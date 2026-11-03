Un ejercicio de rescate

La edición del programa “La biblia y el calefón” en la que Jorge Guinzburg entrevista a Diego Maradona, Charly García, Graciela Alfano y Joaquín Sabina, ha sido rescatada por la plataforma Flow como parte de los homenajes por el aniversario del nacimiento del Diez.
Cultura03 de noviembre de 2026J.C. MaraddónJ.C. Maraddón

ilustra-basural-con-tv-e-imagen

A partir de la vuelta de la democracia en el mes de diciembre de 1983, las expresiones culturales se liberaron de la mordaza que les había impuesto la dictadura, y se empezaron a ver y escuchar cosas que excedían en mucho los límites que la censura había marcado a lo largo de siete años. Por ejemplo, se volvieron más literales las manifestaciones ideológicas que antes habían tenido que camuflarse detrás de metáforas y otros subterfugios, y que ahora fluían con naturalidad. Esto se reflejaba también en los medios masivos de comunicación, donde las opiniones no se guardaban nada y cada cual decía lo suyo sin tapujos.

Pero, además, hubo otro ámbito donde se relajaron bastante las costumbres, y ese fue el de todo lo referido al erotismo, donde el régimen militar había aplicado una política represiva que, no por hipócrita, dejaba de ser controladora. Con la reinstalación de las garantías constitucionales se propició, entre muchas otras cosas, una especie de “destape”, que incluía desde publicaciones impresas, películas y programas televisivos hasta puestas teatrales, donde los desnudos y el desenfado desafiaban lo que había sido hasta entonces un ocultamiento deliberado de cualquier alusión a la sexualidad que pudiera tomar difusión pública.

Se consideró entonces que esto formaba parte del proceso de democratización de la sociedad, y quienes reivindicaban estos derechos y protagonizaban estas acciones transgresoras eran vistos como adalides de los nuevos tiempos que comenzaban a vivirse. Sin embargo, entre tales actitudes se filtraban ejemplos de discriminación de género, cosificación y sexismo que hoy serían objeto de acusaciones condenatorias y que en aquel momento aparecían como vanguardistas. Un estilo de humor que heredaba la picardía del viejo teatro de revistas, se tradujo en ciclos de TV y largometrajes que a esta altura del siglo veintiuno no podrían encontrar un lugar en la pantalla.

Lejos de aminorar su calibre, esa tendencia se acentuó en los años noventa, cuando el culto a lo bizarro y la consigna de la pizza con champán impregnaron un modo de comportarse que parecía extender las licencias de la farándula hacia la población en general. La tinellización de los contenidos audiovisuales alentaba el consumo de un entretenimiento basado en la humillación de los otros para regocijo de los espectadores y eso se trasladó a profesiones como las de las bailarinas, las modelos o las vedettes, que terminaban aceptando sin chistar el triste rol al que las condenaban como objetos de deseo (y de burla).

Una de las estrellas mediáticas de esa época fue el conductor Jorge Guinzburg, que había asomado con “La noticia rebelde” y que en 1990 encabezó junto a Horacio Fontova el elenco de “Peor es nada”, un ciclo de sketches cómicos de Canal 13 que hizo historia. Entre los bloques más comentados del programa estaba la entrevista que Guinzburg le hacía a a alguna figura popular, en la que nunca podía faltar la pregunta por la “primera vez”, que era lo que la audiencia estaba esperando y cuya respuesta era comentada después por la gente con tono cómplice.

Esa desvergüenza del interrogador, que no trepidaba en repetir su consulta íntima ante quien tuviera enfrente, derivó en “La biblia y el calefón”, donde su desenvoltura era puesta a prueba ante un grupo de invitados, a los que se les suministraban copas de espumante para alentarlos a comportarse con mayor chispa. Una cortina musical cantada por Joaquín Sabina acompañaba este acierto de América TV que arrancó en 1997 y que, debido a sus excelentes mediciones, se integró a la programación de El Trece dos años más tarde, respetando las mismas características que lo habían erigido en uno de los favoritos de la teleplatea.

El viernes 9 de julio de 1999 a las 22.30 saldría al aire la emisión grabada pocas horas antes de “La biblia y el calefón”, que contaba con la presencia de cuatro personajes emblemáticos: el ya mencionado Sabina, Charly García, Diego Maradona y Graciela Alfano. A esa constelación de estrellas reunida en el estudio, Guinzburg la sometería a un ping pong desaforado, en el que Alfano tuvo que practicar una esgrima verbal extenuante para contrarrestar las insinuaciones del cuarteto masculino que la rodeaba y que no paraba de arrojarle dardos con doble sentido, conducta naturalizada en aquellos años.

El episodio ha sido recuperado por Flow, que lo repone en su grilla como parte de la celebración por el aniversario del nacimiento de Maradona, fechado el viernes 30 de octubre. Pero junto a la nostalgia de ver al crack argentino en esa circunstancia tan jocosa y distendida, lo que sorprende al apreciar esos noventa minutos desde la perspectiva actual es cómo el humorismo de ese tiempo se tomaba a risa, ante las cámaras, cuestiones que en el presente podrían ser vetadas hasta en su uso privado. Los 27 años transcurridos se notan demasiado en este ejercicio de rescate.

Te puede interesar
Ilustración-Abalos-Martes-3-de-Noviembre-pers

Ella sigue, pródiga y cuarentona

Gabriel Ábalos
Cultura03 de noviembre de 2026
Difícil rehusar convites tan abundantes y atractivos como los hace la Feria del Libro, cada día de su transcurso hasta el 15 de noviembre. No por nada Córdoba posee una historia literaria larga y fructífera, de renovación generacional garantizada.
ilustra-madame-du-barry

Cordobers | Caras y Caretas Cordobesas

Víctor Ramés
Cultura02 de noviembre de 2026
Octavio relataba al enviado de la revista “El Hogar” dos anécdotas referidas a su familia, que tal vez hubiese contado un centenar de veces. Ambas reflejaban hechos muy diferentes, y evocaban contextos trágicos.
Abalos-Ilustración-VIernes-30-de-Octubre

Feria del Libro, un viernes testigo

Gabriel Ábalos
Cultura30 de octubre de 2026
Se abren espacios comerciales e intelectuales de la mayor cita literaria del año, concentrada en la plaza Héroes de Malvinas. A su intensa grilla se suma reprogramada, por si fuera poco, la Noche de las Galerías y las Peatonales, movida artística y cultural propia en el centro.
ilustra-Gabriel-Di-Meglio

Simplificar sin distorsión

J.C. Maraddón
Cultura30 de octubre de 2026
Para referirse a su obra “Contar historias: El complejo y fascinante oficio de la divulgación”, llega a Córdoba el historiador Gabriel Di Meglio, quien encabezará esta tarde a las 18 una charla moderada por Juan Cruz Taborda Varela, en la jornada inaugural de la Feria del Libro.
Ilustración-Abalos-Jueves-29-de-Octubre

Cine, libros y otros sueños

Gabriel Ábalos
Cultura29 de octubre de 2026
Deriva la tarde y el sol busca su reinado en disputa, hay películas para ver y las bibliotecas celebran, la escritura sube a escena, apurando la víspera de una nueva Feria del Libro Córdoba. 
Lo más visto
Matías-Gvozdenovich

Empieza la "cacería de brujas" en la UCR de Córdoba

Carolina Biedermann
Provincial02 de noviembre de 2026
Matías Gvozdenovich ordenó a los dirigentes del interior que denuncien quienes hayan trabajado para otros partidos o actuado en contra de la Unión Cívica Radical. La nueva conducción prepara procesos de desafiliación, expulsión y sanciones. Hay 18 nombres bajo la lupa, pero el número podría crecer. La reforma de la Carta Orgánica llegará a fines de enero y la Casa Radical tendrá un espacio para exhibir públicamente a los expulsados.
llaryora

Con hipótesis de no acuerdo, Llaryora usa el factor K contra Nación

Bettina Marengo
Provincial02 de noviembre de 2026
El gobernador vuelve el martes a CABA donde se verá con sus dos principales aliados del gobierno nacional, Santilli y Caputo. Dicen que el ministro de Economía le transmitió una información política sensible. Los subsidios al transporte, trinchera para ampliar la distancia del cordobesismo con Milei.