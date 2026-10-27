Intendentes no oficialistas buscan la reelección a través del UNINCO

Las candidaturas a intendentes empiezan a configurarse también en el interior, y las decisiones de los jefes comunales adquieren un valor mayor. Este miércoles al mediodía, más de 50 intendentes y jefes comunales, que forman parte de la Unión de Intendentes de Córdoba (UNINCO), se reunirán en Córdoba Capital, el Orfeo Suites, para empezar a ordenar su estrategia electoral. La mayoría no forma parte del oficialismo provincial y más de 40 podría buscar la reelección.

Los intendentes que forman parte de este núcleo, quieren empezar a delineas la estrategias para el 2027, y algunos de ellos, ganar capacidad de negociación frente al Gobierno provincial.

En paralelo, los sellos políticos opositores al gobierno provincial, avanzan en la misión de "juntar intendentes". Lo vemos cada semana en los recorridos del radicalismo, el Frente Cívico y de La Libertad Avanza. En las fotos de reuniones con intendentes, que repiten las figuras y presencias con pocas semanas de diferencias. Mientras tanto, como un mantra, intendentes y dirigentes de antaño repiten: "los intendentes no son de nadie. Los intendentes gestionan para sus localidades y para sus armados".

En el caso del encuentro de UNINCO, uno de los impulsores de la convocatoria es Orlando Arduh, quien continúa trabajando cerca de estos jefes comunales. El encuentro buscará consolidar el vínculo que se viene tejiendo desde hace tiempo, e intentará también poner sobre la mesa los escenarios de cada localidad, en un momento en que las candidaturas todavía no están formalizadas, pero la reelección ya aparece como una opción posible.

Según trascendió, en este proceso de trabajo que encara el grupo, analizarán la relación con el Panal y la posibilidad de establecer acuerdos de gobernabilidad, tema que ya viene bastante aceitado, alejados de la chance de integrarse al oficialismo. Lo que plantean es crear espacios de diálogo y analizar estrategias políticas. Lograr ese equilibrio entre la estrategia y no cruzarse al peronismo, es uno de los desafíos del armado.

La lógica que atraviesa al grupo, es más territorial que partidaria. Esta red también busca ayudarse entre si para que cada uno llegue en mejores condiciones a la próxima elección.

Entre los municipios destacados que confirmaron presencia estarán Santa Rosa de Calamuchita, Villa Dolores, Tanti, Huerta Grande, Sarmiento, Cruz del Eje, General Roca, Villa Tulumba, Sebastián Elcano, Coronel Baigorria, El Brete, Viamonte y Toledo, entre otros.

La diversidad de procedencias, es lo que destacan como fortaleza. No todos parten del mismo escenario ni tienen los mismos aliados. Algunos buscarán sostener acuerdos locales; otros deberán negociar con fuerzas provinciales o nacionales. La reunión apunta a compartir esas realidades y a definir cómo acompañar a quienes intenten renovar sus mandatos.

UNINCO sostiene que durante casi tres años demostró que es posible coordinar esfuerzos sin pertenecer al partido gobernante y sin resignar identidad partidaria. La consigna es presentarse como un espacio de gestión y no como un bloque de adversarios del Gobierno provincial.

Pero, a medida que se acerque 2027, esa definición tendrá que convertirse en decisiones concretas, con quién acuerda cada intendente, qué respaldo busca y hasta dónde llega el entendimiento con el Panal.