"Territorio 428": el peronismo de la UNC lanza el proyecto Llaryora 2027

Bajo una audaz metáfora territorial, sectores alineados al PJ cordobés armaron su propia cabecera en la Casa de Trejo para convocar a todos los claustros. La jugada profundiza la estrategia del gobernador: levantar la bandera de la educación pública y capitalizar el voto en defensa del financiamiento frente al ajuste nacional.
Universidad21 de octubre de 2026Francisco Lopez GiorcelliFrancisco Lopez Giorcelli

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 El mapa político e institucional de la provincia de Córdoba cuenta oficialmente con 427 municipios y comunas. Sin embargo, en el tablero de proyección electoral del peronismo cordobés acaba de nacer una nueva jurisdicción. Sectores del PJ universitario con anclaje en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) lanzaron formalmente un nuevo espacio denominado "Territorio 428", con el objetivo directo de acompañar y militar la propuesta de Martín Llaryora de cara al 2027.

La metáfora elegida para bautizar el armado no es ingenua. Al concebir a la Casa de Trejo como el territorio número 428 de la provincia, el peronismo universitario busca dimensionar el peso demográfico, social y político de una comunidad académica que moviliza a cientos de miles de personas a diario, operando en la práctica como una ciudad con demandas específicas y características propias. Bajo este concepto, se realizó un primer encuentro fundacional que lanzó una convocatoria abierta a personas de los distintos claustros (estudiantes, docentes, nodocentes y egresados) para sumarse a la plataforma del oficialismo provincial.

Participaron como oradores Ana Zapata, referente estudiantil, Raúl Albaracin, consiliario de la Fuerza (agrupación política respaldada por el gobierno provincial la últimas elecciones), Tomás Juncos, histórico referente de la Facultad de Derecho, Germán Stropa, docente de la Facultad de Odontología, y Enzo Cravero referente universitario de estrecho vínculo con el gobernador de la provincia. 

 

Plataforma educación

El lanzamiento de "Territorio 428" en la UNC se inscribe en la estrategia macro que el Centro Cívico viene desplegando con precisión quirúrgica de cara al próximo turno electoral. El contexto político es nítido: frente al choque constante que la administración de Javier Milei mantiene con el sistema nacional de educación superior, el espacio busca posicionar a Martín Llaryora como el único precandidato a gobernador en Córdoba que respalda explícita y materialmente a la política educativa.

Mientras la Casa Rosada asfixia las partidas universitarias y confronta con los rectores universitarios, en complicidad con sectores de la política cordobesa ligadas al senador y fallido candidato a gobernador, Luis Juez, al yerno de Oscar Aguad, Rodrigo de Loredo y al libertario Gabriel Bornoroni, el "modelo cordobés" busca mostrarse como el reverso exacto de la motosierra libertaria, utilizando este contraste como su principal capital político frente al electorado. Desde este nuevo espacio universitario argumentan que esta narrativa de defensa irrestricta no se queda en las palabras, sino que se apoya en dos grandes terminales de acción institucional. Por un lado, exhiben como prueba de gestión el financiamiento directo, la fuerte inversión y el plan de expansión de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), dotando de musculatura propia al sistema superior de la provincia bajo el ala directa del Ejecutivo.

Por el otro, destacan el abroquelamiento en el Congreso de la Nación. Los armadores de "Territorio 428" sacan chapa con la postura adoptada por las espadas legislativas del gobernador: el acompañamiento orgánico de los diputados cordobesistas y el voto clave de la senadora Alejandra Vigo a favor de la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que buscó blindar el presupuesto y que finalmente fue incumplida constantemente por la Casa Rosada. 

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