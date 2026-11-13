Argentina delivery

El caso del repartidor asesinado en Alta Córdoba pegó fuerte en la sociedad cordobesa. El contraste con la emoción por la visita del Papa lo puso en el centro de la escena, un duro recordatorio de que la vida en esta parte del país no es tan buena como antes. Un dato que llama la atención es que el homicidio ocurrió a unas 20 cuadras del domicilio de Claudio Barrelier, lugar en el que sucedió el femicidio de Agostina Vega, ambos dos a unas 10 cuadras de la villa Los Galpones, ese espacio de marginalidad defendido por un progresismo que encuentra romántico el mal vivir.

Los trabajadores de plataformas son víctimas de su tiempo. El kirchnerismo los odia porque no creen en el trabajo tradicional. Son el producto de una economía que dejó de crear empleo de calidad hace más de una década y los obligó a buscar una salida. Lógicamente se los identifica con el gobierno de Milei, pero lo exceden. Han sido sus eventuales votantes, pero los problemas que los empujaron a darle el apoyo siguen existiendo.

Hace meses que hay un fenómeno observable en redes sociales que escapa al ojo de algunas personas. Se trata de la organización de brigadas de repartidores que salen a hacer justicia por mano propia ante la inacción estatal. Se reúnen en grupos de decenas de motos y se meten en cualquier barrio y a cualquier hora para recuperar el bien sustraído a algún compañero. Lo hacen de manera orgánica, sin sindicatos ni mandatos verticalistas, por la solidaridad de los que comparten un modo de vida con idénticos problemas.

Esas bandas son el reflejo del fracaso del Estado para brindar seguridad, del mismo modo que ese tipo de trabajo precario es el resultado de un Estado que no logra estabilizar la economía. Son la sociedad civil organizada espontáneamente porque no recibe respuestas de parte de nadie, un sueño de los detractores del Estado que en realidad incuba un problema mucho más grande. Son los piqueteros de esta época, pero (a diferencia de los de finales del siglo XX) con la convicción de que no necesitan de ninguna organización política que los represente.

El hecho trágico del homicidio del repartidor expone con crudeza el precio que se paga en una sociedad quebrada cuando se trata de hacer las cosas bien. Un ciudadano común y corriente que acude en auxilio de mujeres en riesgo y recibe un disparo que terminó con su vida. La frase dice que el mal triunfa cuando los buenos callan. Qué difícil ser bueno cuando los malos andan sueltos por la calle buscando la oportunidad para atentar contra la convivencia.

El kirchnerismo se queja mucho del modelo delivery que hizo presidente a Milei y que es una de las pocas salidas laborales en una economía estancada, pero se queja sin reconocer la dignidad del que agarra la moto o la bici para repartir pedidos en lugar de agarrar un arma para sembrar el miedo. El abolicionismo generó las condiciones para el surgimiento de esta sociedad fragmentada en la que se puede perder la vida por tratar de ayudar a alguien en peligro.

Los otros no tienen mucho para decir. Buena parte del arco opositor acompañó las políticas que nos dejaron en este punto, a la vez que algunos tienen responsabilidades concretas de gestión que entran a tallar directamente en este caso, como la seguridad o la justicia. No sirve de nada lamentarse una vez que los hechos suceden si antes no se hizo lo suficiente para evitarlos.

Hay una frase que dice que si de joven no sos de izquierda no tenes corazón, pero que si lo seguís siendo de grande no tenes cerebro. Lo que lograron los que nos trajeron hasta este punto es que muchos dejemos de creer que esos delincuentes tienen alma. Si la cosa no se endereza pronto ese es el primer paso para la desintegración social total.