Accastello reúne a todos: el armado de cara a 2027

La elección de 2027 todavía está lejos, pero en el oficialismo de Villa María ya empezó a escucharse un nombre. No lo pronunció el intendente Eduardo Accastello, sino la legisladora provincial Verónica Navarro Alegre, que en Mesa Chica, el streaming de Diario Alfil, respondió “sí, en principio sí” cuando se le preguntó si el intendente será el candidato a intendente del oficialismo. Lo dijo mientras el jefe comunal se muestra con pares de distintos signos políticos, como en la jornada “Diálogos Productivos”, que reunió a más de treinta de la región.

La respuesta vino con una aclaración: “Tenemos que preguntarle a él”. Y con un dato sobre las intenciones de Accastello. Consultada por una eventual proyección provincial o nacional del dirigente, Navarro respondió rechazó esa posibilidad “en principio” y contó que “va a intentar su quinto mandato no consecutivo”.

Es una forma medida de anunciar: sin comprometer al intendente, pero dejando instalado el escenario. Cuando se le preguntó si ella podría disputarle la candidatura, Navarro descartó cualquier competencia con una frase contundente: “Pobre el que va, porque siempre pierde”. “Eduardo es un animal político, además nadie conoce ni ama a Villa María como él. Sueña Villa María todos los días de su vida”, remató.

Una agenda que mira a la región

Para el oficialismo, ese respaldo se apoya en una agenda que excede la ciudad. El miércoles por la noche, la Legislatura aprobó por mayoría el nuevo Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo, la ley de promoción industrial impulsada por el gobernador Martín Llaryora. La presentación de la iniciativa en el recinto estuvo a cargo de Navarro, presidenta de la Comisión de Industria y Minería. Días antes, en Mesa Chica, había contado que el proyecto unifica los regímenes provinciales de promoción y que fue consensuado con la UIC y otras cámaras empresariales.

En ese marco se inscribe “Diálogos Productivos”, una actividad impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, que tuvo lugar en Villa María y en la que participaron los intendentes de Oncativo, Oliva, Manfredi, Las Varillas, Silvio Pellico, Ballesteros, Laguna Larga y Pozo del Molle, junto a funcionarios provinciales como el subsecretario de PyMEs, Segundo Sosa Barreneche. Es un terreno que Accastello conoce porque fue ministro de Industria y Comercio de la Provincia antes de volver a la Intendencia.

Frente a sus pares, dijo que “para las localidades del interior, sin trabajo, sin producción y sin cadenas de valor, no hay posibilidades de crecimiento”, y que “los intendentes de todos los partidos políticos tenemos que defender estas políticas”. Navarro, por su parte, destacó la presencia de “más de 30 intendentes de todos los signos políticos” y sostuvo que “articulando entre el Estado provincial y los estados municipales, podemos construir políticas públicas que den respuesta a lo que nuestros vecinos cordobeses necesitan”.

No es una escena aislada. En julio de 2025, Accastello encabezó en Villa María una cumbre con el intendente de la capital, Daniel Passerini, y con los jefes comunales de Río Cuarto, San Francisco, Alta Gracia, Oncativo y Almafuerte. Convocó además a más de 50 intendentes de ocho departamentos al Clúster Lácteo Provincial y firmó acuerdos con el intendente de Tigre, Julio Zamora, un movimiento que en medios se leyó como parte del armado nacional de Juan Schiaretti.

Hay una lectura posible de todo esto, y la dio la propia legisladora cuando habló del mapa electoral: “En 2023 no nos fue bien a nivel departamental. Sí nos fue bien en algunas localidades. Estamos trabajando fuertemente para recuperar algunos otros pueblos y ciudades en el 2027”. La agenda con intendentes de la región parece ser parte de ese trabajo, y no solo una foto.

Un oficialismo que se define “de todos”

Navarro dijo que están “trabajando convencidos de la reelección del intendente y del gobernador”, y habló de un perfil de dirigente que, según planteó, le hace falta al peronismo: “una nueva generación”, que no se mide solo en edades, sino en “hombres y mujeres del interior” con “la capacidad de haber gestionado en sus territorios”. Sobre el escenario nacional fue más cauta. Consultada sobre Axel Kicillof, respondió: “No me convence”. “No está claro absolutamente nada”, sostuvo sobre el PJ nacional.

Con la Nación, el tono local es otro. Villa María se sumó a los reclamos por Remediar y por los pagos del PAMI, “no de una manera confrontativa”, dijo. Recordó que el propio Accastello planteó en un discurso que lo eligieron “para ser el intendente de todos los villamarienses”, y habló de un “voto cruzado que hay que cuidar y hay que respetar”. Reconoció que ha bajado la aprobación de Milei, aunque aclaró que no tiene “los números precisos”.

“Me encantaría”

Sobre su futuro, la legisladora fue más cuidadosa. Cuando se la mencionó como posible candidata a intendenta, planteó que forma parte de “un proyecto que conduce el intendente Accastello en Villa María y que conduce el gobernador Llaryora en la provincia”, y que, “donde pueda ser útil al proyecto, allí voy a estar”. En otro tramo, consultada sobre si le gustaría ser vicegobernadora, respondió: “Sí, me encantaría”. Y agregó: “Lo importante es formarnos, seguir aprendiendo, ser humildes y tener la capacidad de estar cerca”. Advirtió que gobernar es “cada vez más difícil”: “No hay que improvisar, hay que prepararse, hay que planificar todo lo que uno quiere hacer. En ese camino estamos”.