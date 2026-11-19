El mundo de las campañas electorales debe ser el más apasionante de todo el universo de la ciencia política. Es dinámico, cambiante, vertiginoso. El cruce con la sociología es innegable, porque lo que funciona en un lugar no necesariamente va a funcionar en otro. Hay algoritmos y virtualidad, pero también presencia y territorio. Al final del proceso va a haber un ganador y quizás un puñado de personas satisfechas con lo logrado.

Internet, las redes sociales, los smartphones y la IA han ido transformando la forma en la que se hacen campañas. Hacer spots tradicionales como los que veíamos en televisión está en desuso, pero el formato audiovisual es el rey indiscutido. Nadie quiere dedicar tiempo a leer un programa o plataforma electoral, pero un par de frases bien usadas pueden hacer que prenda un mensaje. La combinación de fórmulas viejas con técnicas nuevas genera un sabor novedoso; familiar y extraño en partes iguales.

Ayer se viralizó un spot de Horacio Rodríguez Larreta que demuestra su obstinación por hacer todo mal y pagarle a los consultores equivocados. Salir en moto a hacer robos pirañas a viejas que cobran la jubilación es más digno que venderle esas ideas al ex jefe de gobierno porteño.

En el spot los tonos son oscuros y el panorama, sombrío. En un centro de monitoreo propio de un supervillano, el calvo dirigente da la orden de derribar el muro, como si fuese Ronald Reagan hablando con Mijaíl Gorbachov. A continuación, lo que se ve es que dinamita la Avenida General Paz y los puentes que unen la capital con la provincia de Buenos Aires.

La clave en todo esto es que no se entiende el mensaje y la clave -siempre- es transmitir un mensaje.

Parece ser el malo y dice querer derribar un muro, pero voltea puentes, que son un símbolo de unión porque permiten el paso de un lado al otro. Bien podría ser una célula terrorista atacando de noche a una población pacífica. Algunos lo vieron como una forma de criticar a Milei y su discurso. La mayoría lo interpretó como un mensaje para acordar una alianza con el kirchnerismo del conurbano.

El uso de la IA es buenísimo, pero le falla la parte más básica de cualquier campaña: ¿Qué quiere decir?¿A quién le está hablando? Rápidamente, la interna macrista lo reflejó como Bane (uno de los malos de Ciudad Gótica) despertando la reacción de un Jorge Macri convertido en Batman. La idea de ley y orden contra caos y anarquía. La rapidez para responder es fundamental en tiempos de inmediatez (como le pasó a Rodrigo De Loredo cuando el peronismo recreó la escena del tren arrollando el auto en el cierre de Volver al Futuro 3).

Otra actividad fundamental para la política en redes es el recorte, porque logra capturar momentos especiales para transmitir emociones a la gente. El caso de las elecciones en España es muy representativo de esto, porque actividades y diálogos completos quedan reducidos al puñado de segundos que mejor sirve a las estrategias de los candidatos. Pueden ser buenas y malas respuestas en entrevistas en lugares hostiles, el abrazo en mangas de camisa con alguien que la está pasando mal o trepar al techo de un auto para hablar con un megáfono; todo sirve para que la gente sienta respeto o rechazo por el candidato. Pero, eso sí, hay que saber qué se quiere transmitir para evitar que el tiro salga por la culata.

La prisa por instalarse o diferenciarse lleva a algunos políticos a errar el camino. La necesidad de meterse en la discusión los empuja a hacerlo a cualquier costo, incluso forzando personajes que son rápidamente rechazados por el electorado porque se los nota falsos. No sabemos qué receta va a funcionar el año que viene. Abusar de la IA y sobreactuar pena o indignación difícilmente sea la clave.