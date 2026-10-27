Llaryora, Passerini y Rossi recibirán al Papa; hasta ahora Milei no viene

El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a la Argentina y en el Panal saltó la orden de acelerar a fondo los preparativos para recibir al Pontífice el martes 10 de diciembre. Hasta ahora, Martín Llaryora tiene la información de que el presidente Javier Milei no vendrá a Córdoba para asistir a la misa de Fadea, la principal actividad que tendrá el Papa en esta ciudad. Sí están confirmadas la presencia de su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Mile, de la ministra de Seguridad, la cordobesa Alejandra Monteoliva y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. Igual, en el gobierno provincial saben que esto puede cambiar y Milei puede finalmente decidir viajar a Córdoba. Aunque todavía no hay gobernadores acreditados, el llaryorismo espera a varios, muchos de ellos ya se comunicaron para preguntar a qué hora conviene estar para ingresar al predio de la misa: Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Ignacio Torres de Chubut, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Ricardo Quintela de La Rioja, y Elías Suarez, de Santiago del Estero, entre otros.

Llaryora y el intendente capitalino Daniel Passerini recibirán al Pontífice en el Aeropuerto local junto al cardenal Angel Sixto Rossi. Los tres son anfitriones, bien mirado, y los tres recibirán réditos de la visita romana. En los corrillos aseguran que luego de esa fecha, el gobernador podría definir la fecha de las elecciones provinciales.

Como sea, la conversación y la foto en el Aeropuerto sería la única instancia de Llaryora en privado con el Papa, antes de que éste se suba a un coche blindado y se dirija al predio de Fadea, donde oficiará una misa para alrededor de un millón de peregrinos. Ayer recorrieron el sitio del Area Material Córdoba, Passerini, el ministro de Vinculación Miguel Siciliano, y otros funcionarios a cargo. “Menos mal que no paramos ni un día tras la cirugía del Papa”, se escuchó decir en el lugar, en relación a la duda natural que surgió en Argentina sobre si el jefe de la Iglesia católica iba a suspender la gira latinoamericana, cosa que no sucedió. “No hay nervios, llegamos perfectamente, está todo listo”, aseguraron tanto de la Municipalidad como de la Provincia. Ya está todo plantado en el predio, escenarios, torres, ingresos, carpas de logística, prensa, escenario para shows y coro, baños químicos”, enumeraron. Hoy se presenta la web elpapaencordoba.com.ar con todos los detalles.

Además del gobernador y el intendente, y sus gabinetes, en Fadea tienen lugar asegurado los miembros de la clase política cordobesa. Senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales, concejales de la ciudad. También cámaras empresariales. Por el mensaje del Pontífice, algunos estarán más cómodos que otros.

El dato de las últimas horas es que Francis Prevost pidió “mucho contacto” con la gente y que el pase del vehículo cerrado con el que saldrá de Fadea, vía Tropezón y avenida Colón, al Papamóvil abierto que abordará en Colón y Santa Fe, se hará en la calle, a la vista de la gente, y no en el interior de la Jefatura de Policía, como la Provincia había sugerido. Mirando debajo del agua, un punto que se pierde el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.

Cómo llegar a Fadea

Para facilitar el traslado de los fieles, se dispondrán 300 colectivos gratuitos: 150 partirán desde la zona sur y otros 150 desde la zona norte de la ciudad. Los vehículos acercarán a los asistentes hasta los puntos habilitados, desde donde deberán continuar a pie al menos tres kilómetros hasta el predio. Las puertas se abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18 y el ingreso se cerrará de manera definitiva a las 6 del martes 10, cuatro horas antes de la misa. El operativo incluirá la participación de Gendarmería Nacional en la seguridad interna y 1.100 efectivos de salud para asistir a los peregrinos, además de 10.000 voluntarios.