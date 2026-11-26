Sin un cambio en la concepción de gobierno, la democracia norteamericana seguirá desangrándose, más allá de eventuales resultados electorales progresistas. El voto puede frenar al trumpismo, pero no modificar el rumbo mientras persistan la subordinación financiera, el gasto militar y la concentración tecnológica.

La pregunta es qué factores de poder pueden impulsar esa transformación: qué cambio y con quiénes. Antes debemos comprender por qué es tan difícil y, a la vez, tan imperioso hacerlo.

Por qué es tan difícil: “el privilegio imperial tiene precio y defensores”

El primer obstáculo es fiscal. Según el Fondo Monetario Internacional (2026), la deuda pública bruta de Estados Unidos se proyecta en 126,8% del PIB para 2026 y alcanzaría aproximadamente el 145% en 2031. Es el costo de sostener una posición imperial también monetaria. El pago de intereses reduce el margen disponible para otras prioridades públicas.

El segundo obstáculo es militar. Según el Stockholm International Peace Research Institute (2026), Estados Unidos gastó 954.000 millones de dólares en 2025, el 33% del gasto militar mundial, que alcanzó los 2,9 billones, su nivel más alto. Reducir ese gasto sin reconversión productiva puede provocar recesión.

El tercer obstáculo es tecnológico. Seis empresas norteamericanas —Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Meta y Nvidia— concentran un valor de mercado superior a los 20 billones de dólares. En 2025 y 2026, las grandes tecnológicas hicieron visible su creciente influencia sobre las decisiones del gobierno.

Cambiar no es solo ganar una elección. Supone enfrentar a tres bloques con lógicas distintas: las finanzas viven de la deuda, el complejo militar-industrial del gasto y la guerra, y las tecnológicas del control de infraestructura, datos, nube, chips e inteligencia artificial. No solo acumulan capital: acumulan capacidad para organizar mercados, debates, guerras y producción.

Por qué es tan imperioso: “el costo lo paga la democracia interna”

El imperio ya no se financia exclusivamente desde afuera. El costo recae sobre el contribuyente interno. El ajuste no lo pagan solamente los aliados: lo paga también la sociedad, que pierde margen para salud, educación, infraestructura e industria. La deuda se convierte en hipoteca política: antes de discutir qué país construir, hay que atender lo que el país debe.

Esa subordinación no depende enteramente del signo del gobierno. Con diferencias importantes, Obama, Trump y Biden debieron gestionar una misma restricción: preservar la confianza de los tenedores de bonos y la centralidad financiera del dólar. Desde 1980 domina la lógica de que lo bueno para Wall Street es bueno para el país. Por eso la democracia puede cambiar de presidente sin modificar sustancialmente las relaciones de poder que condicionan su política económica.

Milanovic (2016, 2019) explica una base social del proceso. La globalización redujo la desigualdad entre países, pero aumentó las desigualdades dentro de muchos de ellos. Entre sus perdedores estuvieron sectores trabajadores de Europa y Estados Unidos, afectados por la deslocalización industrial y la precarización. Allí se encuentra una de las bases del trumpismo, y también, la posibilidad de otro proyecto.

A ese proceso contribuyó la primacía del accionista: décadas de salarios relativamente estancados y crecientes remuneraciones al capital subordinaron decisiones productivas a la rentabilidad financiera.

Qué cambio y con quiénes, en cuatro puntos

1. Una fractura dentro del propio bloque dominante.

Ningún cambio es posible si el bloque dominante permanece compacto. Pero esa unidad muestra fisuras. Una parte del capital industrial, dependiente del mercado interno, soporta los costos de la guerra arancelaria, la deuda y la incertidumbre. Krugman (2025b) señala que los aranceles erráticos, sin política industrial estable ni reconstrucción de cadenas, no recuperan el empleo manufacturero.

2. La recomposición del trabajo como factor de poder.

La base trabajadora golpeada no se convierte espontáneamente en actor político. Sin sindicatos, organización territorial y partidos capaces de traducir el malestar en programa, el voto progresista se diluye en la gestión. La posguerra se sostuvo sobre sindicatos fuertes y un Estado que negociaba con el trabajo organizado. Sin esa recomposición, el reordenamiento seguirá siendo una aspiración programática.

2 Los estados, las ciudades y el poder territorial.

Una parte de la disputa ya no pasa solo por Washington. Los estados y las grandes ciudades pueden sostener políticas industriales, de salud, educación, transición energética y regulación tecnológica, aun con el gobierno federal bloqueado. No alcanza para quebrar la subordinación financiera y militar, pero demuestra que otra concepción de gobierno es practicable.

3.La fractura tecnológica desde adentro.

Mariana Mazzucato (2013, 2021) invierte la lógica dominante: el Estado ha sido un gran creador de mercados y tecnología. Internet y buena parte de las innovaciones presentadas como privadas nacen de inversiones públicas. El problema no es que intervenga poco, sino que lo hace sin suficiente dirección estratégica ni apropiación pública del valor que genera. Su economía de misiones propone definir objetivos públicos y orientar hacia ellos el crédito y la política industrial.

¿Qué cambio, entonces, y con quiénes?

El cambio no consiste en administrar el mismo modelo, sino en construir un Estado capaz de orientar la producción hacia misiones públicas. Esto exige revisar los privilegios imperiales: los derivados del dólar, la primacía militar, el consumo barato sin una base productiva propia y la renta tecnológica monopólica. Quienes viven de esos privilegios difícilmente impulsarán su transformación.

Por eso, el cambio no vendrá de una elección, sino de una coalición que articule fracturas en las élites, trabajo organizado, poder territorial y disputa tecnológica.

Esa coalición no está garantizada. Pero sin ella, la democracia seguirá desangrándose, aunque gane elecciones.

¿Puede una democracia decidir si ya no controla sus instrumentos de poder?

*Doctor en Ciencia Política

(CEA-UNC)