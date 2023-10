JpC cruje (¿podrán salvar el acuerdo en Córdoba?)

Por Alejandro Moreno

Patricia Bullrich, con la venia de Mauricio Macri, anunció ayer su decisión de apoyar a Javier Milei en el balotaje contra el kirchnerista Sergio Massa y Juntos por el Cambio quedó en estado de shock, más aún luego de la respuesta indignada de los radicales.

Acompañada por el radical Luis Petri, su compañero de fórmula en la elección del domingo pasado, Bullrich dio una conferencia de prensa al mediodía para informar que en la noche del martes tuvo una reunión con Milei y Macri, y que en ella intercambiaron disculpas “porque hoy la Patria necesita que seamos capaces de perdonarnos”.

Bullrich explicó que "no venimos en representación de nuestros partidos sino en la representación de haber tenido el apoyo hacia nuestra fórmula de 6,2 millones de argentinos que nos acompañaron". La ex candidata presidencial citó a San Martín: “Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla".

"Hace 20 años, Cristina (Kirchner), Alberto (Fernández), (Sergio) Massa y muchos más nos vienen hundiendo en esta decadencia argentina. No se puede reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Massa porque esto implicaría una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto", agregó.

Bullrich advirtió que un gobierno de Massa "significaría un Estado en contra de la gente, que seguirá siendo una guarida de ñoquis, con privilegios para mafiosos y gerentes de la pobreza" y consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "seguirá poniendo jueces e intentará tener una Corte a su medida".

Además, aclaró que la charla que mantuvo con Milei no implica un acuerdo para cogobernar: "No estamos en un acuerdo ni en un pacto con Javier Milei, decimos nuestra postura frente a la sociedad que nos votó, y los que no nos votaron y nos quieren escuchar", afirmó y explicó que "no hay ni un pacto ni un acuerdo de cogobierno, sino una posición estratégica de lo que creemos correcto para la Argentina".

Los radicales tenían previsto plantear su posición en un cónclave que comenzaría a las 14 en el comité de calle Alsina, y que dio inicio un poco más tarde por el tembladeral que causó la jugada de Bullrich.

Cuando concluyeron el encuentro, que fue presidido por Gerardo Morales, aliado de Massa en Jujuy, dieron a conocer un documento en el que confirmaron lo que se presumía: la UCR será neutral en el balotaje.

"Los argentinos votaron y son los únicos dueños de los votos. Ningún dirigente lo es. Cada uno de ellos decidirá en el balotaje por su preferencia", señalaron. "La UCR –continuaron- no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina".

A la hora de las críticas, el comunicado radical acusa a Massa de ser "tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social y económico de Argentina". Y al libertario le enrostran que "el extremismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio".

Por la noche fue el turno de Horacio Rodríguez Larreta, quien declaró que Juntos por el Cambio se enfrenta al “dilema” del balotaje y que “las dos opciones son muy malas para todos los argentinos”, con lo cual ratificó su neutralidad. “He sido coherente, no cambié ni un centímetro”, remarcó.

Pese a su visible enojo con Bullrich y con Macri, aseguró que va a “pelear por sostener la coalición lo más amplia posible”.

En Córdoba

Mientras tanto, en Córdoba, la dirigencia provincial tratará de mantener unida a la alianza, que este año le dio ilusiones de ganar en las elecciones de gobernador, aunque finalmente se impuso el peronismo por un estrecho margen. Al menos eso surge de los comentarios que cada uno hace en los micrófonos y, los que se esconden, en los off the record.

Esta tarde, la UCR tendrá una reunión de lo que llaman el Comité ampliado en la Casa Radical. Asistirán las autoridades partidarias provinciales y departamentales, los legisladores nacionales y los provinciales, y los principales referentes.

Trascendió que la decisión que saldrá será la misma que la del Comité Nacional, lo cual es muy previsible.

Juez, en tanto, viene proponiendo una cumbre de todos los partidos que conforman la alianza. El jefe del Frente Cívico criticó a los dos candidatos del balotaje, pero insistió en que su límite “infranqueable” es Massa. El resto de los aliados, incluso el presidente del PRO, Oscar Agost Carreño, se han manifestado por la neutralidad.