menos margen disponible para consumir después de pagar los servicios, que se han encarecido notablemente. Afortunadamente, también hay gente que se toma el trabajo de medir eso. Hoy hay menos excedente disponible tras pagar servicios que en noviembre de 2023, pero incluso habiendo caído un 10% con ese excedente se puede comprar más comida y electrodomésticos en términos reales.

Por supuesto que estos son los números y no reflejan la realidad particular de cada trabajador y cada familia, que tienen una canasta de consumo específica, pero eso no invalida las comparaciones. Lamentablemente, el hecho de que a algunos se les haga cuesta arriba entender ciertas nociones básicas para el análisis económico arrastra a todos a un mar de pálidas que no necesariamente existe en la realidad.