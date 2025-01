Por Gabriel Marclé

El concejal te escucha

El periodista dialogaba con el dirigente radical sobre la actividad política en días de vacaciones.

Periodista: ¿Cómo sobrelleva el calor? ¿Pileta?

Dirigente: Viajé unos días, pero uno no se puede relajar. Hay concejales que trabajan hasta en vacaciones y hacen quedar mal al resto (risas).

P: Me dijeron que los del oficialismo están bastante activos y no descuidan el territorio. Fue el pedido del intendente.

D: Mire usted. Igual, yo le hablo del bloque nuestro. Bah, “nuestro” es una forma de decir.

P: ¿Primero Río Cuarto?

D: Sí. Pablo Benítez. Ahora lanzó su serie de redes, “El Concejal Te Escucha”. ¿No la vio?

P: Me lo perdí. ¿Resumen?

D: Salieron dos episodios. Él dice que es un “programa”, aunque no sé si lo nombra como si fuera una política pública o realmente como un programa de TV. En el primer capítulo, fue a la vecinal Villa Golf Club y se llevó que ahí necesitan un espacio más amplio para desarrollar actividades. El segundo, de hace unos días, fue en el club Defensores de Alberdi. Recorrió las instalaciones y mostró alguna postal que pueda incomodar a (Guillermo) De Rivas. No sé usted, pero yo estoy queriendo ver hacia dónde va esto.

P: ¿Lo ve en campaña?

D: Sí. Me parece que se está mostrando como un dirigente preocupado, recorriendo la ciudad para hacerse conocer un poco más y, quién le dice, en unos años lanzarse como candidato. Eso sí, forma parte de una alianza. No se puede olvidar de eso, porque tiene cuatro años más de trabajo con el radicalismo en el Concejo Deliberante.

P: ¿Hay rumores de quiebre?

D: Me parece que no es para tanto, pero algunos colegas lo empiezan a mirar con cierta inconformidad. Juega solo y eso puede traer problemas de coordinación.







Acuerdo inminente

En días de movimientos para el Sindicato de Trabajadores Municipales, el periodista consultaba con su informante sobre la paritaria de enero.

Periodista: ¿Novedades del nuevo acuerdo salarial de los municipales?

Informante: Es inminente, creo yo. El martes se reunieron las autoridades del Sindicato con el secretario de Gobierno (Roberto Koch) y parece que está todo bastante tranquilo. el SUOEM presentó la oferta y ahora espera respuesta de la patronal.

P: ¿Sabe de cuánto fue el pedido?

I: No le puedo contar de números porque me van a matar, pero parece que es una suma accesible para lo que tiene el Gobierno. Consulté y el gremio esperaba que la oferta se de a conocer entre este viernes y comienzos de la semana que viene. Una vez que la tengan, lo llevarán a la Asamblea para ser analizada.

P: ¿La semana que viene es clave?

I: Me parece que sí. Si todo sigue igual y no hay sorpresas, firman el acuerdo.







Vuelta incomoda en EMOS

El informante compartía con el periodista una anécdota que circuló por el Ente Municipal de Obras Sanitarias en estos días.

Informante: Si alguien le dice que está todo bien entre el directorio del EMOS y el sindicato de Ricardo Tosto, le está mintiendo.

Periodista: ¿No habían sellado la paz?

I: No es lo que cuentan por ahí. Me dijeron que el director (Juan Osés) le pidió a un ex director obrero que vuelva a la actividad, aparentemente para marcarle la cancha al sindicato. Este hombre estaba con carpeta médica y Osés lo puso en acción.

P: ¿Y qué pasó?

I: Parece que lo volvieron a guardar porque al Ejecutivo no le gustó la movida. Encima, en un video que (Guillermo) De Rivas grabó durante una recorrida de obra, este trabajador aparece de fondo. Generó incomodidad esto y parece desde el entorno del intendente ya mandaron un mensaje al EMOS por este tema. Querían bajar la tensión con el sindicato, pero esta movida no ayudó.