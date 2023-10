Negri, de campaña por Entre Ríos y Santa Fe

Por Alejandro Moreno

Mario Negri reforzó las campañas de los candidatos de Juntos por el Cambio en Entre Ríos y en Santa Fe, dos provincias que serán claves para el destino de la candidata presidencial Patricia Bullrich.

Santa Fe y Entre Ríos son dos provincias que conforman el cinturón productivo que atraviesa el país de este a oeste, junto con Córdoba y Mendoza, territorios todos esos en los que Juntos por el Cambio suele recoger los mejores resultados. De allí, el empeño.

Antes de su viaje al litoral, Negri participó de actos de campaña en la provincia de Córdoba, y anoche era esperado en Río Cuarto para el cierre de Bullrich en la Sociedad Rural, con el voto campo entre ceja y ceja. En Córdoba Bullrich fue tercera en las PASO y la aspiración de los aliancistas es crecer hasta superar a Juan Schiaretti, que quedó segundo, y sumar un buen paquete de votos para sustentar las posibilidades de llegar al balotaje de noviembre con Javier Milei.

En Entre Ríos, Rogelio Frigerio sacó ventaja en las PASO provinciales de agosto y parece encaminarse a ganar la Gobernación. En las PASO, que coincidieron con las nacionales, Juntos por Entre Ríos obtuvo el 45,57 por ciento de los votos, contra el 38,33 de Más por Entre Ríos, la coalición que encabeza el peronismo y tiene como candidato a Adrián Bahl.

Negri, que es oriundo de la entrerriana Lucas González, acompañó a Frigerio en una recorrida por el interior, que incluyó a localidades como Villa Urquiza y Crespo. En esta última ciudad, Frigerio anunció que su ministro de Obras Públicas, si gana el domingo, será Diego Schneider: “Tenemos que poner a los mejores en la cosa pública. Sobre todo a los que puedan mirar a los ojos a la gente porque no tienen nada que esconder”.

Después, el diputado viajó a Santa Fe, adonde dio su apoyo a la lista de diputados nacionales que lidera José Núñez Jurado.

“Necesitamos que Patricia Bullrich sea presidente. Ella con un equipo de coalición, de toda su fuerza política, que no entregue al país a la patota y menos a manos irresponsables”, dijo en dirección al kirchnerismo y a los libertarios, que llevan como candidatos presidenciales a Sergio Massa y a Javier Milei, respectivamente.

“Necesitamos –remarcó-; no es una cuestión de cariño, es una cuestión de supervivencia”, para defender “cuarenta años de democracia de un país que construimos entre todos”.

La recorrida de Negri por el litoral está inscripta en la estrategia aliancista de llevar a los dirigentes con mejor imagen a distintas provincias para acompañar a los candidatos.

El futuro político de Mario Negri es una incógnita porque después de mucho tiempo no será diputado nacional, y si Bullrich no da la sorpresa, tampoco podrá aspirar a continuar su carrera en un cargo ejecutivo. A fines de este año, la Unión Cívica Radical renovará sus autoridades nacionales, y si bien en el entorno de Negri aseguran que la presidencia del Comité de calle Alsina no está en los planes, el actual diputado tiene el perfil para aspirar a esa silla en este momento.

Petri

En tanto, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri, aventuró que junto a Bullrich llegarán al balotaje y lograrán constituirse en "primera minoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados".

"La situación del país está difícil, pero lo primero que vamos a hacer con Patricia Bullrich es mandar una ley al Congreso con un presupuesto equilibrado para que no tenga déficit, para bajar el costo del Estado ajustando a la política; la política tiene que dar el ejemplo y tiene que ajustarse", señaló Petri en Neuquén.

"Hay que apostar al sector privado, hay que apostar al desarrollo de las economías regionales" y "hay que quitarles el pie a todos los que quieren producir y que quieren invertir en este país", dijo.

"Probablemente entremos al balotaje, no sabemos con quién. Sea Massa o sea Milei, a los dos les vamos a ganar, sin lugar a dudas", manifestó.