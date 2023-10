Por Gabriel Abalos

[email protected]

Nonos son los de antes

Miguel Cantilo, especie de abuelo del rock argentino, está mucho más joven y más despierto que muchos jóvenes poperos. La diferencia entre uno y otro género es, por supuesto, la actitud, y en particular la actitud respecto a eso llamado sistema, que no ha dejado de ser tal e incluso se ha perfeccionado las últimas décadas, aunque cambie de nombre. Si algo queda de ese rock medianamente disconforme, Miguel Cantilo tiene una porción definida en su canto y en sus canciones. El músico se presenta esta noche en Córdoba con dos álbumes bajo el brazo, de su producción reciente. Uno es Canciones del sur, un registro en vivo de dos presentaciones en trío con Kubero Díaz y Rubén "Mono" Izarrualde; y el otro disco se llama Despertar, de flamante edición, quince nuevas canciones para las que hicieron sus aportes León Gieco, Litto Nebbia, Fabiana Cantilo, Juan Carlos Baglietto, Hilda Lizarazu, Lito Vitale, Jorge Durietz, Claudio Gabis y Kubero Díaz, entre otros. Con lo cual Miguel Cantilo muestra que no es un abuelo solo en su cuarto tocando la guitarra, sino un tipo que inspira y convoca a otros abuelos, incluso bisabuelos, tías y tíos del rock que sostienen el viejo edificio tan admirado y latente que cobijó nuestras predilecciones.

El artista recorre el país, hasta diciembre próximo, girando para hacer oír ese material nuevo y más, como ocurrirá esta noche en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401, Nueva Córdoba). “Vamos a compartir canciones nuevas de Despertar y a recordar las clásicas del repertorio de Pedro y Pablo, Punch y distintas etapas de trabajos como solista”, promete el músico en su página oficial. Será a partir de las 20, y en la apertura del concierto hará oír lo suyo el cantautor Lucas Heredia. Entradas $ 4500 disponibles a través del sistema autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

Lo que el teatro se atreve a decir

De la nutrida cartelera escénica local escogemos algunos títulos para este viernes, más específicamente dos de las salas independientes y dos de las salas oficiales.

• Matar es hermoso, obra de Natalia Buyatti dirigida por Elvira Bo que se está presentando los viernes en La Cochera, un ejercicio sobre la realidad con valores trastocados: “Un mundo en donde un country importa más que miles de árboles, en donde los que deberían cuidar disparan, en donde se puede matar al político que se odia, en donde la plata nunca alcanza para repartir de manera equilibrada, en donde la crisis siempre justifica el hambre”. ¿Qué queda por hacer? “Isidoro y la puta están dispuestos a encarnar el perro rabioso que todos querrían ser. Ellos están convencidos de que aniquilar es la única forma de salvar al mundo y dejarían su vida para subsanar el mal que los humanos hicieron.” Actúan Sergio Sapo Heredia y Natalia Buyatti. La obra obtuvo el Premio HEM de la Fundación Williams; Premio Incentivos a la Trayectoria de la Escena Cordobesa – Teatro – 2022; Segundo lugar en el Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia. En La Cochera (Fructuoso Rivera 541), a las 21. Entrada general $ 2200, anticipadas en www.antesala.com.ar

• La puta mejor embalsamada, obra del grupo Cortocircuito dirigida por Julieta Daga, se presenta en Teatro La Brújula (Bernardino Rivadavia 1452). Esta dramaturgia de David Metral que con su título generó cierto escándalo en una muestra nacional en provincias, ofrece “una bufonada de cinco” en representación de la voz del pueblo, para contar la historia de un cuerpo, no cualquiera. Un cuerpo escamoteado por su peso simbólico: el de Eva, el del pueblo; “el cuerpo como territorio para algunos y como prenda de negociación para otros”. En escena: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Agustín Alesso, Emiliano Barrera Vázquez y Colo Balmaceda. A las 21.30, entradas en teatrolabrujula.com.ar a $ 3500.

• La obra Serafinas se dirige a retratar a las mujeres que lucharon por los derechos desde el feminismo a comienzos del siglo XX. Con dramaturgia de Lourdes Flores y dirección de Nelson Ansiporovich, se presenta en el teatro de Ciudad de las Artes (Av. Riccheri esq. Concepción Arenal, Sur), a las 20. Representa a mujeres olvidadas o poco narradas por la historia tradicional, deteniéndose en particular en una médica (Julieta Lanteri), una abogada (Serafina Dávalos) y una escritora (la peruana Clorinda Matto de Turner) que se destacaron por abrir caminos a las mujeres. En escena Lourdes Flores, Marice Hernández y Clara Segura). Entradas $ 1700 en Autoentrada o en boletería del Teatro.

• Lara Carignano presenta Cosas de Chicas en el ciclo de Teatro Independiente en el Real, sala Azucena Carmona (San Jerónimo 66). El show de humor y de música deriva por monólogos que relatan en clave cotidiana cuestiones diversas referidas al género, a tabúes y estereotipos. La idea es interpelar al público en torno a la normalización de determinados prejuicios y cambiar con risas algunas ideas tercas e injustificadas. Las mujeres se sentirán más que identificadas con esas problemáticas de cada día. A las 20.30, entrada general $ 2000 disponible en Autoentrada y en boletería del teatro.

Actividades en la acera visual

• A las 19, en el Paseo del Buen Pastor (Hipólito Yrigoyen 325) habrá un diálogo en torno a la muestra Introspecciones del escultor Juan Canavesi. La charla al pie de la obra reunirá a Clementina Zablosky y Gabriela Barrionuevo con Canavesi en la sala de exposiciones donde se exhiben las esculturas e instalaciones del artista. Entrada libre y gratuita.

• Prosiguen hasta mañana sábado las III Jornadas Vení a dibujar al Museo, que incluyen una serie de acciones participativas con el público, a través de diferentes talleres abiertos donde se comparten experiencias, preguntas, indagaciones artísticas. Organiza el Equipo de investigación Desde el Dibujo (Facultad de Artes U.N.C.) y Bordadoras en el Museo. Museo Evita – Palacio Ferreyra (Hipólito Yrigoyen 511), entrada gratuita por orden de llegada.