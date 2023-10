Por Gabriel Abalos

[email protected]

“Griegos” en versión menos efímera

Hoy a las 22 la Televisión Pública emitirá en su ciclo mensual de Teatro la producción cordobesa Griegos, una creación del grupo Convención Teatro dirigida por Daniela Martín, que adapta el Agamenón de Esquilo. La versión audiovisual de esta pieza se inscribe en un ciclo que incluye siete obras, cuyo curador es el experimentado director teatral Rubén Szuchmacher. En este caso se adapta al lenguaje filmado una puesta estrenada en Córdoba en 2007, que permaneció catorce años en los escenarios locales, constituyendo un auténtico éxito del teatro independiente cordobés. La producción de la TV Pública dura 70 minutos y llevó seis días de rodaje entre Buenos Aires y Córdoba.

Agamenón, Rey de Argos, parte a Troya, junto a su hermano Menelao, para rescatar a Helena, raptada por Paris. Para contar con buenos vientos a su partida de Argos, Agamenón debe sacrificar a Ifigenia, su hija, a lo que su esposa Clitemnestra se resiste. Durante los diez años que dura la guerra de Troya, Clitemnestra aguarda el retorno de Agamenón para vengar la muerte de su hija. A su regreso, Agamenón trae consigo como botín de guerra a la bella Casandra.

El trabajo de Convención Teatro es colectivo y cuestiona precisamente las convenciones escénicas, interpela a espectadores y espectadoras, y valoriza la palabra poética. Griegos cuenta con actuaciones de Maura Sajeva, Analía Juan y Mauro Alegret. El texto original de Esquilo fue adaptado por el poeta, traductor y editor Gastón Sironi, y se incorporaron otros textos poéticos de diversas autorías.

La adaptación audiovisual sumó la participación de Maura Sajeva, Analía Juan, Mauro Alegret, Carolina Muscará, Gastón Sironi, Estefania Moyano, Daniela Martín, Rosendo Ruiz y Rodrigo Guerrero Bricco. Rodrigo Guerrero fue el director, con asistencia de Estefanía Moyano, Daniela Martín. El vestuario es de Yanina Pastor y la música corresponde a la pianista Noelia López.

De aperturas en el Museo

En el Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55) hay nuevas muestras visuales esta tarde desde las 19. Dando un orden a aperturas simultáneas, se inaugura Transneptunian object. Preparación para tu muerte, de Eugenia González Mussano, con el acompañamiento curatorial de Lucas Di Pascuale. El espacio se constituye de cuatro zonas no delimitadas: una contiene los Objetos cómplices, “como si fueran personitas” que acompañan a la artista; otra es la del Lenguaje, donde los objetos se convierten en signos al ser dibujados. Y a contrapelo de las anteriores, la zona del Negro fuego representa la ausencia del lenguaje, el no color y la descomposición. También podrán apreciar los y las visitantes la muestra Desplegar la memoria, cartografías travestis, del colectivo Archivo de la Memoria Travesti Trans de Córdoba, una instalación fotográfica que explora las huellas del travestismo, y reúne historias y relatos de personas travestis trans de las periferias y las sierras cordobesas.

Por su parte, Irreal Academia, en el marco de sus diez años, propone Solenoide, una acción performática que plantea experimentación con el espacio, los movimientos y los objetos en sus posibilidades físicas y sonoras.

Cine del tercer Festival

Hasta el domingo prosigue su actividad el III Festival de Cine de Córdoba, desarrollando su grilla en tres espacios este viernes. En el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) habrá hoy a las 15 un taller dictado por el director Benjamín Naishtat, de cuyo cine se viene mostrando una retrospectiva, con la proyección precisamente de su último filme Puan, que ha ganado la atención de la prensa y el público, en una función a las 20.30, con presencia del realizador y el productor. Y siguen desplegándose los cortos y largometrajes en pugna en la Competencia oficial, el largo de hoy es El rostro de la medusa, de Elisa Liebenthal, sobre una joven que ha cambiado de rostro por circunstancias desconocidas. El domingo a las 18 será la Gala de clausura y premiación.

En el Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) hay proyecciones de cine cordobés: a las 17 se da Siete Perros de Rodrigo Guerrero, protagonizada por Luis Machín; a las 20 el corto La mujer en cuestión, dirección y guion de Luis Imhoff, sobre la novela homónima de María Teresa Andruetto. A las 22, Cine en Comunidad Incaa y Cine inclusión Incaa presentan el filme Paraíso, dirigido por Pablo Falá con actuación de Marina Arnaudo. Y en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401), habrá a las 19 un Diálogo abierto con el guionista Fernando Castets, en torno a Inteligencia artificial versus estupidez natural. A las 21 se proyectará al aire libre, en la explanada del edificio, el filme El Vasco de Jabi Elortegi, España, 2022, sobre un joven vasco que decide venir a Córdoba a trabajar, actúan Eduardo Blanco, Inés Efrón, Joseba Usabiaga.

El cuerpo politizado

Llega invitado por la Embajada de Francia y de Alemania, junto con la Alianza Francesa y el Goethe Institut de Córdoba, Sorour Darabi artista de origen iraní, de gira en la Argentina, mostrando su performance titulada From the throat to the dawn, con concepto, coreografía, texto e interpretación suyas. Dará su función mañana sábado en El Gran Vidrio, y esta tarde ofrecerá un conversatorio en la Alianza Francesa (Ayacucho 46) a las 19. Desde su identidad transgénero, Darabi hace de su cuerpo un instrumento político, discutiendo los cánones estéticos. Composición musical e interpretación en directo: Pablo Altar.

Recordando a Amaro Nay

Se realiza en la Casona Municipal (Av. Gral. Paz y La Rioja) un homenaje al poeta afroperuano Amaro Nay, radicado en Córdoba desde 1959, donde falleció en 2020 durante la pandemia de Covid-19. Será a las 20, con un formato poético musical a cargo de Daniel Livadiotis, Mariano Medina e invitados. Se proyectará el video En todas las distancias. Amaro Nay, seudónimo de Javier Hurtado Vizcarra, escribió el libro Riquil-dá, editado en Córdoba en 2003 y más tarde en Francia, en edición bilingüe.