Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“De la que zafó Luján”

El dirigente peronista llegaba a la cronista con un comentario en referencia al ex precandidato radical, Gonzalo Luján, luego del quiebre de Juntos por el Cambio a nivel nacional.

Dirigente: ¿Ya se están viendo las esquirlas del quiebre de Juntos por el Cambio? En la ciudad, digo.

Periodista: Muy poco pero ya empezarán a verse. Es inevitable.

D: ¿Sabe de quién me acordé hoy (por ayer)? De Gonzalo Luján. Si yo fuera él, pensaría “Uff, de la que zafé” (risas).

P: Igual, dudo que haya posicionamientos individuales después de lo que vimos. Al menos por un tiempo. No se olvide que hay elecciones municipales dentro de poco y seguramente se especulará con eso.

D: Eso sin dudas. Ahora, Luján es un dirigente que siempre ha marcado posiciones frente a muchos temas. Si no se hubiera retirado de la arena política hace unos días, seguramente ya habría expresado algo. Eso sí, capaz quedaría medio incómodo porque en su momento estuvo con Rodríguez Larreta y este año se inclinó por Patricia Bullrich. Él valoró mucho su figura como candidata a presidenta. Conociendo a Gonzalo, seguramente debe estar en contra de muchísimas cosas que plantea Javier Milei pero la candidata de su espacio terminó acoplándose a él.

P: Comparto. Igual creo que es algo que le va a pasar a varios dirigentes que estuvieron con Bullrich. Quedarán en esa encrucijada.

D: No sé si Luján tendrá pensado volver a la carrera política pero hay que decir que logró salirse antes de la hecatombe. Yo estaría respirando aliviado (risas).

Ocho meses más de “Juntos”

El periodista consultaba con su informante en el Legislativo municipal, sobre las reacciones generadas por los movimientos en la escena nacional.

Periodista: Patricia Bullrich con Javier Milei y un Juntos por el Cambio roto. Todo en un solo día. Imagino que en el Concejo Deliberante se debe haber hablado mucho del tema.

Informante: En el bloque peronista todavía está de festejos por el segundo puesto del domingo. Ahora, hubo varias caras largas en el bloque de Juntos… bah, no sé si puedo seguir refiriéndome a ellos de esa manera.

P: ¡Ah! Eso le iba a preguntar, cómo estaba el bloque de la primera minoría

I: Mirando el cartelito en la puerta del bloque con ganas de arrancarlo (risas). Seguro deben pensar que en este contexto deberían dejar de llamarse Juntos por Río Cuarto y lamentándose porque no pueden hacerlo.

P: ¿No pueden?

I: No se pueden separar ni formar bloques nuevos como en el congreso. Los bloques son según las alianzas que se inscriben para la elección, así que serán ocho meses más “juntos”. Sabemos igual que, aunque en los papeles es así, la realidad marca que se van a liberar muchas cosas que desde hace tiempo vienen guardadas en el closet.

P: ¿Cómo qué?

I: Trabajan en bloque, pero hay diferencias de estilo que hacen la diferencia. ¿O usted cree que los posteos xenófobos de la concejal PRO no tuvieron repudio interno? Tal vez ahora esta escisión por completo del partido amarillo a nivel nacional les termine dejando el camino libre. Aunque el radicalismo tiene el control del bloque y no les hará falta desplazar a nadie.

P: Imagino que se van a manejar con cuidado.

I: Sí, porque no conviene hacer enojar a nadie cuando están en temporadas de acuerdos. No vaya a ser que terminen chupándolos desde el oficialismo (risas).







“¿El PRO Río Cuarto? No existe”

El periodista dialogaba con el dirigente de Juntos por Río Cuarto sobre la novedad resonante del miércoles.

Periodista: ¿Qué va a hacer el PRO Río Cuarto después de lo que se anunció?

Dirigente: ¿PRO Río Cuarto? No existe el Pro Río Cuarto. ¿Usted los ve por algún lado?

Periodista: Hay concejales, tribunos, jóvenes de la militancia PRO. Pero veo a lo que va.

D: En serio se lo digo. No hay tal cosa como el PRO en Río Cuarto. Si lo hubiera, tendríamos a gente saliendo a defender la postura de Patricia (Bullrich) y Mauricio (Macri). Pregúntele a los que saben si en el cierre de campaña que hizo en la Rural, la candidata le habló a alguien del PRO. Tengo entendido que los que se dicen PRO en la ciudad ocupan un lugar tan minúsculo que ya están buscando hacia dónde huir.

P: ¿Está enojado?

D: Al contrario. Estoy exultante porque los que saben lo que es la política ahora van a estar al frente de los procesos y no los que hace diez años juegan a ser políticos en una ciudad en la que nos conocemos todos. Lo que puede hacerme sentir algo cercano al enojo es que muchos de nosotros perdimos el tiempo trabajando con esta gente al lado y ahora tenemos que ver que fue todo en vano. Nos tocará reconstruir lo que quedó hecho trizas. La naturaleza es sabia y manda incendios o pedradas sabiendo que después de eso se puede volver a empezar. A nosotros nos rige la naturaleza, al PRO la humanidad destructora que creó la radiación y, lo que toca la radiación, lo mata. ¿Entiende?

¿La vuelta del tren?

El informante llegaba a la cronista con información sobre el proyecto presentado en el Consejo Superior de la UNRC que apunta a implementar un medio de transporte ferroviario para unir al Gran Río Cuarto.

Informante: ¿Se viene esta vez el tren? Se ha dicho mucho en los últimos años y ha habido proyectos en el Concejo Deliberante. Durante la era Jure, durante la gestión Llamosas…

Periodista: Sí. Me acuerdo que hubo una temporada en la que los tres bloques de concejales se reunían para charlar sobre varios proyectos comunes. Cada tanto vuelve a aparecer en agenda esto del tren…

I: Así es. Por eso espero que esta vez se pueda llevar adelante, más allá de que llevará tiempo. Lo interesante es que la Universidad va a hacer un estudio antes.

P: ¿De dónde viene el proyecto en concreto?

I: De la Facultad de Económicas. Pero parte de un estudio que se hizo desde la Facultad de Humanas en su momento, cuando se planteó la preocupación por el sistema de transporte urbano. No tengo las conclusiones a mano pero una de ellas era que la tarifa del boleto es muy elevada, además de que las frecuencias no contemplan la demanda de los usuarios y, en particular, Holmberg y Las Higueras tienen inconvenientes para llegar a Río Cuarto y a la propia universidad.

P: ¿Y ahora qué seguiría?

I: Lo concreto es que se va a hacer ese estudio de prefactibilidad. Es decir, van a estudiar cuestiones vinculadas a la movilidad urbana, con una mirada más integral. Y bueno, la idea es plantear algún sistema alternativo al que hay actualmente. No solo el tren sino también ciclovías, por ejemplo.

P: Por lo que me dice, hasta implementarse, pueden pasar varios años.

I: Y… más que nada porque no hace mucho que se licitó el sistema de transporte de colectivos. Pero desde la Uni también plantearon que, aunque las vías están hace muchos años, existe equipamiento ferroviario de pasajeros que haría posible la prestación del servicio. Aún así, es algo que dependerá de la voluntad de muchos actores.