Histórica victoria gremial en los colegios preuniversitarios

En medio de la parálisis presupuestaria y el ahogo salarial impulsado por el Gobierno nacional, el Honorable Consejo Superior de la UNC aprobó la regularización de docentes interinos en colegios preuniversitarios. Un triunfo de ADIUC que blinda el frente interno y consolida una conducción que viene de conseguir un triunfo nacional dentro de la CTA-T.
Universidad06 de noviembre de 2026Francisco Lopez GiorcelliFrancisco Lopez Giorcelli

manuel-belgrano

En la política universitaria, los tiempos institucionales nunca son casualidad. Mientras el sistema de educación superior libra una batalla a campo abierto contra la motosierra de Javier Milei y se encamina a una semana de paros totales en noviembre, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) acaba de mover una ficha clave en su tablero interno: el Honorable Consejo Superior aprobó la convocatoria para implementar la carrera docente y regularizar los cargos interinos en las escuelas preuniversitarias, el Manuel Belgrano y el Monserrat.

Esta medida, que en los papeles estrictamente técnicos significa incorporar a este sector al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) tras una década de marginación, encierra un mensaje político a atender

En primer lugar, opera como contraste frente al modelo libertario. Mientras el Gobierno nacional licúa salarios, desregula el empleo y desconoce paritarias, la Casa de Trejo va por lo contrario: garantiza estabilidad, previsibilidad laboral y pone "en pie de igualdad" a la docencia en estos colegios. El oficialismo que conduce Jhon Boretto entiende que, para resistir el embate externo de la Casa Rosada y la crisis del Presupuesto 2027, necesita tener su frente interno ordenado y cohesionado. Otorgar derechos laborales históricos es la mejor forma de blindar esa unidad, aunque internamente existen los señalamientos hacia el rector, desde los espacios estudiantiles y opositores, como el garante del ajuste dentro de la UNC.

Para entender el peso de esta "conquista histórica" —como la definió un delegado del gremio a este medio— hay que mirar hacia el edificio de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano.

La regularización no fue una concesión graciosa del Rectorado, sino el fruto de una lucha histórica impulsada por la comunidad preuniversitaria, que tuvo en el cuerpo docente y en los delegados del Manuel Belgrano a su motor más persistente. Hace diez años, cuando se firmó el CCT original de la docencia universitaria, este sector había quedado insólitamente fuera del mecanismo de regularización. Hoy, la presión sostenida logró torcer esa asimetría.

Pero el análisis político no se agota en el claustro docente. La victoria gremial de los profesores del Belgrano se da en sinergia con el despertar de sus bases estudiantiles. No hay que olvidar que fue justamente el Centro de Estudiantes de esta escuela el que, semanas atrás, marcó el pulso de la Quinta Marcha Federal realizando una inédita vigilia de 22 horas con suspensión de actividades y comisiones de trabajo en dónde pidieron por los salarios de sus docentes.

 

Una victoria para ADIUC en la previa del paro

Finalmente, la aprobación en el Consejo Superior representa una inyección de oxígeno vital para la conducción de ADIUC. En un contexto de bolsillos flacos, donde la pérdida del poder adquisitivo supera el 30% y el desgaste por los paros empieza a pesar en el ánimo de los afiliados, el gremio logró un triunfo material y concreto.

Anotarse este "avance histórico a nivel nacional" le permite consolidar su liderazgo interno, validar su estrategia de negociación colectiva y llegar a la "Semana Nacional de Protesta" de mediados de noviembre con sus bases preuniversitarias fortalecidas.

Además, ADIUC se anota una victoria más. En las últimas horas se confirmó que triunfó la lista 10 en las elecciones de la CTA-T, por lo que Leticia Medina ahora estará en la Central de Trabajadores como Secretaria Adjunta, acompañando la conducción de Roberto Baradel. Pareciera, entonces, que el frente sindical empieza a consolidar a sus figuras más combativas y las empieza a referenciar a nivel nacional. A la espera de la discusión sobre el presupuesto 2027, los gremios universitarios siguen construyendo poder desde los lugares de representación, entendiendo que lo que se viene de acá en adelante va a necesitar un nivel de organización muy alto y coordinado. Los triunfos electorales de sectores más progresistas en distintas partes del mundo empiezan a traer aires de cambio.

 

Te puede interesar
upc-30-10-26

UPC: Oliva Cúneo designa como decana normalizadora del IPEF a Carola Tejeda

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad30 de octubre de 2026
La rectora de la Universidad provincial designó como decana normalizadora a la dirigente que le ganó a la candidata oficialista en las elecciones de esa casa. Una muestra de pragmatismo peronista para evitar un innecesario desgaste interno. Mientras, en el IPEF empieza a crecer la polémica por la falta del cumplimiento del calendario electoral estudiantil. 
universidad-aula

El ajuste de Milei empuja a la UNC a un paro total que pone en jaque los exámenes

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad28 de octubre de 2026
Ante la asfixia presupuestaria y salarial del gobierno libertario, los gremios universitarios radicalizaron su plan de lucha. ADIUC y CONADU confirmaron paros para este miércoles y una semana completa en noviembre. El objetivo: frenar el recorte brutal en el Presupuesto 2027 que se empieza a discutir en la política nacional.
unc-armado-llaryora

"Territorio 428": el peronismo de la UNC lanza el proyecto Llaryora 2027

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad21 de octubre de 2026
Bajo una audaz metáfora territorial, sectores alineados al PJ cordobés armaron su propia cabecera en la Casa de Trejo para convocar a todos los claustros. La jugada profundiza la estrategia del gobernador: levantar la bandera de la educación pública y capitalizar el voto en defensa del financiamiento frente al ajuste nacional.
unc marcha 15 10 26

Quinta Marcha Federal Universitaria: una multitud desbordó Córdoba

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad15 de octubre de 2026
Con la avenida Hipólito Yrigoyen colmada, la comunidad universitaria marchó respaldada por un amplio arco político y social. Rectores, gremios, referentes opositores y el oficialismo provincial confluyeron en un reclamo que cruzó la asfixia salarial con jubilaciones y discapacidad. En paralelo, el Gobierno nacional lograba bloquear en Diputados la embestida contra el mega decreto.
13-10-26-unc-marcha

La quinta marcha universitaria reúne en la calle a UNC, UTN y UPC

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad14 de octubre de 2026
Las universidades de Córdoba (UNC, UPC y UTN) se movilizarán masivamente tras el fallo judicial a favor del presupuesto que acorrala al gobierno libertario. En simultáneo, la oposición busca en Diputados los 129 votos para derogar el decreto fundacional libertario 70/2023. Dentro de la UNC se empieza a mover el engranaje estudiantil.
Lo más visto
ilustra-gvodenovich-hablando-a-juez-y-bornoroni-con-careta-de-loredo

2027 en Córdoba: Macri apoya a De Loredo, que busca una alianza y le ponen freno

Carolina Biedermann
Provincial05 de noviembre de 2026
Mauricio Macri blanqueó el apoyo a De Loredo y se subió al Delorean. Matías Gvozdenovich convocó a siete partidos opositores para comenzar a discutir una alianza electoral de cara a 2027. Desde el radicalismo aseguran que hubo buena recepción, aunque algunos de los espacios consultados aclararon que las negociaciones ya comenzaron sin la UCR. La Falda, el primer escenario de tensión. Mestre se metió en la discusión y exigió internas.