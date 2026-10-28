El Panal busca recuperar lo que no tiene en San Justo

El gobernador de Córdoba es consciente de que su departamento San Justo tiene que seguir siendo tierra fértil para la difícil parada que lo espera en 2027. Es que en su llegada la gobernación fue una zona clave para ganar los comicios de 2023 y por ende ya manda a sus alfiles a preparar el terreno para mostrar más gestión en el este cordobés, e incluso trabajar para recuperar algunas localidades que por poco margen perdieron el dominio.

Tal es el caso de la localidad de Porteña, que en las municipales pasadas quedó en mano de Nora Passero, dirigente del Pro, que llegó al poder con la alianza de Juntos por el Cambio, pero que en los últimos meses se unió a La Libertad Avanza, al verse convencida por el armado de Gabriel Bornoroni.

El hombre elegido por el “cordobesismo” para competir en esa localidad sería Carlos Baigorria, quien gobernó en forma consecutiva en tres oportunidades, dejando su mandato en 2023. Ese año, el peronismo encabezó su lista con Daniel Reusa, quien perdió la elección por casi 300 votos contra Passero.

Es por esto que este mes, en la sede del Partido Justicialista de Porteña, un grupo de jóvenes y militantes de esta localidad, impulsaron a Carlos Baigorria como candidato a intendente en 2027. El encuentro fue encabezado por el secretario de Gobierno provincial, Augusto Pastore, y el legislador Gustavo Tevez, entre otros referentes que tienen como misión principal construir el mayor capital político posible para la reelección de Llaryora y si es con candidatos de peso propio, mejor aún.

Por el momento Baigorria y su entorno no confirma su candidatura, aunque empiezan a posicionar su figura para la campaña electoral que arrancará en breve.

“Más a fin de año definiremos mi candidatura, pero tenemos un proyecto para que Porteña no quede rezagada”, declaró el propio Baigorria en los medios regionales.

En este sentido, también cuestiona las políticas nacionales y el impacto de los recortes que se dan en el interior. “Hoy hay políticas nacionales que se aplican a nivel local que buscan poner de rodillas a la gente, no hacen infraestructura sino es el mercado el que se los hace o si el vecino no los paga; gobiernan para los ricos”, cuestionó teniendo en cuenta que la actual intendenta, Nora Passero dio el salto al “partido violeta” a finales de 2024, junto o otros mandatarios del departamento San Justo como Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe), Germán Busso (Colonia Anita), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad) y Gerardo Cerutti (Colonia Marina).

En esta línea, el cuestionamiento del PJ de Porteña pasa por remarcar que en la localidad se ha frenado el progreso luego de que dejara de gobernar el peronismo y que la actual gestión municipal no hizo obras importantes y las que se hicieron fueron con fondos provinciales, entre ellas el Polideportivo y once manzanas de cloacas.

Justamente esta semana el Gobierno de Córdoba, a través del programa Banco de la Gente, marcó presencia con la entrega de 425 créditos sin interés a familias de cuatro localidades del departamento San Justo, Morteros, Brinkmann, Porteña y La Francia. Allí estuvo el secretario de Gobierno, Augusto Pastore, encabezó las actividades y destacó la importancia de sostener herramientas de financiamiento accesibles, especialmente en un contexto económico complejo.

Devoto y Las Varillas

Otras dos localidades importantes del este cordobés que actualmente no gobierna el “Cordobesismo” son Devoto y Las Varillas.

Adrián Rinero es el intendente de Devoto quien ganó en 2023 con el sello de Juntos por el Cambio y ya no podrá presentarse en 2027. Es allí donde el PJ buscará llevar un candidato para pelear por el municipio, pero principalmente a sabiendas de que el mejor candidato es el apoyo de Martín Llaryora.

Algo similar ocurre en Las Varillas, tierra del jefe de Gabinete Provincial, Manuel Calvo, donde el vecinalista Mauro Daniele transita su segundo periodo.

Más allá de qué nombres logre posicionar el “cordobesismo” para los comicios del año próximo, el trasfondo de la cuestión es el mismo de siempre. Construir capital político y adhesiones para revalidar la gestión de Llaryora y que San Justo siga siendo esa tierra fértil que tanto benefició al sanfrancisqueño en las urnas.

La Juventud Peronista también juega

En el marco de la reorganización de la Juventud Peronista (JP) promovida por el gobernador, Martín Llaryora, de cara a la reelección de 2027, el dirigente de San Francisco, Matías Declemente, fue designado como representante del departamento San Justo en la nueva mesa de trabajo provincial. Según indicaron, la estructura busca coordinar la estrategia política, territorial y digital del espacio juvenil en toda la Provincia.

Es por esto que Declemente y sus “compañeros” tienen como tarea recorrer el departamento San Justo para hacer llegar el mensaje de gestión y la figura de Llaryora 2027.

El dirigente inició su trayectoria política en el ámbito académico como Secretario General de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Posteriormente, afianzó su crecimiento territorial al desempeñarse como secretario del diputado nacional Ignacio García Aresca, a quien acompaña de manera activa en su recorrido político e institucional por toda la provincia de Córdoba.