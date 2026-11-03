Enroque corto | Vigo, alianzas, Río III y tránsito

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El voto de Vigo | Iosa suma una radical y una juecista | Universidad nacional Río III | Las motos que Quinteros no puede parar
Enroque Corto03 de noviembre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

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El voto de Vigo

En medio de la incertidumbre por la ley de Discapacidad que el cordobesismo rechazó en Diputados de la Nación, y a días de la visita del papa León XIV, el Senado comienza a debatir el proyecto del oficialismo. El informante comentó sobre el voto de la senadora Vigo.

Informante:  La senadora no suele adelantar su voto. Lo concreto es que este miércoles el proyecto con media sanción de Diputados va a comisión y ahí se sabrá.

Alfil: ¿Qué se sabrá? ¿El voto de la senadora cordobesa?

I: En su participación en la comisión de Discapacidad, Vigo a clarificar su postura sobre el proyecto. 

A: Recuerde que ella votó en contra del veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad.

I: Recuerdo todo, claro. Espere al miércoles.

 

 

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Iosa suma una radical y una juecista

El candidato a intendente Emilio Iosa sumó a una referente radical y a una exlegisladora del Frente Cívico a su espacio político en Villa Carlos Paz llamado “Otra Cosa”. La incorporación de Soledad Lassaga y Nancy Lizzul busca ampliar la base dirigencial y darle volumen a una construcción que busca disputar protagonismo en el escenario local.

Informante: Iosa sigue moviendo sus fichas. No se si vio que ahora incorporó dos nombres con recorrido político y perfiles diferentes a su espacio partidario. Por un lado, Soledad Lassaga, politóloga de extracción radical e hija del histórico dirigente de la UCR local Jorge Lassaga. Por el otro, Nancy Lizzul, exlegisladora provincial durante dos períodos por el Frente Cívico.

Alfil: ¿Qué representa esta incorporación?

I: Una ampliación política que busca trascender la identidad original del espacio. Lassaga plantea la necesidad de renovar las prácticas del radicalismo y construir una alternativa que no quede atrapada en las estructuras tradicionales. Lizzul, en cambio, llega con experiencia legislativa y empresarial, y pone el foco en la participación de las mujeres y el desarrollo productivo.

A: ¿Y qué lectura se hace de la llegada de estas dos dirigentes?

I: Que Iosa busca construir por fuera de las pertenencias partidarias tradicionales y reunir dirigentes de distintas procedencias. No es un dato menor en un escenario local donde los espacios comienzan a posicionarse de cara al próximo turno electoral en junio de 2027.

 

Universidad nacional Río III

La Universidad Nacional de Río Tercero presentará hoy su nueva sede institucional.

Periodista: Que buena noticia para la ciudad.

Informante: Absolutamente. Al fin. En el marco de los 31 años del atentado a la Fábrica Militar, el auditorio de la nueva Universidad Nacional llevará el nombre de Ana “Coca” Gritti, en reconocimiento a su incansable lucha por la verdad y la justicia.

Periodista: Será entonces la cuarta universidad nacional en Córdoba, ¿verdad?

I.: Así es. La UNRT es la cuarta después de que las que ya funcionan en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto y Villa María. Recuerde que además hay subsedes de la UTN en Capital, San Francisco y Villa María.

 

 

Las motos que Quinteros no puede parar

Las caravanas de motociclistas se multiplican por los barrios de Córdoba y crecen las quejas de los vecinos. La Policía llega tarde, las respuestas no aparecen y la nueva modalidad amenaza con convertirse en un problema político para el ministro de Seguridad.

Alfil: ¿Qué pasa con esta nueva moda de las caravanas de motos que recorren la ciudad? Cada vez son más los vecinos que se quejan.

Informante: Y con razón. Son grupos de motociclistas que se organizan, se concentran y salen a circular por distintos barrios. El problema es que la modalidad se replica, genera preocupación y la Policía llega tarde. Ya son muchos los sectores de la Capital que denuncian estas situaciones sin obtener respuestas.

A: Vimos que hubo comunicados y explicaciones con la Constitución bajo el brazo para justificar por qué no pueden frenarlas.

I: Una vergüenza. Mientras se escudan en argumentos constitucionales, el fenómeno sigue creciendo. Esto también forma parte del problema de la inseguridad. Y prestá atención. Si Quinteros no logra ponerle un freno, le va a traer bastantes dolores de cabeza. Los vecinos están perdiendo la paciencia.

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