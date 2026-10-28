El Gobierno de la Provincia de Córdoba entregó aportes a 84 instituciones de Cruz del Eje y anunció nuevas obras de gas para escuelas
El secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán, encabezó el acto junto al
intendente Renato Raschetti. Durante el encuentro, destacó el trabajo articulado
entre la Provincia y el municipio y anticipó la próxima firma de un convenio para
avanzar con el programa Gas Escuela.
El Gobierno de Córdoba entregó aportes económicos a 84 instituciones de Cruz del Eje,
en reconocimiento al trabajo que desarrollan en la comunidad y su contribución a la
vida social, educativa, cultural y deportiva de la ciudad.
El acto fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán, y el
intendente de Cruz del Eje, Renato Raschetti. También participaron el secretario de
Coordinación de Gobierno, Diego Tissera; el director general del Programa Norte,
Oeste y Sur Sur de Córdoba, Mauricio Mariani; el director del Centro Cívico de Cruz del
Eje, Alejandro Ruiz; y Gastón Bazán, representante regional de PAICor. Además,
estuvieron presentes funcionarios municipales, concejales y vecinos de la ciudad.
Los aportes, de $5.000.000 cada uno, alcanzaron a instituciones de distintos ámbitos,
entre ellas entidades culturales y educativas, agrupaciones gauchas, clubes y
organizaciones deportivas, asociaciones civiles, estudios de danzas, cuarteles de
bomberos voluntarios, grupos de veteranos de Malvinas, cooperadoras y
organizaciones religiosas.
Durante el encuentro, Brandán destacó la importancia de acompañar a las
instituciones que sostienen actividades y servicios fundamentales para la comunidad.
“Estas instituciones cumplen un rol fundamental en Cruz del Eje. Detrás de cada una
hay personas que trabajan todos los días, con compromiso y vocación, para generar
oportunidades, fortalecer los vínculos y mejorar la vida de sus comunidades. Desde la
Provincia queremos acompañar ese esfuerzo y estar presentes con respuestas
concretas”, expresó el secretario general de Gobierno.
En materia de infraestructura, Brandán también puso en valor el trabajo conjunto que
vienen desarrollando la Provincia y el municipio tales como obras de agua,
intervenciones en el Perilago, la construcción de la sede de la Universidad Provincial de
Córdoba y también aquellas con las que se amplió el acceso al gas natural en
establecimientos educativos de la ciudad.
En ese marco, anunció que en los próximos días se firmará un convenio para avanzar
con nuevas obras a través del programa Gas Escuela, con el objetivo de que todas las
instituciones educativas de Cruz del Eje cuenten con conexión a la red de gas natural.
“Venimos trabajando de manera articulada con el municipio para avanzar en obras que
mejoren la infraestructura de las escuelas. En los próximos días vamos a firmar un
convenio para continuar con el programa Gas Escuela y avanzar hacia el objetivo de
que todas las instituciones educativas de Cruz del Eje tengan gas natural. Es una
inversión que mejora las condiciones para enseñar y aprender y que tiene un impacto
directo en la comunidad educativa”, señaló Brandán.
La jornada reunió a representantes de las 84 instituciones beneficiarias y reafirmó el
trabajo coordinado entre el Gobierno provincial y el municipio para acompañar a las
organizaciones locales y avanzar en obras que mejoren la calidad de vida de los
vecinos.