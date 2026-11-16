Vieja ladrona de carne

Me crucé con la noticia el viernes a la tarde. Una señora, “jubilada de más de 65 años”, estaba detenida desde hacía un mes por haber intentado robar un pedazo de carne. Vi el posteo original porque lo citó Alicia Castro, sindicalista argentina que tuvo funciones diplomáticas en Venezuela y de quien pesaban sospechas dicte su idoneidad.

Todos los que citaban el tuit original pertenecen al mismo sector político opositor al gobierno nacional. Son los que repiten lo del odio, la improvisación, la falta de empatía o la crueldad, a pesar de haber avalado situaciones de dudosa calidad (como el De. Oscar Atienza, que en plena pandemia se sumó a los detractores de la vacuna de Pfizer y hablaba maravillas de Soberana y Abdala, los relatos fantásticos de la medicina cubana).

Cada uno puede apoyar o criticar a cada gobierno de acuerdo a sus ideas, intereses o percepciones, sin más fundamento que el libre albedrío. No necesitamos fundamentar el porqué de nuestras elecciones y el resto no tiene por qué compartirlas, aunque tiene la obligación de aguantarlas (siempre que no les generemos un perjuicio directo).

El caso de la mujer en cuestión funciona muy bien para tratar de entender los mecanismos de extorsión emocional que se usan en política para tratar de empujar a las almas buenas hacia un espacio cercano al del peronismo. A nadie le gusta estar del lado de las malas personas, de allí que la tendencia a sobreactuar el interés por los otros se apodera de la situación cuando crece el coro de gente que te dice que hay unos que son malos y que debemos evitar juntarnos con ellos. Hasta ahora eso ha sido bastante efectivo, pero quizás se esté debilitando un poco. Tantas veces gritaron que venía el lobo que ahora no les creen.

El posteo es particularmente ambiguo por esa misma razón.

Decir “jubilada de más de 65 años” es esconder su capacidad de trabajar. No es lo mismo tener 67 que 78 o 93. De hecho, Guillermo Kraisman se robó la bondiola a los 61, así que de haber sido policía o docente podrían haber titulado “jubilado de más de 60 años”.

Decir que estaba enferma suena a algo grave, aunque después se haya tratado de una infección urinaria, que puede convertirse en algo grave pero no es invalidante, crónico, ni con tratamiento caro.

Decir que la mujer cobra la mínima es una forma de asegurar que es pobre, a pesar de que tiene entre seis y siete hijos (varía según las fuentes) que podrían ayudarla a llegar a fin de mes o se la podrían llevar a vivir con ella, que vive con una nieta en su casa.

Decir que se quiso robar un pedazo de carne como forma de decir que en el gobierno de Milei hay hambre es obviar que el año pasado ya la ha Ian detenido por lo mismo y olvidarse que las jubilaciones perdieron un 46% de poder de compra durante el gobierno de Alberto Fernández, según surge de un reciente fallo de la justicia contra aquella fórmula jubilatoria.

Todas esas cuestiones, sin embargo, no pueden esconder que resulta desproporcionada la prisión preventiva durante 35 días por el robo de un pedazo de carne cuando hay gente que no ha pasado ni un día detenida por cuestiones mucho más graves. ¿Cuánto le costó al Estado mantener a esa mujer encerrada durante tantos días? Se puede entender si querían hacer un punto de que robar está mal, pero no parece ser económicamente racional en estos tiempos y en esta parte del mundo.

Así queda a la vista que el país está descalibrado. Tenemos un hurto que no se llegó a consumar y que igual implicó encierro para la autora, a pesar de que el criterio de no consumación del acto es el que usan la policía y la justicia cuando no detienen o dejan libres a los que se metieron dentro de una casa y escaparon sin llevarse nada porque los descubrieron y tiraron todo en su huida; una mujer que no tiene medios para entorpecer la acción de la justicia ni implica riesgo de fuga; y una pena excarcelable en el caso de que efectivamente fuese encontrada culpable.

Por el lado de los detractores del gobierno prefieren poner el foco en la cuestión del supuesto hambre que en el de la desproporcionalidad del castigo, a pesar de que es mucho más concreto lo segundo que lo primero. En lugar de tratar de fortalecer el respeto por los derechos civiles y las garantías para su cumplimiento eligen la extorsión emocional por algo que se podría resolver si los hijos le dieran una mano.

Existen tres formas de abordar el cuidado de las personas dependientes. Los que pueden pagarlo pueden recurrir al mercado en busca de servicios. Los que no pueden le piden al Estado, que sacando un poco a cada uno podría cubrir lo de todos (salvo que se le pueda que gaste en muchas cosas o en demasiadas personas, que harían inviable la operación). Finalmente está la familia cuando no se puede pagar por el servicio y el Estado está quebrado o lleno de inútiles. Es lo que siempre ha funcionado en las sociedades a lo largo de la historia, antes del crecimiento de la riqueza o el desarrollo de los Estados de bienestar.

La señora no me genera ningún tipo de lástima sabiendo que cobra la mínima y tiene hijos y nietos que pueden ayudarla. Si comiera 150g de carne por día, en el mes serían 4,5kg. Si le compran pollo, cerdo y vaca a un valor promedio de $12.000 el kilo, serían $54.000 mensuales, $9.000 mensuales por hijo. Se gastaron más del triple del total para sacarla.

En torno a esta noticia se pelearon los que creen que el mercado es insensible y los que sostienen que el Estado es inmoral. Todo empieza siempre por la familia, porque la necesidad de cuidar de los propios es lo que nos convierte verdaderamente en parte de la humanidad.