La casta come budines en el VIP

En medio de las críticas que volaban por el VIP con el que recibieron a los famosos que querían ver al Papa, alguien dijo que era innegable que Jorge Macri podía ser presidenciable por ser el intendente de CABA. Pocas definiciones más porteñocéntricas que esa, especialmente después de que el último que quiso pegar ese salto no pudo ni siquiera ganar su interna. Es notable cómo algunos siguen creyendo que este país se reduce a ese pequeño pedazo de territorio.

El escándalo por la carpa VIP marca por qué Macri no podría ni siquiera ser candidato: pagó el costo político por algo que salió de las arcas del gobierno nacional, todo por invitar a algunas personas a título personal (compartiendo la tarjeta con su mujer, que no tiene ningún cargo, algo bien de pollerudo) y por decir que los budines y medialunas quizás estuvieron de más. Todos los que creían que el Macri anterior era medio pavo no conocían a este.

Probablemente el VIP no debería haber existido, pero más como gesto político que por el resto de observaciones respecto al contraste entre la austeridad del Papa o el esfuerzo de la gente que fue peregrinando a verlo. El peregrino demuestra su fe y el gasto público se hizo igual (y de manera bastante irregular). En medio de un ajuste hacer semejante despliegue de privilegios no parece muy atinado.

Lo que también es cierto es que la indignación llegó principalmente de parte de los que ya estaban enojados con ambos gobiernos, el de Macri y el de Milei. Tal vez por eso hacían comparaciones absurdas entre ambos gobiernos y el de Alberto Fernández, como si la murga libertaria ya hubiese alcanzado aquellos niveles de desaprobación. Más allá de lo que piensa la gente hoy, seguir tensando la cuerda a menos de un año de las elecciones no es una garantía de que no lleguen a ese mismo piso.

La demanda de cambio que sigue presente en el electorado tiene que ver con este tipo de cosas que parecen una demostración de que la casta sigue vivita y coleando, pero que además no se limita a los políticos, sino que alcanza a periodistas, artistas y personalidades cuyo único mérito es estar cerca de donde circula el poder y asisten al encuentro espiritual como parte del mismo patrón de consumo de estatus, donde las cosas no valen por sí mismas sino como demostración de pertenencia a un grupo especial de la sociedad.

A pesar de que las situaciones son muy distintas, escuchar las declaraciones de Macri sobre el catering del VIP tocó la fibra de cuando la querida Fabiola convocó a una reunión que no debería haber sucedido. No hay un reconocimiento de la falta, ni un arrepentimiento, sino una declaración de compromiso para responder a los que se quejaban. Era mejor guardar silencio que declarar como para agrandar el malestar hasta llegar al enojo.

Hace poco me encontré contando la fábula del escorpión y la rana, donde el primero traiciona a la segunda argumentando que picar es su naturaleza y los dos se terminan hundiendo. Los que armaron el VIP, los que invitaron y los que aceptaron respondieron a su propia naturaleza. Ante la posibilidad de existencia de un privilegio, allá se lanzaron por él. Quizás en un año el electorado nos muestre si después de responder a su naturaleza de casta alguno quedó a flote o si al final se hundieron todos.