Por Bettina Marengo

En una estrategia de máxima distancia para fortalecer su parada, el gobernador y candidato presidencial Juan Schiaretti salió a contestarle a su homólogo del oficialismo, Sergio Massa, luego de que éste anunciara que el gobierno nacional firmó los avales para el préstamo externo que la provincia de Córdoba necesita para los acueductos troncales. El ministro de Economía, que con el swap chino consiguió un respiro para sostener reservas en rojo y afrontar pagos al FMI el lunes 23, quiso enviar una señal a Córdoba, provincia que decidió no visitar durante la campaña electoral para evitar, según sus propios armadores “tocarle el traste a (Martín) Llaryora”. “Convencidos de la importancia de Córdoba en nuestro proyecto de país federal, firmé la garantía del Estado Nacional con el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo. Aportará USD 28.800.000 destinado al Programa de Acueductos Troncales, que permitirá acceso al servicio de agua potable en forma equitativa a todos los y las pobladores de la Provincia”, posteó en su doble rol de ministro de Economía y aspirante presidencial. “Once meses tardó el Gobierno Nacional y el ministro Massa, en firmar la garantía”, reprochó el cordobés en el exTwitter. “Se acordó ahora, a días de la elección, quizás debido a un formal reclamo que nuestra provincia presentó el 4 de septiembre”, agregó. “En el tiempo que el ministro demoró el expediente nosotros ya casi terminamos las obras” del acueducto, reprochó en relación al aval para el crédito del Fondo Soberano de Abu Dabi para el Desarrollo. En la misma línea salió Paulo Cassinerio, legislador electo y ministro de confianza del presidenciable.

Como se viene diciendo, el candidato de Unión por la Patria decidió que no era conveniente desembarcar en Córdoba para la primera vuelta, pero sí para un eventual balotaje, en el cual la provincia es nuevamente vista como zona definitoria de la elección. Córdoba tiene el 8,7% del electorado nacional y el massismo cree que una buena parte de los puntos que saque Schiaretti el domingo van a buscar puertos peronistas en noviembre.

Y entiende o desea el tigrense que no será Schiaretti el interlocutor sino el gobernador electo Llaryora, que por ahora esquiva le pregunta con la promesa de que el cordobesismo está cerca de llegar al balotaje. Lo mismo dice el todavía jefe del Panal cuando se le pregunta sobre sus futuros rumbos. “Lo veremos después del domingo”, se mantuvo en una nota en el diario Perfil de Buenos Aires, donde aseguró que entre Javier Milei y Patricia Bullrich no tiene preferencias. “Si no, no estaría participando”, razonó.

La posición dura del candidato de Hacemos Por Nuestro País para con el tigrense nunca varió, pero se profundizó en los tramos finales de la campaña. El miércoles, en una nota que brindó al periodista santafesino Alejandro Fantino, amigo de la escuela secundaria de el gobernador electo Llaryora, reiteró que en 2019 Massa se fue de Alternativa Federal para “volver al kirchnerismo” con el cual había roto en 2013 y que se lo anunció por teléfono. “Estoy llegando a un acuerdo programático”, comentó que le anunció en ese momento el jefe del Frente Renovador. Relató que luego de eso “hablaron casualmente” y aclaró que no tiene con él ni con Mauricio Macri (con quien se le adjudica un vínculo personal) ninguna relación de amistad.

En el recorrido de medios porteños y locales que está haciendo, Schiaretti criticó a Massa por el “festival de irresponsabilidades” del ministro/candidato, dijo que le arroja “nafta al fuego” en relación a la inflación y que el renovador está dejando al país “al borde de la hiperinflación”. Aseguró que no tiene contactos con las otras fuerzas políticas, tampoco con La Libertad Avanza, en el marco de las versiones de que su candidato a vicepresidente, Florencio Randazzo, podría integrar un eventual gobierno del diputado de ultra derecha. “No lo conozco a Guillermo Francos”, aseguró, en relación al posible ministro del Interior de Milei, que dijo que está con “la ambulancia” para subir a los heridos de diferentes espacios políticos.