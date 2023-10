Massa primereó por Lavagna y se lleva al socio de Hacemos

Por Yanina Soria

El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, movió una ficha importante a escasos seis días de las elecciones nacionales donde espera obtener el pase a la segunda vuelta. En el programa de Mirtha Legrand confirmó que el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna -distanciado del kirchnerismo- será una pieza clave en un futuro gobierno si gana la presidencia.

“Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda. Roberto (Lavagna) es alguien que yo respeto mucho. Orden fiscal, superávit comercial y cambio competitivo son las premisas que hicieron que Argentina tuviera una recuperación importante, Roberto en eso tuvo mucho que ver y desde el 10 de diciembre, en lo que se viene, va a tener mucho que ver”, adelantó el actual ministro de Economía. Se trata del anuncio que Massa pretendía hacer desde el escenario del primer debate cuando uno de los ejes más importantes era, justamente, Economía. Para eso, ya se había reunido con el ex funcionario de las administraciones de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner con quien mantiene vínculos, de hecho, su hijo, Marcos Lavagna es hoy además del titular del Indec, un hombre de confianza del renovador.

Si bien Lavagna padre cultivó a lo largo de este tiempo un bajo perfil, el año pasado le había brindado en privado su apoyo al gobernador Juan Schiaretti y su proyecto presidenciable antigrieta. Luego, en mayo, blanqueó ese respaldo en una reunión donde hubo foto y muchos gestos.

De hecho, sus diputados Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez que forman parte del Interbloque Federal junto a Florencio Randazzo, los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein y los tres cordobesistas, son parte también de la estructura política de Hacemos por Nuestro País, el espacio que sostiene la candidatura nacional de Schiaretti.

Sin embargo, el resultado de las PASO y la sorpresa que arrojó la supremacía electoral del libertario Javier Milei reconfiguraron el mapa político de cara al 22. Desde entonces, se agudizaron las señales de apoyo a Massa desde una parte del PJ Córdoba y se suscitaron gestos también desde el bloque del peronismo federal que viene votando con matices. En esa línea, tanto lavagnistas como la cordobesa Natalia de la Sota han acompañado algunas de las iniciativas impulsadas por el hombre de Unión por la Patria.

Por eso, de algún modo, las declaraciones que hizo Massa sobre Lavagna generaron ruido en Hacemos Unidos por Córdoba que se sostiene en carrera e intenta apostar sus últimas fichas para capitalizar el buen resultado que le dio a Schiaretti su participación en los dos debates.

El peronismo cordobés está confiado en que su candidato podrá levantar unos puntos respecto a agosto y engrosar así su representación en Diputados no sólo con parlamentarios de Córdoba sino también de otras provincias, como Santa Fe por ejemplo. De hecho, allí los socialistas revitalizaron la campaña y hoy se espera la visita de Schiaretti en Sunchales y Rafaela.

Mientras en Córdoba no son pocos los peronistas que, por lo alto, pero muchos más por lo bajo, están apoyando y militando la campaña de Massa, otros que esperan jugar otro partido después del 22. Pues una vez que el gobernador cordobés quede fuera de competencia y si, efectivamente, Massa puede entrar al balotaje, entonces el respaldo del PJ cordobés (aunque no de manera orgánica) será mucho más contundente.

En esa misma línea ya se manifestó el jefe del Interbloque Federal, el lavagnista Topo Rodríguez. En diálogo con Alfil reiteró: “mi candidato es Juan Schiaretti. Tiene la trayectoria y la propuesta que necesita Argentina, basada en el impulso a la producción y el trabajo”. Sin embargo, aclaró que “horas después de que terminaron las PASO, comenzaron desde nuestro espacio gestos y declaraciones favorables a Milei, que aún se mantienen. He dicho que, si no logramos entrar en una segunda vuelta, no seré neutral ni indiferente. No quiero para Argentina el modelo que impulsan Bullrich y Milei”.

Bien vale apuntar que, durante el debate, Schiaretti le garantizó apoyo a Milei para la gobernabilidad si es que llega a ser el próximo presidente de los argentinos, mientras que cada vez suena con mayor fuerza el (por ahora) rumor de que el actual candidato a vice de Hacemos, Florencio Randazzo, podría ser parte del elenco de ministros de un eventual gobierno de La Libertad Avanza.