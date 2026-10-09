La motosierra llega a Fabricaciones Militares: Villa María, sin referente y bajo amenaza de privatización

La reestructuración que la Casa Rosada viene aplicando sobre el Estado nacional llegó también a Fabricaciones Militares, y Villa María no quedó al margen. En los últimos días se confirmó la destitución del responsable de la planta local, el mayor Gabriel Bordón, que en los últimos meses ya no ocupaba el cargo de director sino el de subgerente de producción, en el marco de una reconversión interna del organismo que, lejos de estabilizar la conducción, terminó siendo el antesala de una nueva baja.

Así lo confirmó Silvana Torres, Secretaria General de ATE Villa María, a Diario Alfil. La dirigente precisó que, apenas tres o cuatro días después de la destitución, la conducción nacional nombró de forma transitoria en ese mismo cargo a la ingeniera Natalia Donato, hasta entonces jefa de producción de la planta.

El recambio exprés, lejos de despejar las dudas, profundizó la sensación de interinato: por primera vez en la historiadel organismo, los trabajadores quedaron sin una figura de referencia estable a la cual llevarle sus reclamos cotidianos.

Una reestructuración con lógica nacional

La salida de Bordón no puede leerse de forma aislada. Se inscribe en el proceso de achicamiento y reconversión que el Gobierno nacional viene empujando sobre toda la estructura de Fabricaciones Militares desde el inicio de su gestión, un esquema que combina recortes de personal, cambios de autoridades y la apertura a capitales privados. Torres enmarcó la medida justamente en esa serie de decisiones: citó el anuncio de que la “cantidad óptima” de operarios arrojaría un excedente de 250 personas, cifra que ya había generado alarma entre los trabajadores antes de esta nueva destitución, y que grafica hacia dónde apunta la lógica de la actual conducción: menos estructura, menos personal, menos control estatal directo sobre la producción.

En ese contexto, el recambio transitorio en la planta de Villa María (de un subgerente a otro, sin que se despeje si habrá una designación definitiva ni cuándo) funciona para el gremio como una señal de que las decisiones sobre Villa María se toman, cada vez más, lejos de Villa María.

El asueto que no fue

A ese cuadro se suma un gesto que, aunque simbólico, el gremio interpreta como un termómetro del clima interno: este viernes 9 de octubre, fecha en que se conmemora el aniversario de Fabricaciones Militares y que históricamente era asueto para el personal, la nueva conducción nacional decidió no otorgarlo este año. “Esta nueva gestión, con el presidente Pablo Vicente Sigfrido Glöggler a la cabeza, decidió que ese día no se da más asueto”, señaló Torres a Diario Alfil.

Desde ATE confirmaron que están redactando un comunicado para hacerlo llegar a la prensa en las próximas horas, en el que buscarán fijar postura ante el conjunto de estas medidas.

Privatización encubierta

El frente más sensible, sin embargo, es el que se abre con el llamado a concurso que impulsa Fabricaciones Militares para sumar capitales privados, nacionales o extranjeros, a la operación de las plantas. Para Torres, se trata de un movimiento que choca de frente con lo que el propio Gobierno había acordado en el Congreso al momento de aprobar su paquete de reformas: “Es una privatización encubierta”, sostuvo, y remarcó que la Ley Bases había establecido expresamente que Fabricaciones Militares quedara retirada del proceso de privatizaciones.

La lectura de Torres no es aislada dentro del propio gremio. Sergio Catalano, secretario adjunto de ATE Villa María, había planteado un diagnóstico en la misma línea días atrás en declaraciones a Eleccionario: cuestionó que, pese al contexto internacional de escasez de municiones y pólvora para abastecer la defensa, la planta villamariense lleva tres años sin alcanzar su capacidad productiva máxima, algo que calificó como una oportunidad desaprovechada. Para Catalano, la convocatoria a capitales privados profundiza esa desinversión en lugar de resolverla.

La contradicción que marca el gremio no es menor en términos políticos: el propio oficialismo había cedido ese punto en la negociación legislativa para destrabar la ley, y ahora, según la lectura de ATE, busca correr por otra vía lo que no logró en el recinto.

Un termómetro de lo que viene

La combinación de estos tres frentes: la destitución del referente local y su reemplazo transitorio, el recorte simbólico del asueto por el aniversario, y el avance sobre el control privado de las plantas, deja a Villa María en el centro de una discusión que excede largamente lo gremial.

Lo que está en juego es qué lugar le queda a la producción estatal de defensa en el esquema económico libertario, y qué margen de decisión real conservará la planta local frente a una conducción nacional que va corriendo los límites de lo que la propia Ley Bases había fijado como garantía.