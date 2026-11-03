Ella sigue, pródiga y cuarentona

Carpas, presentaciones, y público en los stands de libros: y la Feria va.

Compendiar este día de Feria

Hacemos un vuelo rasante sobre el plano de la Feria del Libro, cuarentona ya, para contar algunas de sus actividades de este martes.

En la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375), a partir de las 15, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) dará la bienvenida a cerca de una decena de novedades editoriales en diversos géneros, cuyas presentaciones tomarán cinco horas y media de la tarde, hasta las 20.30: Tu voz escénica, de Gisele Salgado, Marcel, de Luis Antonio Gómez Orsini; de María Elena Roquier y Javier del Corro: Voces del alma, La cruz de los Andes y La Escultura; diversas novelas policiales del comisario Martos, de Raul Lelli, y El vuelo del chingolo de Marta Trinidad Depetris.

A las 17, en la carpa Juan Filloy, Pecas Soriano presentará su libro Morir con dignidad en Argentina, un tema tabú que el autor decidió tomar por los cuernos y poner sobre la mesa la reflexión madura sobre una problemática social e individual que es bueno mirar a los ojos.

A las 18, la Unión Obrera Gráfica de Córdoba (UOGC) presentará en la carpa Glauce Baldovin el libro de Marco Aurelio Roselli Los indispensables de la Patria, un tributo a trabajadores, religiosos, funcionarios de gobierno, deportistas militantes y docentes del siglo XX que hicieron con sus vidas culto al compromiso nacional y popular, muchas veces silenciados y olvidados.

A las 18 y hasta las 20, el colectivo DxD (Dramaturgxs X Dramaturgxs) presentan Ciclo Didascalias. Territorios de la escritura escénica, una actividad teórico práctica de dramaturgia que incluye el registro de voces y sonidos de identidad cordobesa en las calles, y un espacio final de escritura, edición e impresión donde cada participante se lleva su texto en formato fanzine. Será en la carpa Juan Filloy.

Habrá una mesa redonda sobre la construcción de un catálogo de traducciones desde la edición universitaria. La actividad pondrá en foco el rol de la universidad pública en los procesos de producción cultural por fuera de las lógicas del mercado. Construyendo catálogo desde Lenguas tendrá lugar de 18 a 19, a algunas cuadras de la Feria, en el Auditorio de la Facultad de Lenguas (Vélez Sarsfield 187). Participan integrantes del Grupo de Traducción Editorial de la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, compiladoras de proyectos editoriales y traductoras.

Un momento particular, de gran significación intelectual en la programación de este martes se produce a las 18 en la carpa Lilia Lardone: la Editorial de la UNC presenta Mundos Alternativos. Teoría y crítica de la narrativa fantástica, de Pampa O. Arán, último libro en el que trabajaba la profesora e investigadora de la UNC, especialista en narrativa fantástica. La obra reúne ensayos teóricos sobre ese género, a partir de la idea del “desorden de las certezas”, y un análisis de la narrativa argentina contemporánea en relación con las tensiones del presente. La presentación estará a cargo de Candelaria de Olmos, Baal Delupi y Luis Ángel Meriles, con la coordinación de Silvia Barei.

El cine también tiene su espacio en la grilla de la Feria, como en este caso particularmente en un espacio fuera del circuito de la llamada Supermanzana de la Feria, en que el Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) presenta el ciclo Cómo se escriben las películas cordobesas, cuando las cuatro décadas de la FdL coinciden con las que cumple la película local Bajo otro sol (1987) dirigida por Francisco D’Intino. Tras una década de exilio interno en la Patagonia, Manuel regresa a Córdoba con sed de venganza contra quien delató a su amigo. Será a las 19, se proyectará el filme y luego habrá una charla con su director, moderada por María de las Paz Linares.

A las 19.30 en la Biblioteca Casa de Los Trabajadores - Salon Sivialco (27 de abril 884), y en el ciclo La Biblio te Cuenta, se realiza un conversatorio de homenaje a mujeres de Córdoba. El encuentro contará con la presencia de referentes como María Elena Mercado, Soledad García Quiroga, Ana Barnes, Rosy Alber Montoya y Marta De La Vega, quienes dialogarán sobre sus lecturas, escrituras y militancia actual a 50 años del golpe militar. Al concluir habrá un brindis y un cierre musical.

Y a las 20, en la carpa Lilia Lardone, la Editorial Comunicarte organiza un diálogo en base a cuarenta libros favoritos de su catálogo. Autoras, ilustradores y especialistas en libros para las infancias dialogan sobre dichas ediciones. Entre los muchos libros destacados y bellamente ilustrados figuran: Zapatero pequeñito y El árbol de lilas de María Teresa Andruetto, Un oso, de Perla Suez, El que nada no se ahoga de Graciela Bialet, La silla de imaginar, de Canela (Gigliola Zecchin), y El elefante, de Carlos Drummond de Andrade.

A 61 años de una tragedia

Fuera de la órbita de la 40ª Feria del Libro, hoy a las 18 el Museo de Fotografía Palacio Dionisi presentará la exposición “TC- 48: La esperanza sigue viva”, que recupera 61 años de memoria y búsqueda que siguieron a la desaparición del avión de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, el 3 de noviembre de 1965. Considerada la mayor tragedia en la historia de la aviación militar del país, el hecho es recordado por el Museo de Fotografía en base a la reunión de material conservado por la Asociación Civil Familiares de los Desaparecidos del Avión TC- 48: fotografías, archivos y material audiovisual. A bordo viajaban 68 personas: 9 tripulantes, 5 oficiales y 54 cadetes de la Promoción 31 de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, quienes realizaban su viaje final de instrucción. Desde entonces, nunca fueron encontrados el avión ni sus ocupantes y las circunstancias de su desaparición continúan sin esclarecerse.

La entrada a la inauguración es libre y gratuita. Podrá visitarse hasta el 15 de noviembre.