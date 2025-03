Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







“No se olviden del impuestazo”

El periodista dialogaba con el militante radical sobre la agenda política del partido en la ciudad.

Militante: Algo que me resulta increíble es que hayamos soltado tan rápido un tema que debería estar vigente en la discusión pública.

Periodista: ¿Cuál?

M: ¡No se olviden del impuestazo!

P: Bueno, pero lo tapó la contundencia de la inseguridad. ¿No?

M: Para algunos sí. Yo al único que escucho recordando el impuestazo que nos clavaron es a Gonzalo Parodi.

P: El otro día lo escuché en una nota decir que, si la exclusión social deriva en la inseguridad, deberían hacer que los impuestos no caigan sobre los sectores más excluidos. ¿Lo dice por eso?

M: Exacto. Por eso, le digo, algunos soltaron el tema muy rápido. Los que están dirigiendo el bloque están corriendo atrás de la agenda oficialista. Se pierden muy rápido. Ya lo dijo el “pampa” (Gonzalo Parodi).

P: Me parece que lo pueden reflotar en estos días.

M: Deberían, pero los veo dormidos.

Gavier habló sobre el caso Dagatti

La periodista recibió un mensaje del informante sobre las declaraciones del fiscal Enrique Gavier a LV16. El magistrado se refirió al rol del empresario Alicio Dagatti, quien encabezaría una organización ilícita vinculada al contrabando de drogas y celulares en distintos establecimientos penitenciarios. La semana pasada, Gavier le dictó prisión preventiva a Dagatti y otras cuatro personas que también se encuentran detenidas en Bouwer desde diciembre.

Informante: ¿Escuchó a Gavier hablando sobre la prisión preventiva de Dagatti? Explicó que el rol del empresario local sería clave dentro de lo que sería esta asociación ilícita. Su hijo Ignacio también tendría una participación importante, al igual que el empleado Luis Mina y un ecónomo del servicio penitenciario.

Periodista: Fuertes declaraciones. Si mal no recuerdo, deben ser las primeras que da el fiscal en relación al tema. Al menos desde lo de la prisión preventiva.

I: Un dato no menor que le consultaron es lo que había planteado la Cámara, que consideraba nula la detención el mismo día que Gavier dictó la prisión preventiva. En realidad, el Tribunal consideraba nulo el decreto de detención de diciembre porque ahí no se especificaron los motivos. Al menos no con suficiencia. Pero distinto es lo que ocurre con este dictamen de prisión preventiva, en donde sí se fundamenta ampliamente por qué se considera que, tanto Dagatti como el resto de los imputados, debieran seguir detenidos mientras se continúa con la investigación. Básicamente, por considerar que habría peligro de fuga o incluso una posible alteración de pruebas si se dispusiera la libertad de los imputados.