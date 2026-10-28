El Gobierno de la Provincia de Córdoba entregó aportes a 84 instituciones de Cruz del Eje y anunció nuevas obras de gas para escuelas

El Gobierno de Córdoba entregó aportes económicos a 84 instituciones de Cruz del Eje,

en reconocimiento al trabajo que desarrollan en la comunidad y su contribución a la

vida social, educativa, cultural y deportiva de la ciudad.

El acto fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán, y el

intendente de Cruz del Eje, Renato Raschetti. También participaron el secretario de

Coordinación de Gobierno, Diego Tissera; el director general del Programa Norte,

Oeste y Sur Sur de Córdoba, Mauricio Mariani; el director del Centro Cívico de Cruz del

Eje, Alejandro Ruiz; y Gastón Bazán, representante regional de PAICor. Además,

estuvieron presentes funcionarios municipales, concejales y vecinos de la ciudad.

Los aportes, de $5.000.000 cada uno, alcanzaron a instituciones de distintos ámbitos,

entre ellas entidades culturales y educativas, agrupaciones gauchas, clubes y

organizaciones deportivas, asociaciones civiles, estudios de danzas, cuarteles de

bomberos voluntarios, grupos de veteranos de Malvinas, cooperadoras y

organizaciones religiosas.

Durante el encuentro, Brandán destacó la importancia de acompañar a las

instituciones que sostienen actividades y servicios fundamentales para la comunidad.

“Estas instituciones cumplen un rol fundamental en Cruz del Eje. Detrás de cada una

hay personas que trabajan todos los días, con compromiso y vocación, para generar

oportunidades, fortalecer los vínculos y mejorar la vida de sus comunidades. Desde la

Provincia queremos acompañar ese esfuerzo y estar presentes con respuestas

concretas”, expresó el secretario general de Gobierno.

En materia de infraestructura, Brandán también puso en valor el trabajo conjunto que

vienen desarrollando la Provincia y el municipio tales como obras de agua,

intervenciones en el Perilago, la construcción de la sede de la Universidad Provincial de

Córdoba y también aquellas con las que se amplió el acceso al gas natural en

establecimientos educativos de la ciudad.

En ese marco, anunció que en los próximos días se firmará un convenio para avanzar

con nuevas obras a través del programa Gas Escuela, con el objetivo de que todas las

instituciones educativas de Cruz del Eje cuenten con conexión a la red de gas natural.

“Venimos trabajando de manera articulada con el municipio para avanzar en obras que

mejoren la infraestructura de las escuelas. En los próximos días vamos a firmar un

convenio para continuar con el programa Gas Escuela y avanzar hacia el objetivo de

que todas las instituciones educativas de Cruz del Eje tengan gas natural. Es una

inversión que mejora las condiciones para enseñar y aprender y que tiene un impacto

directo en la comunidad educativa”, señaló Brandán.

La jornada reunió a representantes de las 84 instituciones beneficiarias y reafirmó el

trabajo coordinado entre el Gobierno provincial y el municipio para acompañar a las

organizaciones locales y avanzar en obras que mejoren la calidad de vida de los

vecinos.