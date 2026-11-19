En trabajos anteriores sobre la génesis y expansión de la crisis (Dalmasso, 2019) planteé que la crisis del capitalismo no era un accidente ni un ciclo pasajero, sino un problema estructural: el excedente ya no encontraba rentabilidad suficiente en la producción y se volcaba a lo financiero, mientras el cambio tecnológico ahorraba mano de obra y la concentración agravaba la distribución del ingreso.

En enero 2026 precisé que ese diagnóstico: no es una perturbación coyuntural, sino una crisis de profundidad. La crisis de 2008, no fue la causa, sino el límite de ese modelo. Allí se quebró la promesa de posguerra: la movilidad ascendente. El empleo industrial se contrae o se precariza. La democracia entra en crisis porque procesa demandas sociales bajo restricciones estructurales y pierde capacidad efectiva para modificar las relaciones de poder que las condicionan.

Lo que pone en jaque a la democracia de los Estados Unidos es un sistema de contradicciones que ordeno en cuatro ejes. En cada uno pregunto: ¿qué se juega?

1. La contradicción entre el poder financiero y militar y la democracia.

Para sostener su poder financiero, Estados Unidos debe proveer al mundo la principal moneda de cambio y reserva. Esto requiere mantener un flujo de activos en dólares y una posición deudora frente al resto del mundo. Como formuló Triffin (1960), la provisión internacional de liquidez entraña una contradicción: cuanto más depende el mundo del dólar, mayores son las tensiones sobre la confianza en esa moneda. Krugman (2025) retoma el problema desde el papel internacional del dólar y las necesidades de liquidez del sistema.

Esa posición se sostiene también con poder militar, que genera demanda, empleo y primacía geopolítica. Es, en el sentido de lo que Krugman, (2009) denominó keynesianismo militarizado, una forma de sostener la actividad económica. Reducirlo bruscamente implica una caída de la demanda. Por eso exige reconversión hacia infraestructura, salud, educación e industria.

Pero los beneficios del gasto no se distribuyen por igual: favorecen al sistema financiero y al complejo militar-industrial, mientras los trabajadores desplazados y las actividades ligadas al mercado interno soportan parte de sus costos.

Qué se juega: “si la democracia puede decidir el gasto o si el poder financiero y militar termina condicionando sus decisiones.”

2. La contradicción entre el consumo sostenido por el déficit y la producción industrial.

El déficit también sostiene el consumo dentro de una estructura productiva que ha perdido competitividad. La deslocalización hacia Asia, la desarticulación de cadenas y la pérdida de empleo manufacturero no son un accidente externo. La competitividad de China es consecuencia de la expansión de las multinacionales y del mercado norteamericano, junto con la capacidad de su dirigencia posmaoísta para orientar su modelo. Cerrar el déficit sin reconstruir la base productiva no restaura el empleo ni la cohesión social.

Un reordenamiento democrático exigiría romper esa lógica: recuperar margen fiscal, reconstruir cadenas industriales y generar empleo con salarios crecientes, para volver a hacer del trabajo la base de la integración.

Qué se juega: “si la democracia recupera una base material. Sin empleo, salario e industria, la inclusión es una promesa electoral, no una experiencia social.”

3. La contradicción entre el costo del imperio y el bienestar de la sociedad norteamericana.

El imperialismo clásico prometía que la dominación exterior pagaría el bienestar interior. Hoy esa ecuación se invierte (Dalmasso, 2026). La dominación ya no devuelve réditos suficientes: exige más gasto militar, deuda y tensión geopolítica, y reduce el margen para salud, educación e infraestructura. Al no obtener réditos suficientes, al imperio solo le quedan zarpazos. La intervención en Venezuela expresa esa lógica: control de recursos y energía bajo una concepción imperial.

En ese cuadro emerge el trumpismo, no como anomalía personalista, sino como expresión de una fractura social profunda. Trump prometió confrontar a las finanzas, las multinacionales y la globalización que vació el empleo industrial. Pero terminó gestionando buena parte de esos intereses. Krugman (2025) muestra esa contradicción en los aranceles: sin una política industrial estable ni reconstrucción de cadenas, no alcanzan para recuperar el empleo manufacturero.

Qué se juega: “si la sociedad sigue pagando el costo del imperio —deuda, guerra y precariedad— sin recibir bienestar, o si pone el excedente al servicio de su cohesión.”

4. La contradicción entre la tecnología como poder imperial y como infraestructura común.

Al imperio le queda a favor un activo: el desarrollo tecnológico. La tecnología no es neutral ni es solo innovación. Es poder sobre la infraestructura donde hoy se produce, se comunica y se gobierna: nube, datos, algoritmos, semiconductores e inteligencia artificial. Hoy ese poder juega a favor de la dominación: el gasto militar protege ese entramado, sus cadenas de chips, patentes y mercados. El gasto militar sigue siendo el mayor del mundo. (Peace Research Institute [SIPRI], 2026)

En un reordenamiento, el poderío tecnológico debería jugar en sentido contrario: no como monopolio que concentra renta, sino como infraestructura común para producir con menos desigualdad. Eso exige limitar la concentración tecnológica y subordinar las plataformas a decisiones democráticas.

Qué se juega: “si la tecnología será un nuevo instrumento imperial o la base material de una democracia inclusiva.”

La alternativa no es menos democracia, sino romper la triple subordinación: financiera, militar y tecnológica. Eso exige lo que el sistema hoy no puede darse: demanda sin dependencia de la guerra y tecnología sin dependencia de monopolios. Mientras esa ruptura no ocurra, la crisis de hegemonía tenderá a profundizarse y América Latina sufrirá las consecuencias de un poder que necesita compensar sus debilidades, .

*Dr. en Ciencia Política