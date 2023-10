Para las generaciones que crecieron viendo Los Simpson, los episodios que registran la vida de esa particular familia son una especie de oráculo en el que no solo se hallaban las respuestas a los interrogantes de su época, sino que además constituyen un cúmulo de sabiduría para interpretar el presente. La tira de animación creada por Matt Groening en 1989 puso en jaque a todos los antecedentes del género que existían en aquel entonces y abrió el juego a una nueva manera de encarar este tipo de productos, que se dirigían a un público mucho menos infantilizado que sus precursores.

Y es que Los Simpson siempre funcionaron en diferentes niveles, con un mensaje que cada televidente podía decodificar desde su propia realidad y tomarlo como le viniera en gana. En comparación con lo que eran hasta ese momento los dibujos animados, esta propuesta no tenía puntos en común, porque partía de disfuncionalidades que alejaban bastante a ese clan familiar de lo que habían sido los preceptos vigentes a mediados del siglo veinte. Y, al mismo tiempo, no había forma de no identificarse con esos personajes que tanto se parecían a las personas de carne y hueso que formaban parte de la vida cotidiana de los televidentes.

A más de 30 años de su primera temporada, Los Simpson perviven en nuestra hoy dominante dimensión virtual gracias a los internautas que se esfuerzan en demostrar lo que a esta altura aparece como una verdad irrefutable: que los episodios protagonizados por Homero, Marge, sus hijos y todos los demás, se anticipan a mucho de lo que ha sucedido después en el mundo. Y así están los que se esmeran en encontrar fragmentos de capítulos de las distintas temporadas en las que en los diálogos y/o las acciones aparecen detalles que con el tiempo se tornaron ciertos.

Si nos remontamos un poco más hacia el pasado, podemos descubrir que en la historieta argentina ha habido al menos un caso similar: una tira que debutó hace casi sesenta años y que sostiene su vigencia a la manera de premoniciones de lo que estaba por venir. Porque Mafalda, esa criatura pergeñada por Quino para integrarse en sus inicios a una campaña publicitaria, es otro ejemplo tangible de cómo algo que se daba a conocer en un periodo y en un lugar muy concretos, pasaba a convertirse en una pieza universal que atravesó como si nada el puente de un siglo al otro.

En la excelente serie documental “Releyendo Mafalda”, dirigida por Lorena Muñoz y disponible en Disney+, se averiguan las claves por las que esa niña tan propia de los años sesenta pudo volverse inmortal y seguir conquistando simpatías entre los públicos más diversos. Son cuatro capítulos de alrededor de 30 minutos cada uno, en los que se agolpa el material de archivo (que incluye entrevistas varias al mismo Quino) con las palabras de quienes fueron consultados sobre la actualidad de Mafalda, un elenco que incluye dibujantes, actores, humoristas, influencers, expertos, deportistas, cantantes y familiares del autor del invento.

Tal vez haya ocurrido que todavía calan hondo los ideales de esa etapa de la historia en la que Mafalda se dio a conocer. O que las peores pesadillas de esa pequeña geniecilla se han concretado y por eso causa admiración cuánta sabiduría emana de esos simples cuadritos. Pero lo que “Releyendo Mafalda” se encarga de resaltar es que por mucha vida propia que haya adquirido su creación, hay un Quino omnipresente que está detrás de cada viñeta y que no en vano ganó fama planetaria gracias a esa tragicomedia de una familia que reflejaba el mundo desde la argentinidad.