Enroque corto

¿Sin delegados en el Ente?

El periodista, recién llegado de sus vacaciones, se juntó a tomar un café con su informante gremial, y después de haber toca varios temas, terminaron con éste la conversación.

Informante Gremial: Le digo lo último. Según he escuchado de distintos lados, el propio Daniele ha dicho que en el Ente de Fiscalización y Control que acuñó Passerini no va a haber delegados del Suoem.

Periodista: ¿Y eso?

I.G.: Sí, rarísimo… yo no me la termino de creer igual. El Suoem siempre ha tenido intereses profundos en las áreas de fiscalización y control. De hecho, distintos jefes de área son actualmente delegados del gremio. Y me llama muchísimo la atención.

P.: ¿Y cómo van a estar encuadraros los empleados que pasen del municipio al Ente?

I.G.: Mire, van a estar encuadrados como personal municipal. De eso no tenga duda. Ahora, gremialmente, no lo sé. Pero prometo compartirle las novedades que coseche.