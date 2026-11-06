Histórica victoria gremial en los colegios preuniversitarios

En la política universitaria, los tiempos institucionales nunca son casualidad. Mientras el sistema de educación superior libra una batalla a campo abierto contra la motosierra de Javier Milei y se encamina a una semana de paros totales en noviembre, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) acaba de mover una ficha clave en su tablero interno: el Honorable Consejo Superior aprobó la convocatoria para implementar la carrera docente y regularizar los cargos interinos en las escuelas preuniversitarias, el Manuel Belgrano y el Monserrat.

Esta medida, que en los papeles estrictamente técnicos significa incorporar a este sector al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) tras una década de marginación, encierra un mensaje político a atender

En primer lugar, opera como contraste frente al modelo libertario. Mientras el Gobierno nacional licúa salarios, desregula el empleo y desconoce paritarias, la Casa de Trejo va por lo contrario: garantiza estabilidad, previsibilidad laboral y pone "en pie de igualdad" a la docencia en estos colegios. El oficialismo que conduce Jhon Boretto entiende que, para resistir el embate externo de la Casa Rosada y la crisis del Presupuesto 2027, necesita tener su frente interno ordenado y cohesionado. Otorgar derechos laborales históricos es la mejor forma de blindar esa unidad, aunque internamente existen los señalamientos hacia el rector, desde los espacios estudiantiles y opositores, como el garante del ajuste dentro de la UNC.

Para entender el peso de esta "conquista histórica" —como la definió un delegado del gremio a este medio— hay que mirar hacia el edificio de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano.

La regularización no fue una concesión graciosa del Rectorado, sino el fruto de una lucha histórica impulsada por la comunidad preuniversitaria, que tuvo en el cuerpo docente y en los delegados del Manuel Belgrano a su motor más persistente. Hace diez años, cuando se firmó el CCT original de la docencia universitaria, este sector había quedado insólitamente fuera del mecanismo de regularización. Hoy, la presión sostenida logró torcer esa asimetría.

Pero el análisis político no se agota en el claustro docente. La victoria gremial de los profesores del Belgrano se da en sinergia con el despertar de sus bases estudiantiles. No hay que olvidar que fue justamente el Centro de Estudiantes de esta escuela el que, semanas atrás, marcó el pulso de la Quinta Marcha Federal realizando una inédita vigilia de 22 horas con suspensión de actividades y comisiones de trabajo en dónde pidieron por los salarios de sus docentes.

Una victoria para ADIUC en la previa del paro

Finalmente, la aprobación en el Consejo Superior representa una inyección de oxígeno vital para la conducción de ADIUC. En un contexto de bolsillos flacos, donde la pérdida del poder adquisitivo supera el 30% y el desgaste por los paros empieza a pesar en el ánimo de los afiliados, el gremio logró un triunfo material y concreto.

Anotarse este "avance histórico a nivel nacional" le permite consolidar su liderazgo interno, validar su estrategia de negociación colectiva y llegar a la "Semana Nacional de Protesta" de mediados de noviembre con sus bases preuniversitarias fortalecidas.

Además, ADIUC se anota una victoria más. En las últimas horas se confirmó que triunfó la lista 10 en las elecciones de la CTA-T, por lo que Leticia Medina ahora estará en la Central de Trabajadores como Secretaria Adjunta, acompañando la conducción de Roberto Baradel. Pareciera, entonces, que el frente sindical empieza a consolidar a sus figuras más combativas y las empieza a referenciar a nivel nacional. A la espera de la discusión sobre el presupuesto 2027, los gremios universitarios siguen construyendo poder desde los lugares de representación, entendiendo que lo que se viene de acá en adelante va a necesitar un nivel de organización muy alto y coordinado. Los triunfos electorales de sectores más progresistas en distintas partes del mundo empiezan a traer aires de cambio.