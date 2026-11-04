Entre aliados y adversarios, LLA pincha a gestiones radicales

“Este es el plan de bacheo, después de tres años de abandono. Priorizan hacer canteros, en lugar de garantizar el funcionamiento de las cámaras de seguridad”, plantearon desde la Juventud de LLA Río Cuarto en su paso por la localidad de Berrotarán. La particularidad de este mensaje es que se dio en un municipio radical que, tranquilamente, podría ser aliado electoral del partido violeta en las próximas elecciones municipales. De hecho, el intendente de dicha localidad, Federico Soto, es uno de los referentes del deloredismo en el departamento e integra el sector de los radicales que avalan una alianza estratégica con La Libertad Avanza.

¿Cuál es el objetivo detrás de estos mensajes? La Juventud Libertaria ha mostrado un fuerte protagonismo en la estrategia comunicacional de su espacio y, en ese trayecto, comenzaron a trasladar su discurso opositor al cordobesismo hacia los distintos municipios del interior, especialmente los gobernados por intendentes peronistas. Por eso, el caso de Berrotarán llama la atención. El propio intendente de dicha localidad, Federico Soto, es congresal departamental de la UCR y votó en favor de la última resolución del congreso partidario. Allí se habilitó la posibilidad de que el radicalismo conforme alianzas electorales en 2027. Aunque esa decisión no implicó un respaldo explícito a La Libertad Avanza, en el escenario actual del radicalismo cordobés, supone abrir la puerta a un acercamiento a los libertarios.

Cabe remarcar que el intendente radical no fue mencionado directamente en el video del equipo de Soldano, pero los cuestionamientos apuntaron claramente a su gestión municipal. Con imágenes de las obras en ejecución como parte de un plan de bacheo que, plantearon, “llega después de tres años de abandono”. No obstante, el elemento más fuerte de este mensaje es la presencia de Eddy Llesuy, referente libertario en Berrotarán y ¿posible candidato a intendente del espacio?

“Estas jugadas suelen apuntar a generar presión en los intendentes para después hacer acuerdos”, analizó un dirigente radical de la región en diálogo con Alfil. Sin embargo, consideró que el mensaje “chocante” contra la gestión municipal difiere de otras jugadas similares que realizaban partidos como el PRO u otras fuerzas que se aliaron al radicalismo en los últimos años. “No creo que este sea un caso aislado. Seguro veremos más situaciones similares en los próximos meses”, agregó el dirigente consultado.

Llesuy agradeció a los jóvenes libertarios por “recorrer el pueblo e interiorizarse en las problemáticas que nos afectan", en un mensaje que también funcionó como una señal de construcción política local. Al igual que Llesuy, otras localidades del departamento como Adelia María tienen a referentes que también se perfilan como posibles candidatos en sus localidades (Julio Meinardo).

La situación alimenta una pregunta que empieza a circular entre algunos radicales. Si las recorridas libertarias buscan consolidar una estructura propia o también funcionan como una forma de marcar territorio frente a quienes podrían convertirse en aliados. La lectura que hacen algunos dirigentes es que estas acciones pueden operar como una herramienta de presión, con cuestionamientos a las gestiones locales para posicionarse de cara a una eventual negociación política (aunque en algunos casos se pegue “por debajo del cinturón”).

A juzgar por los movimientos de los últimos meses, LLA no parece una estructura reacia a conformar alianzas. De hecho, en localidades como Holmberg, apuestan a una construcción que incluso compartiría espacio con peronistas de dicha localidad y llevaría como candidato a intendente a Miguel Negro, quien gobernó dicho municipio durante 40 años. Pero estas últimas acciones en localidades como Berrotarán podrían indicar que el partido violeta no se achica y está dispuesto a plantear algunas condiciones, incluso en territorio radical.

“Road show” para posicionar a Río IV

en el ámbito productivo

La secretaría de Desarrollo y Promoción Local realizó un road show en Buenos Aires para posicionar el potencial productivo de Río Cuarto, fortalecer vínculos estratégicos y generar oportunidades de inversión y negocios.

En el marco de la estrategia “Río Cuarto, Ciudad de Oportunidades”, la secretaría de Desarrollo y Promoción Local realizó un road show en Buenos Aires para fortalecer vínculos institucionales y empresariales, promover inversiones e impulsar la internacionalización de las empresas locales. La comitiva estuvo encabezada por el secretario Federico García Córdoba, junto al coordinador Julián Adrover y el Asesor Marcelo Terzo.

Durante el road show se mantuvieron encuentros con representantes de Yamaha Argentina, Editorial El Constructor y Área Urbana, la consultora Enclave, Argencon, AmCham Argentina, la Cámara Empresarial Argentino-China, Cancillería Argentina, las embajadas de India e Indonesia, PromArgentina y la Casa de Córdoba en Buenos Aires.

Entre los principales encuentros, con Yamaha Argentina se analizaron iniciativas vinculadas a la economía naranja. Con AmCham Argentina y la Cámara Empresarial Argentino-China se exploraron posibilidades de vinculación con empresas asociadas, especialmente en los sectores AgTech, agroindustria, bioindustria y cadenas de valor agroalimentarias.

En materia de proyección internacional, las reuniones con Cancillería Argentina y las embajadas de India e Indonesia permitieron abordar alternativas de cooperación económica, comercial e institucional, establecer contactos estratégicos y explorar oportunidades de intercambio empresarial y cultural. También se analizaron posibilidades de participación en futuras misiones comerciales.

Con PromArgentina se analizaron herramientas para impulsar las exportaciones de las empresas locales, como los consorcios de exportación y el programa Exporta Argentina. Con Argencon, se exploraron oportunidades para posicionar a Río Cuarto como polo de servicios profesionales, tecnológicos y digitales, promoviendo la internacionalización y el empleo calificado.

La agenda incluyó reuniones con Editorial El Constructor y Área Urbana, para promover la difusión del potencial productivo de Río Cuarto, y con la consultora Enclave, donde se analizaron las ventajas competitivas y oportunidades de inversión de la ciudad, destacando su cuarto puesto en el Índice de Ciudades Argentinas, entre 43 centros urbanos evaluados.

Finalmente, junto a la Casa de Córdoba en Buenos Aires, se avanzó en la organización de Río Cuarto Day 2027, un evento estratégico para presentar el potencial productivo de la ciudad ante grandes empresas e inversores.

Esta agenda busca conectar la producción local con nuevos mercados, atraer inversiones y generar oportunidades de crecimiento para Río Cuarto y la región.