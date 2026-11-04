Ganá con tu Club: los ganadores viajarán a Londres para la final de rugby y a Brasil para alentar a Colapinto

Con la presencia de autoridades de la Agencia Córdoba Joven, Mariano Reutemann, en representación de la Agencia Córdoba Deportes, y el presidente de Lotería de Córdoba, David Urreta, se llevó a cabo el sorteo final del programa Ganá con tu Club, que entregó importantes premios, entre ellos viajes internacionales para disfrutar de dos grandes acontecimientos deportivos: la final del Rugby Nations Championship en Londres y el Gran Premio de Fórmula 1 de San Pablo, Brasil, donde los ganadores podrán alentar al piloto argentino Franco Colapinto.

El primer premio, que consiste en un viaje para dos personas a Londres, Inglaterra, para asistir a la final del Rugby Nations Championship, uno de los grandes acontecimientos del calendario internacional de este deporte, fue para el Club Unión Cultural Deportiva y Recreativa Carlos Guido Spano, de Marull.

Por su parte, el segundo premio, que incluye un viaje para dos personas al Gran Premio de Fórmula 1 de San Pablo, Brasil, más U$S 1.000 para los ganadores, quedó en manos del Club Biblioteca y Mutual San Martín, de la ciudad de Marcos Juárez.

El sorteo también distribuyó importantes premios entre diferentes instituciones de toda la provincia, reafirmando el carácter federal del programa, que alcanza a clubes de todos los puntos de Córdoba.

El detalle de los premios entregados fue el siguiente:

Del tercer al quinto premio: una motocicleta Motomel Strato Euro 150 cc para cada ganador.

Del sexto al octavo premio: una bicicleta mountain bike con casco para cada ganador.

Del noveno al decimoctavo premio: una orden de compra de $250.000 en un local deportivo para cada ganador.

De esta manera, Ganá con tu Club cerró una nueva edición con un total de 18 premios, que incluyen experiencias deportivas internacionales, motocicletas, bicicletas y órdenes de compra.

La iniciativa, que vincula el deporte con la posibilidad de acceder a importantes premios, cumplió una vez más con su principal misión: ayudar a los clubes participantes, que recibieron el 60% de todo lo recaudado por el programa.