Mario Roberto Santucho es un nombre importante en la historia argentina. Fue fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo. De orientación marxista, el PRT-ERP tenía como objetivo la instauración de un gobierno comunista en nuestro país (una dictadura de partido único sin libertades civiles y políticas bajo premisas falsas en defensa de lo popular).

No hay nada para rescatar de Santucho y aquellos años violentos. De chico me crié con historias sobre esa época, con una visión idealizada del compromiso militante de los jóvenes y la salvaje represión estatal. Con el tiempo fui entendiendo la complejidad de los intereses en juego y el goce por la violencia que había entre algunas personas, que creían estar dispuestas a matar por las ideas sin saber que esa era una justificación para su amor por la destrucción.

Insólitamente (o no tanto, en realidad) la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA decidió declarar de interés institucional un homenaje a Santucho. Los argumentos que esgrimen hacen hincapié en la trayectoria política y estudiantil del líder del ERP, la política de memoria, verdad y justicia, y el derecho de los estudiantes a reivindicar figuras históricas. Además, la decana de la facultad, Ana Josefina Arias, trató de justificar aquellas acciones en la idea de que ese era el contexto del momento (una carta que parece estar habilitada solo para una determinada filiación política)

De manera muy atinada, el Gobierno presentó su queja y recordó que el ERP realizó asesinatos, secuestros y ataques armados para la toma del poder también contra gobiernos democráticos, algo que debería rechazar categóricamente todo el arco político.

Afortunadamente la condición central de la UBA está en contra del acto y se posicionó del mismo modo que el gobierno libertario, aunque defendió la autonomía universitaria para definir eventuales sanciones.

La clave del conflicto está en la legitimación que hace la facultad de sociales respecto a la figura de Santucho y la lucha armada. La conducción de la Facultad pretende desligarse de su apoyo a la actividad, pero queda expuesta del mismo modo que Milei cuando busca despegarse de los posts que retwitea.

Reconocer institucionalmente al ídolo de sujetos aislados que creen que la violencia es el camino es darle una entidad a ese puñado de personas que no comparte los mismos valores republicanos y democráticos que tiene la mayoría de la gente. La idea de que un político debe ser reconocido institucionalmente porque hay gente que lo reivindica es absurdo, lo que queda claro si ponemos en ese lugar a los que estaban en el otro bando en estos años sangrientos. Todavía debe haber gente que reivindica a Videla, pero no por eso hay que darle apoyo institucional para que le hagan un monumento.

La decisión de la facultad de sociales expone que, lamentablemente, hay muchas personas que la van de intelectuales pero hacen política disfrazada de ciencia. Ni hablar de que ya estamos en condiciones de abandonar los ‘70, la peor década del siglo XX, pero insisten en volver a discutirlos. Es notable que, aunque tengan muchos títulos, hay algunos que parecen no haber aprendido nada.