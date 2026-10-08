Córdoba apuesta a la producción audiovisual: la película CordobeCes tuvo su avant première en Cines Dino

Redacción Alfil

La película CordobeCes, basada en hechos virales y protagonizada por Eddie Frari, creador de contenido, y Kaitlin Nelson, tuvo su avant première este miércoles por la noche en los Cines Dino. La producción recibió financiamiento a través de las herramientas de fomento del Polo Audiovisual Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura, y llegará a las salas argentinas el jueves 15 de octubre. Del evento participaron la vicegobernadora Myrian Prunotto, la diputada nacional Natalia de la Sota y referentes del humor y la música cordobesa.

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, asistió a la presentación y entregó un reconocimiento en nombre del gobernador Martín Llaryora, quien no pudo concurrir por su agenda vinculada al conflicto con el SUOEM. Durante la noche, Rodio defendió la inversión pública en el sector audiovisual: “Que hoy estemos acá, estrenando otra película hecha en Córdoba, con talento cordobés, es el resultado de una decisión política del Gobierno de la Provincia de seguir apostando a la producción audiovisual, aun en tiempos difíciles. Estamos convencidos de que invertir en cultura es invertir en trabajo, en desarrollo y en identidad”, afirmó.

Sobre el contenido del filme, Rodio sostuvo que la producción representa las costumbres y expresiones culturales de la provincia. “CordobeCes me genera un orgullo especial, porque es una película que nos muestra tal cual somos: con nuestra música, con el cuarteto, con ese humor que no se parece a ningún otro, con nuestros paisajes y nuestras costumbres”, expresó. Y agregó: “Es, de alguna manera, un retrato de esta ‘República de Córdoba’, y quien la vea va a entender por qué los cordobeses la llevamos con tanto orgullo”.

La presentación también estuvo atravesada por el debate sobre el financiamiento de la industria audiovisual, en un contexto de discusión nacional sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Desde la Provincia destacaron el aporte del Polo Audiovisual y del programa Cash Rebate, que reintegra hasta el 40% de los gastos realizados en Córdoba por las producciones. La convocatoria 2026 cuenta con fondos de hasta $2.500 millones y permanecerá abierta hasta el 19 de octubre. Según la información oficial, los rodajes movilizan la contratación de técnicos y artistas locales, además de servicios de alojamiento, gastronomía, transporte y alquiler de equipos.