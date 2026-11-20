En la cultura popular se han ido instalando con el tiempo algunas frases que ya no le pertenecen a quienes las pronunciaron sino a todos los argentinos. La política también nos ha provisto de numerosas frases históricas, algunas de las cuales han salido de debates electorales.

“¿En qué te has convertido, Daniel?”, le dijo Macri a Scioli en el debate de 2015. “Por sí o por no”, desafió Sergio Massa a Javier Milei a su turno. Ni hablar del “gatito mimoso” que le espetó Myriam Bergman al actual presidente cuando recién empezaba el primer debate de 2023.

Todo eso parece que va a desaparecer si prospera la iniciativa de reforma electoral que obtuvo media sanción el pasado miércoles. Esa necesidad de ver a los políticos interactuar antes de una elección parece haber sido una ilusión democrática entre partidos que no terminan de comprar la idea de mostrarse en lugares donde no está todo arreglado, a riesgo de quedar expuestos en sus debilidades.

Rápidamente se elevaron muchas voces en contra del posible cambio, con las que coincido plenamente porque la democracia es mejor cuando vemos a los políticos decidir bajo presión para tratar de salir de lugares incómodos. Dejar el debate solamente para el ballotage es casi eliminarlo por completo, porque el candidato que salió primero no tiene mayores incentivos para presentarse.

Mi gran diferencia con muchos de aquellos demócratas es que no se puede pretender bajar línea sobre aquello con lo que no están realmente comprometidos.

En casa

Todos los que presenciamos el debate para la gobernación de la provincia en el año 2007 recordamos el minuto de silencio que hizo Luis Juez, descolocando a Juan Schiaretti y a los conductores, que no entendían por qué este hombre no hablaba. Carismático, su campaña recibió un fuerte respaldo después de haberse movido a sus anchas durante toda la velada, al punto de que casi gana una elección envuelta en una serie de eventos que despertaron suspicacias y denuncias de fraude que nunca se respaldaron en la justicia.

Después de eso, en Córdoba no se debatió nunca más.

Acá solemos olvidarnos de la gran cantidad de agujeros que tiene la normativa provincial para regular la representación política y el desarrollo de buenas estrategias electorales. La inexistencia del debate electoral es una cuestión que permite a los políticos mostrar la cara que quieren. Después los agarra un notero nuevo que mete la pata con una pregunta y reaccionan como si les hubiesen escupido el vaso de gaseosa.

Otra cuestión que tenemos naturalizada -pero atenta contra las buenas prácticas políticas- es la discrecionalidad para poner la fecha de las elecciones. A nivel nacional la ley establece que se vota el tercer domingo de octubre. No es el cuarto lunes de agosto o el día de la primera luna llena tras el solsticio de invierno, siempre es el tercer domingo de octubre. Con Cristina, Macri, Alberto o Milei. En Córdoba seguimos sin saber cuándo vamos a votar a gobernador; quizás seis o siete meses antes del cierre de su mandato, reelija o no. Si sale bien no pasa nada, pero puede salir como en la intendencia de Mestre Jr., con medio año de anarquía después de una derrota humillante. Aún no tenemos fecha ni criterio: puede depender de semana santa, del intento de ir por una candidatura nacional, de que le toca hacerle el service al papamóvil o porque el iluminado que esté eventualmente en el Panal así lo decidió.

Tiene que haber debate presidencial, del mismo modo que debería haber debate para la gobernación y las intendencias. Lamentablemente, esa cultura republicana parece ser una de las pocas cosas en las que los pituquitos de Recoleta son mejores que nosotros.